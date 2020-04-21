Битаров после массовых протестов отчитался о помощи малоимущим

21 апреля 2020, 14:17

Денежную помощь получили 152 семьи, лишившиеся дохода из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений, сообщил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Власти республики должны быть внимательными к проблемам местных жителей, указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с протестами во Владикавказе.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля несколько сотен человек собрались перед Домом правительства Северной Осетии на акцию протеста против режима самоизоляции. Они потребовали отставки правительства, парламента и главы республики. Силовики разогнали протестующих. При этом глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на переговорах с протестующими заверил, что будет оказана помощь лишившимся дохода из-за ограничительных мер.

Власти Северной Осетии в условиях введения ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса не наладили диалог с населением, что и привело к протесту считают опрошенные "Кавказским узлом" блогеры из Владикавказа.

При улучшении эпидемиологической ситуации ограничения будут смягчаться, но сейчас очень важно соблюдать их, чтобы предотвратить распространение инфекции, указал Вячеслав Битаров.

"Да, обстоятельства сложные, но мы делаем все возможное, чтобы поддержать нуждающихся. Так... начали выплачивать единовременные денежные выплаты гражданам, потерявшим доход в связи с коронавирусом, 152 семьи уже получили денежную помощь, работают волонтеры, помощь оказывается пожилым людям. Мы будем продолжать работу по оказанию поддержки малоимущим гражданам", - сказал глава республики в видеообращении, опубликованном сегодня на его странице в Instagram.

Битаров отметил, что участники протестов отрицают реальность пандемии, и назвал это преступлением. "Не слушайте провокаторов, отрицающих очевидное. Берегите себя. Будьте благодарны врачам", - призвал он жителей Северной Осетии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что участвовавшие в акции смогут донести свои проблемы до региональных властей. Он отметил, что это "можно сделать спокойно в рамках диалога", и призвал власти Северной Осетии "внимательно прислушиваться к тому, что говорят люди, и реагировать на их замечания, на их проблемы, о которых они говорят", передал сегодня ТАСС. При этом Песков подчеркнул, что акция была незаконной.



По данным Минздрава Северной Осетии на 20 апреля, число заболевших коронавирусом в регионе возросло до 177 человек, прирост заболевших за сутки составил 32 человека. Девять человек выздоровели, двое умерли, 143 человека находятся на домашней изоляции. Глава Роспотребнадзора по республике уверен, что поскольку участники митинга не соблюдали меры защиты, это приведет к росту числа заразившихся коронавирусом.

Информация о карантинных мерах в Северной Осетии содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".