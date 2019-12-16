Арест Рашиду Аушеву продлен на два месяца

16 декабря 2019, 17:56

Ставропольский краевой суд оставил под стражей до 8 февраля 2020 года многодетного отца Рашида Аушева, арестованного после участия в акции протеста в Магасе.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Срок их содержания под стражей регулярно продлевается. В октябре Нальчикский городской суд оставил под стражей до 25 декабря активистов Зубейра Хамхоева, Тимура Озиева, Рашида Аушева и Ахмеда Нальгиева.

Рашиду Аушеву 40 лет, он обвиняется в применении к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья (ч.1 ст.318 УК РФ). Мужчину задержали более 7 месяцев назад, 24 апреля.

"Раньше мой подзащитный обвинялся по ч.2 ст.318 УК РФ, но впоследствии дело было переквалифицировано на ч.1. Несмотря на то, что эта часть означает статью средней тяжести, и в судебной практике обвиняемых по ч.1 ст.318 не содержат под стражей, в Ингушетии это правило не работает: как Рашида, так и остальных фигурантов содержат под арестом, хотя все разумные сроки содержания их под стражей вышли", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Аушева Рамзан Узуев.

По словам адвоката, у следствия и суда изначально не было достаточно веских оснований для заключения Аушева под стражу, а теперь их тем более нет.

"Если говорить о том, что он мог оказать давление на свидетелей - то все свидетели допрошены, с доказательствами, которые он якобы мог уничтожить, за это время тоже ничего не случилось. С моей точки зрения, моего подзащитного держат под стражей только потому, что дело имеет политическую подоплеку, и судьи действуют не самостоятельно", - заявил Узуев.

Он добавил, что гособвинитель на сегодняшнем заседании не стал обосновывать необходимость содержания Аушева под стражей.

"Он встал и сказал: "Основания (для помещения под стражу) не изменились, прошу продлить меру пресечения" - и всё. Хотя он должен был озвучить основания. Мы планируем обжаловать сегодняшнее решение в апелляционном суде в Сочи", - сказал Узуев.

По словам адвоката, Рашид Аушев содержится в СИЗО-1 в Нальчике. Помимо вопроса о мере пресечения, сегодня Ставропольский краевой суд решал вопрос о подсудности и постановил, что основное дело Аушева будет рассматривать Железноводский городской суд.

Информацию о задержаниях активистов "Кавказский узел" размещает в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются на тематической странице "Преследование активистов".