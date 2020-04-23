Идея о правительстве Калоева показала импульсивность митингующих во Владикавказе

23 апреля 2020, 00:14

Предложение о временном правительстве Северной Осетии во главе с Виталием Калоевым, озвученное участниками стихийной акции во Владикавказе, спонтанное и необдуманное, а кандидатуру Калоева серьезно воспринимать нельзя, считают редактор Руслан Тотров и политолог Артур Бязров. Митинг пошатнул позиции Вячеслава Битарова, отметили аналитики Евгений Минченко и Михаил Виноградов.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе несколько сотен противников режима самоизоляции, потребовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. Глава региона на переговорах с протестующими заверил, что будет оказана помощь лишившимся дохода из-за ограничительных мер. Депутат собрания представителей Владикавказа Виталий Калоев, которого участники акции протеста призвали возглавить временное правительство, призвал участников митинга соблюдать режим самоизоляции, что вызвало критику местных жителей.

После завершения стихийной акции полиция Владикавказа заявила о 69 задержанных. 21 апреля суды вынесли решения об административных арестах 13 участников несанкционированного митинга в центре Владикавказа, признав их виновными в неповиновении требованиям сотрудников полиции и нарушении общественного порядка. Административное дело одного задержанного было прекращено. 22 апреля суд постановил арестовать еще пятерых участников митинга, троим назначены штрафы. Также рассмотрены еще 23 административных дела - участникам митинга были назначены аресты от трех до 15 суток.

Эксперт назвал Калоева не народным кандидатом, а человеком системы

Выдвижение Виталия Калоева на пост главы республики было абсолютно спонтанным и необдуманным, считает политический редактор северо-осетинского информационного сайта «Основа» Руслан Тотров.

«Это было спонтанно принятое решение. К этому решению, мне кажется, не стоит серьезно относиться с политической точки зрения. Это было совершенно импульсивное заявление, под которым не было какой-то прочной основы, фундамента. Я бы не стал акцентировать внимание на этой фигуре. Сам он тоже не желает этого, как я понимаю. Но и сам нынешний глава не особо хотел занять пост руководителя, но, видите, как получилось», - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» Тотров.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров с 2003-2007 годах избирался депутатом городской думы Владикавказа. В 2010 году был избран депутатом республиканского парламента, в 2015 году занял пост врио первого зампредседателя правительства региона, а после был назначен главой кабмина региона. После гибеги 53-летнего главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова, Вячеслав Битаров стал и.о. главы Республики Северная Осетия-Алания, 18 сентября был избран главой республики, за его кандидатуру проголосовало 56 депутатов парламента Северной Осетии, говорится в биографии Вячеслава Битарова, подготовленной «Кавказским узлом».

Тотров также считает, что критика в адрес Калоева после его слов о нецелесообразности проведения стихийной акции, была вызвана разочарованием тех, кто предложил его кандидатуру.

«Разочарованы были те, кто хотел видеть Калоева на посту главы республики, и считал его решением (сложившейся ситуации в республике). Но вдруг оказалось, что сам он этого не хочет. К тому же сказал, что неправильно проводить такие акции. Кроме этого Виталий Калоев – это человек системы. Любые попытки представить его народным кандидатом – беспочвенны. Это бизнесмен, который всегда в хороших отношениях с властью. И давайте не забудем, что он (представитель партии «Единая Россия»), он баллотировался не так давно по списку «Единой России» на выборы в собрание представителей Владикавказа», - отметил эксперт.

Виталий Калоев - член фракции партии «Единая Россия» в собрании представителей Владикавказа VII созыва, говорится на сайте гордумы. Калоев баллотировался по списку «Единой России», и занимал в нем лидирующую позицию, сообщалось на сайте республиканского отделения партии 27 мая 2019 года.

Тотров также подчеркнул, что изначально не было никаких оснований думать, что такой «человек системы» как Виталий Калоев может поддержать митинг во Владикавказе.

Архитектор Виталий Калоев в 2005 году был осужден за убийство в Европе авиадиспетчера Питера Нильсена, которого считал ответственным за крушение самолета и гибель своих жены и детей. В 2007 году Калоев был освобожден за примерное поведение и вернулся в Северную Осетию. Он несколько лет занимал пост заместителя министра строительства Северной Осетии. В 2017 году в прокат вышел американский фильм "Последствия" по мотивам истории Калоева.

