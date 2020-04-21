21 апреля 2020, 00:56

Инициатор стихийной акции протеста против режима самоизоляции из-за коронавируса, которая прошла 20 апреля во Владикавказе, Вадим Чельдиев арестован на два месяца. В знак протеста он объявил голодовку, сообщил адвокат Чельдиева Батраз Кульчиев.

Как писал "Кавказский узел", акция протеста против режима самоизоляции, которая прошла 20 апреля у Дома правительства Северной Осетии, собрала несколько сотен человек. Инициатора "народного схода" Вадима Чельдиева и других активистов задержали. Требование полиции разойтись было проигнорировано, после чего силовики начали вытеснять протестующих. Полиция заявила, что всего задержано 69 человек.

Общественный деятель, инициатор несанкционированного митинга во Владикавказе Вадим Чельдиев заключен под стражу на два месяца, информирует 20 апреля "Основа".

По данным издания, Ленинский районный суд Владикавказа избрал в отношении него меру пресечения в рамках второго возбужденного уголовного дела по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса (применение насилия в отношении представителя власти) после потасовки, во время которой получил два удара по лицу один из правоохранителей. Чельдиев утверждает, что потасовка является инсценировкой.

Инцидент произошел 18 апреля на АЗС в селе Алханчурт. По словам правоохранителей, Чельдиев, задержанный в рамках расследования уголовного дела по статье 207.1 о публичном распространении заведомо ложной информации о коронавирусе, был конвоирован из Санкт-Петербруга. Во время дозаправки он, по словам правоохранителей, нанес два удара кулаком одному из силовиков. Адвокат Батраз Кульчиев заявил, что Чельдиев никого не бил, а телесные повреждения силовику нанес его коллега, информирует издание.

По словам Кульчиева, в знак протеста Чельдиев заявил о том, что с вечера 20 апреля объявляет голодовку. "Кавказский узел" не может подтвердить, действительно ли Чельдиев объявил голодовку, и как она проходит.

Информацию о задержании Чельдиева на два месяца подтвердил и Telegram-канал "Спросите у Расула".

На "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Вадиме Чельдиеве.

Подробнее о режиме самоизоляции в Северной Осетии и о числе инфицированных в республике можно узнать из обновляемой справки "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".