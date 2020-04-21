Вадим Чельдиев оштрафован за фейк о коронавирусе

21 апреля 2020, 19:34

Суд назначил 75 тысяч рублей штрафа инициатору стихийного митинга во Владикавказе Вадиму Чельдиеву, признав его виновным в распространении недостоверной информации о жертвах коронавируса. Это решение будет обжаловано, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля несколько сотен человек собрались перед Домом правительства Северной Осетии на акцию протеста против режима самоизоляции из-за коронавируса. Они потребовали отставки правительства, парламента и главы республики. Силовики разогнали протестующих. Полиция сообщила о 69 задержанных.

Общественный деятель, инициатор несанкционированного митинга во Владикавказе Вадим Чельдиев, призывавший местных жителей собраться на площади, был задержан еще до начала акции. Его арестовали на два месяца. По словам адвоката Чельдиева, Батраза Кульчиева, его подзащитный в знак протеста объявил голодовку. "Кавказский узел" не может подтвердить, действительно ли Чельдиев проводит голодовку. На "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Вадиме Чельдиеве.

Сегодня Промышленный районный суд Владикавказа рассмотрел материалы административного дела от 30 марта, согласно которым Вадим Чельдиев в своем Telegram-канале распространил не соответствующую действительности информацию о коронавирусной эпидемии в Италии, сообщил адвокат Чельдиева Батраз Кульчиев.

«Чельдиев был привлечен к административной ответственности и штрафу в размере 75 тысяч рублей по статье 13.15 КоАП РФ (распространение заведомо ложной информации)», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Батраз Кульчиев.

По его словам, Чельдиев находится в СИЗО Пятигорска и участвовал в сегодняшнем заседании суда посредством видеоконференц-связи. «Нами был отмечен факт, что в материалах отсутствуют сведения о том, что Telegram-канал принадлежит Чельдиеву, что на видео именно он, что нет монтажа, мы указали на отсутствие фоноскопической экспертизы. Этот вывод [что к видео причастен Чельдиев] составлен лишь на основании рапортов сотрудников, которые осмотрели страничку. Позиция наша в том, что недостаточны доказательства, они не могли стать основанием для возбуждения административного производства. Ему назначен штраф в размере 75 тысяч рублей. Решение мы будем обжаловать», - заявил Батраз Кульчиев.

Чельдиеву было предъявлено обвинение по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ, уточняется в информации на сайте Промышленного райсуда Владикавказа.

Статья 13.15 КоАП РФ определяет наказание за «злоупотребление свободой массовой информации». Часть 9 этой статьи (распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности …, если эти действия … не содержат уголовно наказуемого деяния) предполагает для граждан наказание в виде административного штрафа в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

На Вадима Чельдиева был составлен протокол об административном нарушении из-за ролика, в котором высказываются сомнения в официально озвученной информации о числе жертв коронавируса в Италии, пишет «Новая газета».

О том, что из себя представляет коронавирус, как он распространяется на Южном и Северном Кавказе, какие необходимы меры профилактики можно узнать из обновляемой справки "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".