Суды во Владикавказе назначили штрафы и арест восьми активистам

22 апреля 2020, 15:47

Пять участников митинга перед Домом правительства Северной Осетии решением судов направлены сегодня под административный арест, трое оштрафованы. На рассмотрении находятся еще 26 дел.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля суды вынесли решения об административных арестах 13 участников несанкционированного митинга в центре Владикавказа, признав их виновными в неповиновении требованиям сотрудников полиции и нарушении общественного порядка. Административное дело еще одного задержанного было прекращено. Начато и расследование уголовных дел о стычках протестующих с силовиками, во время которых во Владикавказе 13 росгвардейцев и полицейских получили травмы. Подозреваемые по этим делам не определены, сообщил Следком.

20 апреля силовики разогнали с центральной площади во Владикавказе несколько сотен противников режима самоизоляции, потребовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. После завершения стихийной акции полиция сообщила о 69 задержанных.

Сегодня суды в Северной Осетии вынесли решения по еще восьми административным делам против участников митинга. В пяти случаях назначены аресты на срок от двух до пятнадцати суток, еще трем активистам суд определили по тысяче рублей штрафа. Активисты признаны виновными по статьям "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции" и "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка", сообщили в пресс-службе Верховного суда республики корреспонденту "Кавказского узла".

В производстве остаются еще 26 дел, указал представитель суда.

Участники митинга утверждали, что коронавирус не опасен. Глава республики Вячеслав Битаров назвал распространение этого мнения преступным, а руководитель североосетинского управления Роспотребнадзора предположил, что несоблюдение активистами мер предосторожности приведет к росту числа заразившихся коронавирусом.

Число инфицированных COVID-19 жителей Северной Осетии выросло к сегодняшнему дню на 31 и достигло 242. 18 пациентов выздоровели, двое скончались. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 13 пациентов.

О принятых в Северной Осетии ограничениях говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".