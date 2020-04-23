Ужесточены приговоры шестерым ингушским активистам

23 апреля 2020, 20:02

Обвинение добилось более строгих условий заключения для шести участников митинга в Магасе, признанных виновными в нападении на силовиков. "Мемориал" связал ужесточение приговоров с разгоном митинга в Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", суды на Ставрополье рассматривают уголовные дела о столкновении ингушских активистов с силовиками на митинге в Магасе в марте 2019 года. Рассмотрение апелляций на ряд приговоров привело к их ужесточению. Так, 22 апреля по итогам рассмотрения жалоб на приговор участникам митинга в Магасе Руслану Дзейтову и Багаудину Мякиеву Ставропольский краевой суд заменил им отбывание наказания в колонии-поселении колонией общего режима.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе отказались разойтись после завершения санкционированного митинга в Магасе. На следующий день силовики попытались разогнать их, что привело к стычкам. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. Участие в акции протеста обернулось уголовным преследованием - рядовые участники митинга были обвинены в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества.

Сегодня Ставропольский краевой суд рассматривал апелляционные жалобы на приговоры ингушским активистам, осужденным за нападение на росгвардейцев на митинге. Назначенные им сроки лишения свободы оставлены в силе. Адам Бадиев осужден на год и 10 месяцев, Ахмед Нальгиев и Гелани Хамхоев - на год и 9 месяцев, Аслан Аушев и Зубейр Хамхоев - на год и 8 месяцев, а Зелимхан Бапхоев - на полтора года.

В отличие суда первой инстанции, краевой суд согласился со следствием в том, что активисты руководствовались мотивом политической вражды к тогдашнему главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову. При этом местом отбывания наказания назначена вместо колонии-поселения колония общего режима, сообщил Правозащитный центр "Мемориал".

Приговор еще одному активисту, Амиру Осканову, которому назначен год и 11 месяцев колонии-поселения, оставлен без изменения, сообщил адвокат активиста Гапур Мурзабеков.

Член Совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов указал на то, что вчера, 22 апреля, суд ужесточил наказание Багаудину Мякиеву и Руслану Дзейтову, но при рассмотрении предыдущих пяти апелляций таких решений не выносил.

"Очевидно, что в нынешней России говорить о независимости судов по политическим делам бессмысленно. Изменения в поведении судей по ингушскому делу диктуются привходящими факторами. Один из них - это произошедший 20 апреля во Владикавказе массовый несанкционированный митинг. Главным требованием собравшихся было предоставление социальных гарантий людям, потерявшим доходы в результате карантинных мероприятий. Очевидно, власти опасаются, что это только "первый звоночек", и можно ожидать нарастания социальных протестов. Именно поэтому от судей требуют более суровых приговоров в отношении сроков лишения свободы и места отбывания наказания", - заявил Орлов.

20 апреля была разогнана массовая акция противников режима самоизоляции в Северной Осетии. Сотни активистов требовали отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. Глава региона на переговорах с протестующими заверил, что будет оказана помощь лишившимся дохода из-за ограничительных мер. Митинг пошатнул позиции главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, отметили аналитики Евгений Минченко и Михаил Виноградов.

Второй причиной ужесточения приговоров Орлов считает подготовку к политическим процессам над лидерами ингушского протестного движения, которые обвинены в экстремизме.

"Очевидно, Кремль не намерен терпеть существование такого движения. Поэтому лидеров надо обвинить, а потом осудить за экстремизм и организацию насилия против представителей власти по мотивам политической вражды. Но для этого надо, чтобы и рядовые участники митинга действовали по таким мотивам. Поэтому я думаю, что после февраля судьям объяснили, что они не поняли своей задачи, что совершили политическую ошибку, которую теперь надо исправить на других подсудимых. И вот апелляционная инстанция послушно начала вводить мотив политической вражды в приговоры", - приводятся слова Олега Орлова в публикации на сайте ПЦ "Мемориал".

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещает на тематической странице "Преследование активистов".