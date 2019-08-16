"Правовая инициатива" сообщила о новом обыске в своем офисе

16 августа 2019, 11:32

Второй за три дня обыск у "Правовой инициативы", который начали сегодня силовики в Назрани, связан с защитой интересов ингушских активистов, предположили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа прошел обыск в московском офисе "Правовой инициативы". Силовики объяснили обыск интересом к другой организации в этом же здании, однако при этом сфотографировали паспорта сотрудников офиса, проверили их телефоны и задавали вопросы о работе организации на Северном Кавказе, рассказали правозащитники. Проверка телефонов сотрудников - необоснованное вмешательство в их частную жизнь, указал адвокат "Правовой инициативы".

В офисе "Правовой инициативы" в Назрани начался обыск, сообщила сегодня адвокат "Правовой инициативы" Ольга Гнездилова. "Туда выехал адвокат Тагир Шамсутдинов", - написала она на своей странице в Facebook.

Пресс-секретарь "Правовой инициативы" Ксения Бабич предположила, что новый обыск связан с тем, что "Правовая инициатива" защищает ингушских активистов, пишет "Новая газета".

Сотрудники Следкома опрашивают сотрудников офиса, но пока ничего не изымают, уточнил адвокат Магомед Барахоев. "Они действуют в рамках какого-то уголовного дела. О митингах в Ингушетии, наверное", - приводит его слова "МБХ медиа".

Информация о следственных действиях в офисе "Правовой инициативы" на сайте СУ СКР по Ингушетии пока не опубликована.

Напомним, что 26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых протестов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Информация о задержаниях активистов публикуется в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".