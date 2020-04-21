Блогеры возложили ответственность за протесты на власти Северной Осетии

21 апреля 2020, 06:40

Власти Северной Осетии в условиях введения ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса не наладили диалог с населением, что привело к протесту. Несмотря на рост недовольства экономической ситуацией среди жителей, продолжения уличных акций в ближайшее время ожидать не стоит, считают опрошенные "Кавказским узлом" блогеры из Владикавказа.

Как информировал "Кавказский узел", стихийная акция протеста против режима самоизоляции прошла 20 апреля у Дома правительства Северной Осетии и собрала несколько сотен человек. Инициатор "народного схода" Вадим Чельдиев и другие активисты задержаны. Требование полиции разойтись было проигнорировано, после чего силовики начали вытеснять протестующих. Полиция заявила, что всего задержано 69 человек. Чельдиев по решению суда взят под стражу. По словам его адвоката, в знак протеста активист объявил голодовку. "Кавказский узел" не может подтвердить, действительно ли Чельдиев объявил голодовку, и как она проходит.

В Северной Осетии, как и в других регионах, введен режим самоизоляции. Местным жителям из группы риска запрещено выходить из дома, работа общественного транспорта в республике приостановлена, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Ситуация с коронавирусом стала катализатором протестов

"Я считаю, что люди вышли на этот сход - не все, но как минимум часть - по причине того, что они не видят сейчас перспектив от этой самоизоляции, они не знают, что их ждет дальше. Но это причина экономическая. При этом я считаю, что большая часть людей вышла туда, потому что их призвал на этот сход Вадим Чельдиев, певец и, как выяснилось недавно, трибун", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист, блогер Заур Фарниев.

По его словам, люди, которые вышли на акцию, не могли сформулировать никаких требований. "Требования-то были у каждого, но единых требований у митинга, за исключением разве что "Свободу Вадиму Чельдиеву", не было. И, на мой взгляд, именно то, что не было единых требований, сыграло злую шутку с митингующими. Потому что они пришли на площадь, к ним вышел целый глава республики, а они - по той причине, что у них не было лидеров, единой заявленной цели - даже не смогли с ним нормально поговорить. Хотя вопросов, наверное, было много, главный из которых - на что выживать во время самоизоляции", - продолжил он.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на переговорах с протестующими заверил, что будет оказана социальная помощь лишившимся дохода из-за ограничительных мер.

Отсутствие единых требований у участников акции не удивительно, считает Фарниев. "Можно вспомнить, с чего это все начиналось. С того, что Вадим Чельдиев начал рассказывать, что коронавируса не существует, что вас загнали по домам, что это все несправедливо, что нас всех будут чипировать, что врачи нас всех обманывают, что мы возрождаем СССР... Люди, когда вчера ночью [20 апреля] собирались в чатах, пытались сформировать какую-то единую повестку, но не смогли этого сделать", - сказал он.

Заслуженный артист Северной Осетии, активист Вадим Чельдиев в своем Facebook призывал жителей республики саботировать режим самоизоляции, уверяя, что пандемии коронавируса не существует, а власти республики "специально нагнетают обстановку, чтобы ограбить народ". Также он планировал на 20 апреля собрать митинг возле дома правительства во Владикавказе. Однако до этого дня активист был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в публичном распространении заведомо ложной информации о коронавирусе (ст. 207.1 УК РФ) и этапирован в Северную Осетию. Он также заподозрен в применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ). По версии силовиков, активист напал на одного из сотрудников по пути в республику, говорится в биографической справке о Вадиме Чельдиеве, опубликованной на "Кавказском узле".

"Я думаю, что главной мотивацией был экономический фактор, - сказал блогер Алик Пухаев "Кавказскому узлу". - После нескольких недель самоизоляции и неработы некоторых учреждений люди не понимают, что будет происходить дальше. Бизнес закрывается, люди теряют работу, многие работали в теневом секторе экономики, и они просто потеряли работу - никакие выплаты они получать не будут. Эта неясность подстегнула протестные настроения, а катализатором этих настроений выступили "COVID-диссиденты" и "граждане СССР"... [к которым] недавно присоединилась довольно яркая личность, известная в республике, оперный певец и бывший руководитель благотворительного фонда Вадим Чельдиев. У него довольно большой авторитет в обществе, и в последнее время он проникся идеями восстановления Советского Союза и отрицал существование коронавируса".

