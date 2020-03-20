Муса Мальсагов (слева) и Барах Чемурзиев (справа) на заседании в Ессентукском горсуде, 19 марта 2020 ГОДА. Фото Магомеда Абубакарова для "Кавказского узла".

20 марта 2020, 02:39

Барах Чемурзиев и Муса Мальсагов оставлены под арестом

Ессентукский горсуд до 11 апреля продлил срок содержания под стражей ингушским активистам Бараху Чемурзиеву и Мусе Мальсагову, обвиняемым по статье об экстремистском сообществе. Чемурзиеву необходимы лекарства, которых нет в СИЗО, сообщила его супруга.

Как писал "Кавказский узел", в январе стало известно, что Бараху Чемурзиеву и Мусе Мальсагову, а также еще четырем ингушским активистам предъявлены обвинения по статье об экстремистском сообществе. Адвокаты заявили о нарушениях при предъявлении новых обвинений ингушским активистам. В частности, они утверждают, что Чемурзиеву не были разъяснены обвинения в экстремизме, а адвокаты Мальсагова не уведомлены о дате предъявления обвинений. 28 февраля Чемурзиев направил вторую жалобу в ЕСПЧ.

В октябре 2019 года при помощи адвокатов "Правовой инициативы" в Европейский суд по правам человека была подана первая жалоба от имени Чемурзиева. В это же время были поданы жалобы главы ингушского отделения Российского Красного Креста Мусы Мальсагова и одного из лидеров протестов в Ингушетии Ахмеда Барахоева.   

19 марта Ессентукский горсуд рассмотрел ходатайства о продлении срока ареста Мусы Мальсагова и Бараха Чемурзиева. Процесс начался с опозданием на несколько часов, и только в 21.00 мск судья удалился в совещательную комнату, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

«Срок содержания под стражей продлен до 11 апреля включительно», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Магомед Абубакаров. По его словам это решение суда является «абсурдным и необоснованным».

Родственники Мусы Мальсагова и Бараха Чемурзиева возле здания Ессентукского горсуда, 19 марта 2020 года. Фото Аси КапаевойРодственники Мусы Мальсагова и Бараха Чемурзиева возле здания Ессентукского горсуда, 19 марта 2020 года. Фото Аси КапаевойНа заседание приехали супруги обвиняемых, а также другие родственники, но в зал суда их не пропустили, сославшись на ограничение Верховного суда России в связи с коронавирусом.

«К сожалению, родственникам не разрешают видеться с подсудимыми (в СИЗО). Единственная возможность увидеться - в ходе судебных заседаний, но 19 марта нас на заседание не пустили», - заявила корреспонденту «Кавкасзкого узла» супруга Бараха Чемурзиева Ася Чемурзиева.

Согласно опубликованному накануне постановлению Президиума Верховного суда РФ, с 19 марта до 10 апреля доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов, ограничен.

По ее словам, супруг не жалуется на отношение к нему со стороны сотрудников СИЗО. «Единственная проблема – это обеспечение медикаментами. Он просил передать ему лекарства. Я передала аспирин, лекарства от простуды, но их не приняли и  вернули обратно»,  – пожаловать Чемурзиева.

Напомним, 26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что на следующее утро привело к стычкам с силовиками при попытке разгона протестующих. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. Железноводский горсуд на Ставрополье с декабря 2019 года выносит приговоры участникам митинга.

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Мемориал" признал Багаудина Хаутиева политзаключенным", "Джохар Алиев осужден за насилие на митинге в Магасе", "Суд отказался отпустить из-под стражи двух участников митинга в Магасе".

Автор: Ася Капаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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