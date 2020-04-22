Участники митинга во Владикавказе. 20 апреля 2020 г. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

22 апреля 2020, 17:32

Пять силовиков остаются в больницах после митинга во Владикавказе

При разгоне несанкционированного митинга у Дома правительства Северной Осетии пять правоохранителей получили травмы ног, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля силовики разогнали с центральной площади во Владикавказе несколько сотен противников режима самоизоляции, потребовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. Активисты бросали в силовиков камни. После завершения стихийной акции полиция сообщила о 69 задержанных. Помимо административных дел возбуждено и уголовное, о стычках протестующих с силовиками, однако подозреваемые по этому делу не определены. По данным следствия, во время столкновений во Владикавказе получили травмы 13 росгвардейцев и полицейских.

Госпитализация потребовалась пяти силовикам, со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Северной Осетии сообщило сегодня издание "Градус Осетии".

"Пять сотрудников правоохранительных органов госпитализировали после митинга. Эти данные нам передали из пресс-службы ГУ МВД по республике. Пострадавшие находятся в медсанчасти, у них травмы ног", - информировал сегодня "Интерфакс".

21 апреля суды вынесли решения об административных арестах 13 участников несанкционированного митинга в центре Владикавказа, признав их виновными в неповиновении требованиям сотрудников полиции и нарушении общественного порядка. Сегодня арест был назначен еще пяти активистам, трех обязали выплатить штраф.

Отметим, что на сегодняшний день число зараженных коронавирусом жителей Северной Осетии достигло 242. 18 пациентов выздоровели, двое скончались. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 13 пациентов.

О принятых в Северной Осетии ограничениях сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Число госпитализированных с коронавирусом в Кабардино-Балкарии достигло 95", "Мэр закрытого на карантин Пятигорска сменился второй раз за неделю", "Перинатальный центр в Астрахани закрыт из-за роженицы с коронавирусом".

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