Общее неосознанное недовольство происходящим побудило людей выйти на акцию, считает блогер Алихан Хоранов. "У нас и так люди нуждаются, многие, это в целом, а ситуация, которая сейчас происходит, стала катализатором. Кто-то лишился работы. Я знаю одного из членов инициативной группы сегодняшнего митинга, на мой вопрос о том, что его привело на сход, он ответил, что остался без работы, при этом надо платить за квартиру, у него семья... И он сказал, что он просто пришел - не с Чельдиевым, ни с кем, просто пришел выразить свою точку зрения. Общее недовольство, безработица, низкие зарплаты... А ситуация с вирусом, когда у многих людей вообще остановилась какая-то экономическая деятельность, стала катализатором", - сказал Хоранов "Кавказскому узлу".

Отсутствие диалога между властью и обществом привело к протесту

Властям республики с начала истории с пандемией не удалось наладить диалог с обществом, тогда как Чельдиеву это удалось сделать и повести за собой людей, считает Фарниев.

"Общее недовольство, безусловно, есть. Но вот люди, которые там сегодня [20 апреля] собрались, вышли, в принципе, за Чельдиева. Может быть, далеко не все из них полностью разделяют его взгляды, но им, видимо, нравится эта экспрессия, с которой он вещает... То, что один Чельдиев смог сделать так, что за ним вышли люди, даже не за ним, а по его призыву... И власть Северной Осетии ничего не смогла этому противопоставить", - сказал журналист.

Ситуация показала провал власти, считает он. "Я считаю, что как только все это началось - история с пандемией - власти нужно было разговаривать с людьми, нужно было им объяснять, причем не формально, как они это делали, человек в костюмчике сидит и что-то вещает, а с людьми надо было говорить на их языке - на том языке, который бы они поняли. Они сделать этого не смогли, да даже и не пытались. А Вадим говорит на их языке. Да, он говорит чушь, ересь, но он говорит на языке людей, и, естественно, ему они верят гораздо больше, чем власти", - пояснил Фарниев.

По его мнению, за сложившуюся ситуацию ответственность полностью лежит на власти, которая не сумела наладить диалог с обществом. "В любом нормальном обществе такие люди, как Чельдиев, воспринимались бы не более, чем как фрики. Но в обществе, где с людьми не разговаривают... такие, как Чельдиев, будут на высоте. И я уверен, что это касается не только Осетии", - полагает он.

Поведение властей в условиях пандемии можно оценить как растерянное, считает Пухаев. "Не было какой-то единой, жесткой позиции по информированию населения о коронавирусе. Возник некий провал в коммуникации - между населением и властью. Хотя в первую неделю люди реально соблюдали самоизоляцию, несмотря на то, что многие не верили. Но потом у них появилось раздражение, власть пошла на уступки, открыла салоны красоты и прочее. Люди еще не понимали, почему они свой маленький бизнес закрывают, а крупные заводы, фабрики, магазины работают. И какая-то непоследовательность властей, их растерянность - это все повлияло", - считает блогер.

По его мнению, люди вряд ли бы вышли на акцию из-за коронавируса, "если у них было бы все в порядке". "Базовым все-таки выступает экономический фактор, а текущая ситуация стала лишь катализатором", - уверен он.

На месте Чельдиева мог быть любой другой, "кто смог бы предложить такую яркую риторику", полагает Хоранов. "Если найдется человек, который будет говорить нужные слова в правильном месте и с правильной интонацией, то, учитывая то, что протестные настроения - и в нашем регионе, и в соседних, и в целом по России - очень сильны, [для возникновения очага протеста] достаточно будет яркого призыва, не сглаженного какими-то политическими обязательствами, дипломатичной риторикой. Тут - человек с улицы, который разговаривает с людьми на их языке. Крепкого словца не боится и так далее. Люди на это реагируют. Это может быть Чельдиев, а может - кто угодно другой", - сказал блогер.

