Члены Совета тейпов заявили в суде о провокациях на митинге в Магасе

На заседании суда по "ингушскому делу" дали показания члены Совета тейпов, которые заявили о том, что на митинге в Магасе в марте 2019 года молодежь провоцировали на проявление насилия, а подсудимые их успокоили.

Как писал "Кавказский узел", дело семи лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, рассматривается судом на Ставрополье с 24 ноября 2020 года. Обвиняемые находятся под арестом. 21 июля суд отказался предоставить ингушским активистам статус свидетелей по делу семи лидеров протестов против соглашения о границе с Чечней. Это может привести к исключению показаний из дела, заявила защита. Подсудимые были оставлены под стражей до 9 ноября. 27 июля судья Конституционного суда Ингушетии Ибрагим Доскиев дал показания в защиту активистов, отметив, что рассмотрение вопроса о правомерности закона о границе с Чечней проходило на фоне угроз и попыток подкупа.

26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный согласованный с властями митинг против соглашения о границе с Чечней. Протестующие не разошлись на ночь, и утром силовики попытались разогнать их. Произошли столкновения. Уже после, в начале апреля 2019 года, в республике прошли массовые аресты активистов, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингушетия: за девять дней задержаны 40 активистов". По данным Правозащитного центра "Мемориал"*, по состоянию на 21 июля по "ингушском делу" были вынесены обвинительные приговоры в отношении 37 человек. Все судебные процессы проходят за пределами республики - в Ставропольском крае. Преследование ингушских активистов ведется по политическим мотивам и направлено на прекращение публичной критики власти, утверждают правозащитники.

На заседании Кисловодского городского суда 3 августа, которое, как обычно, прошло в здании Ессентукского городского суда, заслушивались свидетели защиты, девять человек, все - члены Совета тейпов Республики Ингушетия, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Аральбек Думанишев.

"Как и наши подзащитные, они все участвовали в митинге 26 марта, и также остались, как и наши подзащитные, на 27-е число, ждали согласования (дальнейшего митинга). Они были очевидцами всех этих событий. В суде они говорили, что наши подзащитные не организовывали никакого насилия над сотрудниками правоохранительных органов, что никакого экстремистского сообщества они не создавали, что они законопослушные, доброжелательные люди, любящие свою республику", - заявил Думанишев.

Адвокат отметил, что, когда ранее допрашивались свидетели обвинения, подсудимые вели себя активнее. "Они (свидетели обвинения) тоже свидетельствовали в пользу наших подзащитных, и тогда они (подзащитные) задавали (свидетелям) вопросы. А сейчас люди приходят - и просто рассказывают, как оно всё было. Но, конечно, и сейчас свидетелям задаются вопросы", - рассказал Думанишев.

Он также добавил, что на заседания всегда приходит "группа поддержки". "Каждое судебное заседание приезжают люди, болеют за наших подзащитных душой и сердцем. Они по трое, по четверо заходили, поочередно. Беседовали в перерывах, высказывали слова поддержки", - сообщил адвокат.

Девять свидетелей защиты, которых допрашивали 3 августа, были непосредственными очевидцами того, что происходило на площади перед НТРК в Магасе 26-27 марта, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Джабраил Куриев.

"Все они - представители Совета тейпов республики. И все они пояснили, что власти республики, в том числе правоохранительные органы, делали всё возможное для того, чтобы спровоцировать народ, находившийся на площади, на какие-либо действия. В том числе все подтвердили, что была брошена светошумовая граната рядом с толпой, чтобы возбудить ее как-то. Неоднократно были провокации, дергали за руки, за одежду стариков, чтобы молодежь побудить к активным действиям. Что им фактически и удалось. Увидев всю эту картину, молодежь, особенно кавказская, не стерпела такое обращение с пожилыми людьми - и начались те самые активные действия. Свидетели пояснили, что эти действия носили абсолютно хаотичный характер, никто действиями людей не руководил, не направлял их, а наоборот - призывали успокоиться и не поддаваться на провокации", - рассказал Куриев.

По словам адвоката, свидетели говорили, что большая часть молодежи послушалась старейшин и успокоилась. "Также они подтвердили, что среди молодежи были и лица, которые не слушались. Они предположили, что это могли бы специально запущенные провокаторы", - добавил Куриев.

"Все свидетели говорили, что находились непосредственно вблизи от Малсага Ужахова, Ахмеда Барахоева и прочих, и фактически благодаря им, их призывам, а также призывам других старейшин, удалось предотвратить более тяжкие последствия. И все в один голос утверждали, что это была чистая провокация со стороны правоохранителей и тогдашних властей республики", - подчеркнул Куриев.

"Кстати, на вопрос стороны обвинения о том, видели ли наши свидетели на площади кого-то в бейджиках, масках, с рациями, все заявили, что видели. Это были сотрудники правоохранительных органов. Из числа людей, которые находились на площади, никого в масках они не видели", - сказал адвокат.

* - организация внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещены на тематической странице "Преследование активистов".