Политолог назвал выдвижение кандидатуры Калоева непродуманным решением

Выдвижение кандидатуры Калоева в главы Северной Осетии было не очень обдуманным и взвешенным решением, считает историк и политолог Артур Бязров.

«Стихийная инициатива – не подходящий термин, чтобы охарактеризовать выдвижение кандидатуры Калоева в главы Северной Осетии. Это было просто не очень обдуманным и взвешенным решением. Как показали события, для него самого это предложение было неожиданностью. Как мне кажется, для большинства людей в целом это было неожиданностью», - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» Бязров.

По его словам, к этому предложению нет смысла серьезно относиться. «Откуда родилась и как родилась эта идея, не совсем понятно. Сам (Калоев) это не поддерживает, а жители никогда особо не выражали желание, чтобы он стал главой республики. Хоть и он, конечно, человек очень уважаемый в обществе. Об этом предложении не знало большинство участников акции. Я думаю, не стоит серьезно относиться к этому предложению. Общество в республике не рассматривает вопрос о выдвижении его на должность главы», - отметил он.

Бязров также добавил, что на самом деле было мало тех, кто не согласился с мнением Калоева о том, что в эти дни не стоит проводить акции.

Отметим, что некоторые пользователи Instagram поддержали Калоева, упрекнув митингующих в отсутствии организации и чётких требований. "Реально стыдно за всё произошедшее. Неужели нельзя было четко сформулировать свои претензии, выбрать парламентёров и спокойно поговорить. Тем более, Битаров не спрятался, он вышел к митингующим, чтобы выслушать. А они будто пришли для того, чтобы ...тупо покричать", - написал zdhzanaity. "Стыдно!!!! Очень!!!!... Но устраивать из митинга базар или тащиться туда с детьми - это ли не стыд!!!", - поддержала егоzvv0804.

«По моим оценкам, было больше тех, кто его поддержал в идее не проводить акции, чем тех, кто хотел их проведения. С ним не согласились те, кто просто хотел продолжения акции», - заключил политолог.

В мессенджерах также появилось видео, автор которого осуждал вышедших на несанкционированный митинг. 20 апреля в Telegram-канале «Алания 24» появилось видео с кадрами происходящего во время стихийной акции на площади Свободы во Владикавказе. Видео было снято из окон расположенного рядом здания. На кадрах была видна толпа людей, которую пытались оттеснить силовики. Камера также зафиксировала, как кто-то из присутствующих на площади стал бросать камни в толпу. Автор видеоролика за кадром возмущенно комментировала происходящее: «Заняться больше нечем […] Толпа бездельников, разгоняйте их». На следующий день в Telegram-канале «Газыри» появилось аудиообращение, автор которого извинялся за комментарии, данные за кадром предыдущего видеоролика. «Прошу прощения у жителей республики, вышедших на митинг на площади Свободы […] Никогда в жизни не думала, что мне придется своими глазами наблюдать, как в людей бросают камни. Это очень страшно. Именно это послужило толчком тем эмоциям и высказываниям с моей стороны […] Я ни в коем случае не собиралась выкладывать это видео, а отправила нескольким, как я думала, близким людям. Это не оправдываем мои эмоции. Я искренне хочу извиниться, простите меня, пожалуйста», - заявила автор обращения. «Кавказский узел» не может подтвердить, что авторы видеоролика и аудиосообщения – это одно и тоже лицо.

Эксперты оценили шансы Битарова на посту главы республики

Протестное выступление во Владикавказе в условиях объявленных по всей стране жестких мер из-за пандемии может повлиять на положение главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и даже привести к его отставке, считает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

«Сразу после протестов (отставки Битарова) не будет, потому что будет воспринято как слабость. Возможно, через какое-то время», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Минченко

Минченко также считает, что ситуация в Северной Осетии имеет общие черты с историей отставки главы Ингушетии. «Модельной выглядит история с Евкуровым», - отметил он.

26 сентября 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров и тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между регионами. Соглашение Кадырова и Евкурова привело к массовым народным протестам осенью 2018 года. В марте 2019 года протесты в республике возобновились, что привело к многочисленным арестам активистов. Железноводский горсуд с декабря 2019 года начал выносить приговоры активистам. Информацию об этом "Кавказский узел" размещает в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". В июле 2019 года глава республики Юнус-Бек Евкуров подал в отставку.