По его словам, на сходе были далеко не только те, кто поддерживает Чельдиева. "Также пришли и те, кто реально лишился заработка, реально испытывает нужду, и они пришли просто потому, что им больше некуда идти. Потому что политических рычагов влияния на власть в республике фактически нет. Ни выборов, ни представительства, ни каких-то публичных дискуссий, слушаний", - считает он.

К протестам приводит отсутствие диалога между властью и населением, полагает Хоранов. "Люди не понимают, что происходит. Люди видят, что сегодня что-то закрыто, а завтра открыто. Что перекрыта набережная, но народ толпится в супермаркетах. Нет какой-то целостной политики, из которой население могло бы понять, что вот, наша республика что-то делает в этом направлении. Ходят разные слухи, что там-то что-то закрывают. Закрыли, потом какое-то началось недовольство - открыли. Эта непоследовательность вводит людей в состояние сомнения и неопределенности", - сказал он.

По словам блогера, в республике отсутствуют каналы обратной связи. "Мы за все это время, когда разгоралась эта тема, не увидели заявления ни одного политика. У нас в принципе публичных политиков в республике нет. Делать заявление в Instagram раз в год - это не политика. А так, чтоб вышел человек - представитель какой-то партии или парламента - и вызвал кого-то на диалог, сказал: "Давайте поговорим. Вы хотите больных увидеть - вот вам больные. Вы хотите помощь - мы можем сделать вот это и это, а этого сделать не можем". То есть за это время, пока сход готовился, может, как-то несерьезно это воспринимали, может быть, не знали, что делать. У руководства было время подготовиться к этому дню, но сделано не было, на мой взгляд, ничего. У нас отсутствует публичная политика, работа с населением, обратная связь", - считает Хоранов.

Протестная волна в Северной Осетии "обезглавлена"

Полноценного политического протеста в республике нет, считает Пухаев. "Сегодня [20 апреля] звучали лозунги о возвращении прямых выборов в регионе, об освобождении всех, кто был задержан - это сам Чельдиев и администраторы Telegram-канала и чатов, через которые генерировался протест - и о том, что [глава республики Вячеслав] Битаров должен уйти в отставку. Это всё было хаотично. Раньше были митинги против "Электроцинка" и другие протесты - там, как правило, была некая оппозиция, журналисты, блогеры, которые оппонируют Битарову. В данном случае их не было... Тут пришли простые люди, которые не верят в коронавирус, вообще третья сторона - не интеллигентная оппозиция, а "глубинный народ", - сказал он.

Данный протест не продолжится, полагает блогер. "Основные участники будут просто задержаны. Там же был и силовой момент, камнями кидались, так что, я думаю, что их просто по камерам сейчас будут держать. Сегодня [20 апреля] уже задерживали кого-то - я думаю, что задержания продолжатся. Новый такой митинг? Сомневаюсь", - отметил он.

Однако, по его мнению, экономический протест может нарастать. "И он, думаю, будет усугубляться тем, что число заболевших будет расти", - пояснил Пухаев.

Причины недовольства, прежде всего, лежат в экономической плоскости, уверен Хоранов. "Политических требований люди не выдвигали, это не политическое движение. Это просто люди и так не очень сладко живут, а сейчас оказались в положении, когда у них вообще нет источника дохода... И люди, которые пришли, в основной массе хотели финансовой помощи... Параллельно звучали еще какие-то лозунги, они менялись: предлагали назначить главой Виталия Калоева, отправить в отставку Битарова, прямые выборы - это стихийно возникали какие-то требования, которые, когда инициативная группа зашла в администрацию главы, все потихоньку испарились. Остались главные требования - оказать финансовую помощь населению и дать возможность работать тем, кто из-за карантина оказался на грани", - сказал он.

