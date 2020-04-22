Следком объявил 13 силовиков пострадавшими на митинге во Владикавказе

22 апреля 2020, 13:32

Начато расследование уголовных дел о стычках протестующих с силовиками, во время которых во Владикавказе 13 росгвардейцев и полицейских получили травмы, сообщил сегодня Следком.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля суды вынесли решения об административных арестах 13 участников несанкционированного митинга в центре Владикавказа, признав их виновными в неповиновении требованиям сотрудников полиции и нарушении общественного порядка.

20 апреля силовики разогнали с центральной площади во Владикавказе несколько сотен противников режима самоизоляции, потребовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. После завершения стихийной акции полиция сообщила о 69 задержанных. Глава региона Вячеслав Битаров на переговорах с протестующими заверил, что лишившимся дохода из-за самоизоляции будет оказана помощь. На следующий день он отчитался, что выплаты получили 152 такие семьи.

На стихийном митинге получили травмы 13 силовиков, следует из сегодняшнего пресс-релиза республиканского управления СКР. "Неустановленные следствием лица, не желая быть задержанными и привлеченными к административной ответственности за совершенное ими правонарушение и принудительно удаленные с площади, грубо нарушая общественный порядок, применили физическое насилие в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД, причинив им телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Сотрудники силовых структур перед этим "неоднократно предупредили собравшихся о незаконности их действий" и потребовали разойтись, уточнила пресс-служба ведомства. "Однако митингующие никак не отреагировали. Тогда сотрудники правоохранительных органов предприняли попытку вытеснить их при помощи специальных средств в виде противоударных щитов", - говорится в публикации.

Уголовные дела возбуждены по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, исполняющему обязанности по охране общественного порядка) и ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей), сообщил Следственный комитет, не уточнив количество уголовных дел.

Часть 2 ст.213 УК РФ предусматривает до семи лет лишения свободы, ч.1 ст.318 УК РФ - до пяти лет лишения свободы.

По оценке силовиков, в митинге приняли участие около 2000 человек. Следователи выясняют обстоятельства инцидента и ищут подозреваемых, подчеркнул Следком.

На митинге было "немало людей, которые вышли туда со своими проблемами", предположил Алан Цхурбаев, автор блога на "Кавказском узле" "Там, где тепло и сыро. Владикавказ Алана Цхурбаева". "Вся эта ситуация всего лишь спровоцировала их протест, который копился внутри. И потому они не смогли даже нормально его выразить, потому у них не было единого требования. Но люди, которые и без того концы с концами едва сводили, остались без работы, это же факт... Но и "типуликов" и "брательников" недакватных, которые погорланить пришли, там тоже было немало. [...] Но все равно, не стоит презрительно ко всему этому протесту относиться, надо делать выводы", - написал он сегодня в своем блоге.

Пользователи Instagram ранее указали, что власти республики ввели ограничения из-за угрозы коронавируса, не позаботившись о тех, кто оказался после этого в трудном финансовом положении. Их возмущение стало реакцией на призыв владикавказского депутата Виталия Калоева устыдиться за акцию протеста. Ранее Калоев, которого участники акции протеста призвали возглавить временное правительство, попросил участников митинга соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, что инициатор несанкционированного митинга Вадим Чельдиев, призывавший собраться на центральной площади города, был задержан еще до начала акции. Его арестовали на два месяца по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Чельдиев находится в СИЗО Пятигорска. 21 апреля суд оштрафовал его за распространение не соответствующей действительности информации о коронавирусной эпидемии в Италии.

Подробнее о режиме самоизоляции в Северной Осетии и числе инфицированных в республике можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".