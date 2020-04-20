Участники протеста во Владикавказе. Скриншот видео "Кавказского узла" https://youtu.be/aIxG_fs1r0M

20 апреля 2020, 23:08

Роспотребнадзор предположил рост числа заболевших Covid-19 после митинга во Владикавказе

В центре Владикавказа на несанкционированную акцию протеста собралось 200 человек, проигнорировавших просьбу полицейских разойтись, сообщили в администрации региона. Участники митинга не соблюдали меры защиты, что приведет к росту числа заразившихся коронавирусом, уверен глава Роспотребнадзора по республике.

Как сообщал "Кавказский узел", силовики разогнали сегодня во Владикавказе несколько сотен противников режима самоизоляции, потребовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии, с площади Свободы. Однако противостояние продолжилось на соседней площади Штыба. Глава региона на переговорах с протестующими заверил, что будет оказана помощь лишившимся дохода из-за ограничительных мер. После завершения стихийной акции полиция Владикавказа заявила о 69 задержанных.

200 жителей Северной Осетии сегодня проигнорировали просьбу полицейских разойтись с площади Штыба и соблюдать режим самоизоляции, сообщается на сайте администрации республики. «Люди говорили о прекращении режима самоизоляции и свободном перемещении, утверждая, что вирус не опасен», - заявила пресс-служба администрации.

Собравшаяся в центре города толпа не соблюдала меры защиты, заявил руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Алан Тибилов, побывавший на акции протеста.

«Они все тут толпой стоят, все без масок, скорее всего, куча инфицированных. Они ни во что не верят. Я думаю, что это больше вопросы политические. Это организованная история теми, кто борется за власть в республике. А как врач я скажу: ситуация катастрофическая. Естественно, всех, кто здесь находится, надо изолировать. Но это невозможно будет сделать», - приводятся слова Тибилова на страницы управления в Instagram.Скриншот на странице управления Роспотребнадзора по Северной Осетии в Instagram.https://www.instagram.com/p/B_Nc7kAliDv/

По словам главы управления, это может привести к росту числа заболевших коронавирусом. "Я думаю, у нас после этого будет значительный подъём заражённых, мы это увидим через несколько дней», - подытожил Тибилов.

По данным Министерства здравоохранения Северной Осетии на 20 апреля число заболевших коронавирусом в регионе возросло до 177 человек, прирост заболевших за сутки составил 32 человека. 9 выздоровели, 2 умерло, 143 человека находятся на домашней изоляции, сообщает ведомство на своей странице в Instagram.

На "Кавказском узле" опубликована биографическая справка об инициаторе сегодняшней акции Вадиме Чельдиеве.

Подробнее о режиме самоизоляции в Северной Осетии и о числе инфицированных в республике можно узнать из обновляемой справки "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Владикавказские активисты полностью вытеснены с площади", "Силовики продолжили задержания протестующих во Владикавказе", "Силовики разгоняют протестующих во Владикавказе".

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