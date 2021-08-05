Защита указала на попытки скрыть материалы о невиновности ингушских активистов

05 августа 2021, 17:22

Адвокаты лидеров ингушских протестов добились приобщения к делу выводов экспертов, которые не обнаружили в словах подсудимых экстремистских призывов. Следствие скрыло результаты этих экспертиз, заявила защита.

Как сообщал "Кавказский узел", дело семи лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, рассматривается судом на Ставрополье с ноября 2020 года. Обвиняемые находятся под арестом, срок которого продлен до 9 ноября. Целый ряд свидетелей обвинения, в том числе силовиков, дали показания о том, что подсудимые не провоцировали активистов, а наоборот, призывали их не вступать в противоборство с правоохранителями. На это указали и приглашенные на заседание члены Совета тейпов. Судья Конституционного суда Ингушетии Ибрагим Доскиев дал показания в защиту активистов, отметив, что рассмотрение вопроса о правомерности закона о границе с Чечней проходило на фоне угроз и попыток подкупа.

26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный согласованный с властями митинг против соглашения о границе с Чечней. Протестующие не разошлись на ночь, и утром силовики попытались разогнать их. Произошли столкновения. Уже после, в начале апреля 2019 года, в республике прошли массовые аресты активистов, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингушетия: за девять дней задержаны 40 активистов". По данным Правозащитного центра "Мемориал"*, по состоянию на 21 июля по "ингушском делу" были вынесены обвинительные приговоры в отношении 37 человек. Все судебные процессы проходят за пределами республики - в Ставропольском крае. Преследование ингушских активистов ведется по политическим мотивам и направлено на прекращение публичной критики власти, утверждают правозащитники.

На заседании Кисловодского городского суда 4 августа защита попросила исследовать экспертизы, которые были проведены еще во время следствия, но не были приобщены к материалам дела. Ходатайство об истребовании результатов этих экспертиз судом было заявлено еще в ноябре 2020 года. Психолого-лингвистические экспертизы показали, что в словах лидеров протеста нет экстремистских призывов и побуждений к совершению насилия, указал адвокат Билан Дзугаев, представляющий интересы одной из подсудимых, Зарифы Саутиевой, по соглашению с Правозащитным центром "Мемориал"*.

"По результатам этих экспертиз, проведенных по заказу следствия, с наших подзащитных должны были снять обвинения, но следствие скрыло эти документы и только на суде мы смогли их получить и исследовать", — заявил Дзугаев.

Суд удовлетворил ходатайство защиты и приобщил эти экспертизы к материалам дела. Адвокаты также попросили допросить на следующем заседании специалиста в области психо-лингвистических экспертиз.

Адвокат Магомед Куриев попросил приобщить к материалам дела решения судов по трем административным делам в отношении его подзащитного Малсага Ужахова. Он указал, что следствие скрыло от суда отмену этих штрафов апелляционной инстанцией. В материалах дела, по его словам, есть ссылки лишь на решения судов первой инстанции, которые признали Ужахова виновным в совершении административных правонарушений, сообщил сегодня на своем сайте Правозащитный центр "Мемориал".

В тот же день 4 августа, в суде выступил и Хасан Кациев, уже осужденный за нападение на силовика во время митинга в Магасе. Кациев не признал свою вину, а в суде рассказал, что видел в толпе людей на площади двоих сотрудников [силовой структуры], которых он знает в лицо и по фамилии, причем один из них является его родственником. "Назвать он их отказался из опасений за свою жизнь и здоровье", — процитировало издание ингушских активистов "Форганга" слова адвоката Магомеда Бекова.

По словам защитника, Кациев рассказал о провокаторах из числа силовиков, но в гражданской одежде и масках, которые подзадоривали людей, призывали драться, кричали: «Вперед!». Также Кациев заявил, что видел, как во время намаза со стороны росгвардейцев была брошена светошумовая граната - она упала в полутора метрах от него и вызвала волнение молодых людей, стоявших на площади. "Свидетель показал, что подсудимые не склоняли его применять насилие в отношении росгвардейцев. Кациев слышал на площади голоса наших подзащитных, в частности, Ужахова и Барахоева, и видел некоторых из них. По его словам, все они призывали к порядку, не поддаваться на провокации, успокоиться, благодаря чему не пролилась кровь, и люди по сути разошлись. Свидетель указал, что обвиняемым это стоило большого труда, так как некоторые их не слушали, не успокаивались, и их пришлось долго убеждать, чтобы они ушли", - подчеркнул Магомед Беков. Хасан Кациев был приговорен к году и девяти месяцам колонии-поселения 5 марта 2020 года, под арестом он находится с 23 апреля 2019 года. Суд признал Кациева виновным в нападении на росгвардейца во время митинга в Магасе. Активист вышел на свободу в апреле 2020 года. 21 июля суд отказался предоставить статус свидетелей таким, как Кациев, ингушским активистам, выступившим в суде. Это может привести к исключению показаний из дела, заявила защита.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещены на тематической странице "Преследование активистов".

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