По мнению политтехнолога, митинг во Владикавказе - показатель очень серьезного внутриэлитного конфликта в республике. «Неэффективность или эффективность власти - это другой вопрос. Но очевидно, что внутриэлитный конфликт продолжается в регионе давно и начался он задолго до коронавируса», - подчеркнул Минченко.

Директор Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов согласился с мнением, что стихийная акция во Владикавказе пошатнула позиции Битарова, которые «никогда не были сильными». «Происшедшие события определенно ему не в плюс - но у него есть шанс проявить себя, предприняв шаги по урегулированию ситуации», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Виноградов.

По словам политолога, Битаров пока оказался в положении главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. «Замены не происходит, поскольку нет ясности по кандидату, ослабление налицо - но шанс проявить себя остается», - резюмирует Виноградов.

Согласно рейтингу устойчивости губернаторов, составленным компанией "Минченко консалтинг" в апреле 2019 года, у Рашида Темрезова уровень поддержки в Москве, довольно низок (2 балла), при этом есть конфликты на региональном и федеральном уровнях, аресты/уголовные дела. Темрезов попал в третью группу риска, для которой характерна высокая вероятность отставки. Особое внимание к Карачаево-Черкесии в 2019 году было привлечено в связи с тем, что 30 января на заседании Совета Федерации был задержан сенатор от республики Рауф Арашуков. Он арестован по обвинению в убийствах, участии в организованном преступном сообществе и давлении на свидетеля, а также в причастности к хищению газа на 30 миллиардов рублей, по этому делу арестован и его отец, советник гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков. Стоит отметить, что после арестов Арашуковых Кремль воздержался от претензий к Темрезову.

Судимость Калоева в Европе на территории России считается погашенной

Судимость Калоева в Европе не распространяется на территории России, заявил адвокат Валерий Гаглоев. «В России он считается несудимым гражданином, поскольку его осудили в Европе, где он и отбыл наказание. Если бы его экстрадировали в Россию, здесь бы проверили приговор в его отношении, признали бы его правомочным, и тогда бы он считался судимым. А так как такого не было сделано, то он официально является несудимым гражданином», - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» юрист.

По его словам, судимость в целом мешает занимать высокие государственные должности, в том числе посты главы региона или главы органа исполнительной власти.

«Да, согласно закону, гражданин с судимостью более 10 лет не может занимать высокие госдолжности. Но в 2014 или 2015 годах был принят закон о погашении судимости граждан, то есть все граждане, судимые до принятия этого закона, считаются несудимыми. Но это не касается Калоева, поскольку, как я уже сказал, у него нет судимости на территории России. Кроме этого, он же несколько лет занимал пост заместителя министра строительства Северной Осетии», - отметил Гаглоев.

Адвокат Джабраил Габачиев также заявил, что судимость Калоева в Европе не считается судимостью в России. «На это есть разные мнения, но его судимость в Европе считается погашенной в России. Следовательно, он может занять любую должность в России. Но в целом, конечно, есть определенные ограничения для судимых ранее людей. Они не могут претендовать на высокие посты в регионах и федеральных структурах», - уточнил корреспонденту «Кавказского узла» юрист.

Отметим, что за две недели до митинга во Владикавказе, 5 апреля, в североосетинском Дигоре прошел народный сход против самоизоляции. Акция собрала около сотни людей, которые потребовали дать им работу или денег, заявляя, что никакого коронавируса нет, а самоизоляция – это "предательство", проинформировала 13 апреля «Основа». Один из участников протеста был задержан, в отношении него был составлен протокол за нарушение режима самоизоляции, сообщили 6 апреля «Кавказ. Реалии»

Число инфицированных COVID-19 жителей Северной Осетии выросло к сегодняшнему дню на 31 и достигло 242. 18 пациентов выздоровели, двое скончались. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 13 пациентов, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Кавказский узел" также писал, что инициатор несанкционированного митинга Вадим Чельдиев, призывавший собраться на центральной площади города, был задержан еще до начала акции. Его арестовали на два месяца по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Чельдиев находится в СИЗО Пятигорска. 21 апреля суд оштрафовал его за распространение не соответствующей действительности информации о коронавирусной эпидемии в Италии.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".