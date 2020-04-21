Жителей Северной Осетии возмутил упрек Калоева после акции протеста

21 апреля 2020, 22:00

Власти ввели ограничения из-за угрозы коронавируса, не позаботившись о тех, кто оказался после этого в трудном финансовом положении, указали пользователи соцсети Instagram. Их возмущение стало реакцией на призыв депутата собрания представителей Владикавказа Виталия Калоева устыдиться за акцию протеста.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе несколько сотен противников режима самоизоляции, потребовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. Глава региона на переговорах с протестующими заверил, что будет оказана помощь лишившимся дохода из-за ограничительных мер. После завершения стихийной акции полиция Владикавказа заявила о 69 задержанных. Депутат собрания представителей Владикавказа Виталий Калоев, которого участники акции протеста призвали возглавить временное правительство, призвал участников митинга соблюдать режим самоизоляции.

"Те ограничения, которые коснулись нас на сегодняшний день, мы должны соблюдать. Мы должны подумать в первую очередь о наших старших и о наших младших" - сказал депутат. Он отметил, что те события, которые произошли в республике, "нас не красят", а также высказал опасение, что событие 20 апреля еще "аукнутся" недели через две.

Обращение Калоева к жителям Северной Осетии также было опубликовано 20 апреля в сообществе "ЧП Владикавказ" в Instagram, насчитывающем 360 тысяч подписчиков. Пользователи соцсети оставили под ним 933 комментария и 5774 отметки "нравится".

В частности, их возмутили слова Калоева о том, что протестующим "за сегодняшний день (20 апреля) должно быть стыдно". Пользователи соцсети указали, что выйти на улицу людей заставила трудная жизненная ситуация, в которую они попали из-за ограничений, введенных властями.

"Мне стыдно, например, за государство и правительство, которое требует самоизоляции, а поддержки никакой! Все будут сидеть дома, если нас будут содержать!", - прокомментировала katyakarkusova.

"До того, как народ загнали по домам, он хоть как-то штаны тянул и хоть как-то кормил свои семьи, а теперь ему на горло наступили", - возмутилась lete777.

"Поживите на съемной квартире с детьми, без денег и без работы, и я посмотрю, на что вы будете способны", - пожаловалась timka5975.

"Поймите уже, наконец-то, что люди пошли на митинг от безысходности, от того, что нет денег, чтобы прокормить семью", - указала elmira_sabeeva.

Участники сообщества указали чиновникам на то, что их зарплата позволяет сидеть им в самоизоляции, и призвали помогать тем, кто остался без работы. "Простые люди с зарплатой в 10-15 тысяч при одном работающем члене семьи что должны делать, если единственный источник дохода закрыт по новому указу? Вот таким людям республиканские власти должны были помогать с самого начала", - считает yakovlev.pavel75.

"Если бы создали людям условия для проживания на карантине, был бы другой разговор... По домам загнали, так же как и в долги. Налоги, кредиты и (платежи за) ЖКХ не отменили", - поддержал его dimosya198625.

Пользователи соцсети усомнились, что протест решит проблему, упрекнув власти в отсутствии должной реакции. "Люди вышли на мирный диалог с властью, что из этого получилось. все мы видели. И главное, ничего в лучшую сторону не изменится, вот это огорчает", - написал пользователь под ником 15.regi0n.

"Минус... митинга в том, что не дали слова главе республики, и внятно и чётко не выдвинули требования народа... Но если люди вышли, значит много вопросов собралось, а вот ответ получат или нет, и какие меры будут приняты?" - задался вопросом alania_kids_vld.

Некоторые пользователи поддержали Калоева, упрекнув митингующих в отсутствии организации и чётких требований. "Реально стыдно за всё произошедшее. Неужели нельзя было четко сформулировать свои претензии, выбрать парламентёров и спокойно поговорить. Тем более, Битаров не спрятался, он вышел к митингующим, чтобы выслушать. А они будто пришли для того, чтобы ...тупо покричать", - написал zdhzanaity. "Стыдно!!!! Очень!!!!... Но устраивать из митинга базар или тащиться туда с детьми - это ли не стыд!!!", - поддержала его zvv0804.



Подробнее о режиме самоизоляции в Северной Осетии и о числе инфицированных в республике можно узнать из обновляемой справки "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".