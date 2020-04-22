Арестованы еще 23 участника митинга во Владикавказе

22 апреля 2020, 21:32

Суды рассмотрели еще 23 административных дела участников несанкционированного митинга в центре Владикавказа, назначив им от трех до 15 суток ареста.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля суды вынесли решения об административных арестах 13 участников несанкционированного митинга в центре Владикавказа, признав их виновными в неповиновении требованиям сотрудников полиции и нарушении общественного порядка. Административное дело одного задержанного было прекращено. 22 апреля суд постановил арестовать еще пятерых участников митинга, троим назначены штрафы. На рассмотрении находятся еще 26 дел.

20 апреля силовики разогнали с центральной площади во Владикавказе несколько сотен противников режима самоизоляции, потребовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. После завершения стихийной акции полиция сообщила о 69 задержанных.

Суды во Владикавказе назначили административные аресты еще 23 участникам митинга перед Домом правительства, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Верховного суда. Срок арестов участникам акции составил от трех до пятнадцати суток, в зависимости от совершенного деяния, сказал он.

Дела рассмотрены по статьям о неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудников полиции в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности ( ч.1 19.3 КоАП РФ) и об организации массового пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка (20.2.2 КоАП РФ), пояснил сотрудник суда.

Часть ч.1 статьи 19.3 КоАП РФ и статья 20.2.2 КоАП РФ предусматривают максимальный срок ареста - 15 суток.

Следователи также начали расследование уголовных дел о стычках протестующих с силовиками, во время которых во Владикавказе 13 росгвардейцев и полицейских получили травмы. Подозреваемые по этим делам не определены, сообщил Следком. 22 апреля власти сообщили, что пять силовиков, получившие травмы ног, остаются в больницах.

"На призыв Чельдиева (Вадим Чельдиев - активист, призывавший местных жителей собраться на центральной площади города, - прим. "Кавказского узла") выйти на митинг, потому что "корановирусанет", откликнулись сотни или даже тысячи людей", - указал автор блога на "Кавказском узле" "Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть". Он отметил, что власти могли предотвратить акцию протеста. "Если бы власти смогли убедить людей, что коронавируса "реальная, а не фейковая опасность", то "народный сход-митинг не был столь массовым", - написал он сегодня в своем посте "Еще о коронамитинге, а точнее о коронанародном сходе".

Число инфицированных COVID-19 жителей Северной Осетии выросло к сегодняшнему дню на 31 и достигло 242. 18 пациентов выздоровели, двое скончались. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 13 пациентов, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Кавказский узел" также писал, что инициатор несанкционированного митинга Вадим Чельдиев, призывавший собраться на центральной площади города, был задержан еще до начала акции. Его арестовали на два месяца по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Чельдиев находится в СИЗО Пятигорска. 21 апреля суд оштрафовал его за распространение не соответствующей действительности информации о коронавирусной эпидемии в Италии.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".