Виталий Калоев, которого митингующие во Владикавказе предлагали назначить главой временного правительства, не поддержал акцию протеста, отметил автор блога "Там, где тепло и сыро. Владикавказ Алана Цхурбаева" на "Кавказском узле". "Виталий Калоев призвал всех сидеть дома, соблюдать режим самоизоляции и осудил митинг: "Нам должно быть стыдно за сегодняшний день!" Напомню, многие митингующие требовали сегодня не только отставку Битарова, но и Калоева на место главы", - написал блогер в своем посте "Коронамитинг во Владикавказе (обновляется)". Архитектор Виталий Калоев в 2005 году был осужден за убийство в Европе авиадиспетчера Питера Нильсена, которого считал ответственным за крушение самолета и гибель своих жены и детей. В 2007 году Калоев был освобожден за примерное поведение и вернулся в Северную Осетию. Он несколько лет занимал пост заместителя министра строительства Северной Осетии. Вадим Чельдиев и Виталий Калоев ранее вместе участвовали в акциях протеста против завода "Электроцинк", отмечается в материале "Кавказского узла" "Как жители Владикавказа "Электроцинк" одолели".

По мнению Хоранова, этот всплеск протеста в ближайшее время не повторится. "Возможно, если бы появился какой-то более адекватный лидер, это могло бы распространиться... но, как я сказал, у нас нет публичной политики, нет человека, который готов был бы предложить внятную альтернативу... Протестную волну возглавить сегодня некому", - считает он.

Власть после акции протеста постарается облегчить участь людей, которые остались без средств к существованию, однако остановить недовольство людей вряд ли удастся, полагает Фарниев.

"Сейчас этим [оказанием помощи нуждающимся] занимаются местные предприниматели, они развозят мешки с продуктами, и это касается всех богатых людей в республике, все этим занимаются. То есть с голода у нас точно никто не умрет. Но при этом люди остаются без денег, и я думаю, что недовольство будет нарастать, но именно таких всплесков гражданской активности я в ближайшем будущем не могу прогнозировать. Нет лидеров. Как и у сегодняшнего митинга... Образованные люди не будут всерьез относиться ни к Чельдиеву, ни к его соратникам. Если бы была сформирована нормальная, адекватная повестка с нормальными, адекватными вопросами к власти - да. Но этого нет сейчас. Сейчас всё происходит на эмоционально-экспрессивном уровне", - считает блогер.

Смягчения режима самоизоляции ожидать не стоит

В Северной Осетии и так очень слабый режим самоизоляции, заявил Фарниев. "У нас не Чечня и не Ставрополь. Тут люди ходят по улицам, всем плевать. Сыграли свою роль и заявления "COVID-диссидентов" - люди, подавляющее большинство, не верят в коронавирус. Я думаю, что сейчас, после этого начнется закручивание гаек, и меры станут гораздо жестче. И для этого есть уже объективные причины, особенно после сегодняшнего. 1500 человек, как минимум, находились как сельди в бочке. Плюс они еще втягивали в это полицейских и омоновцев. Это, как сказал глава нашего Роспотребнадзора Тибилов, катастрофа. И через две недели они все в принципе могут поверить в коронавирус", - сказал он.

По данным Минздрава Северной Осетии на 20 апреля, число заболевших коронавирусом в регионе возросло до 177 человек, прирост заболевших за сутки составил 32 человека. Девять человек выздоровели, двое умерли, 143 человека находятся на домашней изоляции. По данным администрации республики, в центре Владикавказа на несанкционированной акции протеста 20 апреля собралось 200 человек. Глава Роспотребнадзора по республике уверен, что поскольку участники митинга не соблюдали меры защиты, это приведет к росту числа заразившихся коронавирусом.

"Я думаю, что федеральная власть теперь пройдется по региональной власти, хотя, на мой взгляд, вина в этом всем - федеральной власти. Они регион кинули один на один с этой проблемой... Я не исключаю, что в республике будут серьезные кадровые перестановки и что будет реализован "дагестанский вариант" - сделают назначение извне, не из Осетии. Если через две недели у нас будет вспышка коронавируса - на мой взгляд, это очень вероятно. Если же нет, то, возможно, и более мягкая позиция будет [у Кремля]. А региональная власть как дальше будет реагировать? Раздавать деньги? Так нет денег. Тут и так продуктовые наборы раздают за свой счет меценаты. А что еще они могут сделать? Смягчить режим? Тогда у нас будет большее число заболевших", - считает Пухаев.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, содержатся в материале "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

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