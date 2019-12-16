Суд продлил арест ингушскому активисту Хасану Зязикову

16 декабря 2019, 19:05

Арест Хасана Зязикова, задержанного по делу о стычке участников мартовского митинга в Магасе, продлен до 16 марта 2020 года.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Срок их содержания под стражей регулярно продлевается. Сегодня под арестом оставлены Зелимхан Томов и Рашид Аушев.

Железноводский городской суд продлил на три месяца арест Хасана Зязикова, который подозревается в применении насилия к представителю власти на акции в Магасе. "Продлить в отношении Зязикова меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 марта", - цитирует судью РАПСИ.

По данным следствия, на акции в Магасе обвиняемый бросил камень и попал им в сотрудника Росгвардии.

В картотеке на сайте Железноводского городского суда есть информация только о том, что заседание по делу Зязикова было назначено на 16 декабря на 10.30 мск. Итогов заседания к 18.00 мск нет.

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