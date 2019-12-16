Участники акции протеста в Магасе. Октябрь 2018 г. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

16 декабря 2019, 19:05

Суд продлил арест ингушскому активисту Хасану Зязикову

Арест Хасана Зязикова, задержанного по делу о стычке участников мартовского митинга в Магасе, продлен до 16 марта 2020 года.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Срок их содержания под стражей регулярно продлевается. Сегодня под арестом оставлены Зелимхан Томов и Рашид Аушев.

Железноводский городской суд продлил на три месяца арест Хасана Зязикова, который подозревается в применении насилия к представителю власти на акции в Магасе. "Продлить в отношении Зязикова меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 марта", - цитирует судью РАПСИ.

По данным следствия, на акции в Магасе обвиняемый бросил камень и попал им в сотрудника Росгвардии.

В картотеке на сайте Железноводского городского суда есть информация только о том, что заседание по делу Зязикова было назначено на 16 декабря на 10.30 мск. Итогов заседания к 18.00 мск нет.

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел"  отслеживает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Адвокат указал на различия в делах Майсигова и других ингушских активистов", "Суд перенес дело ингушского активиста Зубейра Хамхоева на Ставрополье", "Отец Хасана Кациева попросил Путина защитить сына от угроз силовиков".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

16 декабря 2019, 19:42

16 декабря 2019, 18:44

16 декабря 2019, 17:56

16 декабря 2019, 17:32

  • Житель Карачаево-Черкесии получил 18 лет за связи с ИГ*

    Суд назначил 18 лет колонии жителю Карачаево-Черкесии Айвару Сеитову по обвинению в причастности к запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Сеитов заявил суду о пытках, сообщил его адвокат.

16 декабря 2019, 16:59

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи