Продлен арест Ахмеду Барахоеву

20 марта 2020, 18:10

Суд на Ставрополье постановил оставить под стражей до 11 апреля одного из лидеров ингушских протестов Ахмеда Барахоева.

Как информировал "Кавказский узел", Ахмед Барахоев находится под стражей с 3 апреля 2019 года находится под арестом. Дело против него возбудили по статьям о призывах к массовым беспорядкам и насилии по отношению к представителю власти, в январе ему также предъявили обвинение в создании экстремистского сообщества.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Ахмеда Барахоева и еще четырех лидеров протестов в Ингушетии политзаключенными. 19 марта двум из них, Бараху Чемурзиеву и Мусе Мальсагову, продлили срок ареста до 11 апреля. В октябре 2019 года адвокаты Барахоева подали жалобу в ЕСПЧ, заявив о нарушении его прав на свободу, личную неприкосновенность и справедливый суд, а также свободы собраний.



Ессентукский городской суд принял сегодня решение продлить Барахреву срок ареста до 11 апреля, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Башир Точиев. "Защита просила его освободить под домашний арест, поскольку нет никаких оснований полагать, что Ахмед Барахоев может скрыться или оказать давление на свидетелей. Следователь в ходатайстве указал, что подсудимому и его защите необходимо ознакомиться с материалами дела. Уведомление о завершении следствия Ахмеду Барахоеву вручили 27 февраля", – сообщил Точиев.

Родственники не поехали на заседание, поскольку никого, кроме участников процесса, в зал суда не пускают, указала корреспонденту "Кавказского узла" сестра подсудимого Лейла Барахоева. "19 марта был суд по мере пресечения Бараху Чемурзиеву и Мусе Мальсагову. Их родственников в зал заседания не пропустили", – сказала она. По ее словам, допуск слушателей в суд ограничен из-за принятых Верховным судом ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.

В Ингушетии, как и в других регионах СКФО и ЮФО, введен режим повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".