Барах Чемурзиев и Муса Мальсагов оставлены под арестом

20 марта 2020, 02:39

Ессентукский горсуд до 11 апреля продлил срок содержания под стражей ингушским активистам Бараху Чемурзиеву и Мусе Мальсагову, обвиняемым по статье об экстремистском сообществе. Чемурзиеву необходимы лекарства, которых нет в СИЗО, сообщила его супруга.

Как писал "Кавказский узел", в январе стало известно, что Бараху Чемурзиеву и Мусе Мальсагову, а также еще четырем ингушским активистам предъявлены обвинения по статье об экстремистском сообществе. Адвокаты заявили о нарушениях при предъявлении новых обвинений ингушским активистам. В частности, они утверждают, что Чемурзиеву не были разъяснены обвинения в экстремизме, а адвокаты Мальсагова не уведомлены о дате предъявления обвинений. 28 февраля Чемурзиев направил вторую жалобу в ЕСПЧ.

В октябре 2019 года при помощи адвокатов "Правовой инициативы" в Европейский суд по правам человека была подана первая жалоба от имени Чемурзиева. В это же время были поданы жалобы главы ингушского отделения Российского Красного Креста Мусы Мальсагова и одного из лидеров протестов в Ингушетии Ахмеда Барахоева.

19 марта Ессентукский горсуд рассмотрел ходатайства о продлении срока ареста Мусы Мальсагова и Бараха Чемурзиева. Процесс начался с опозданием на несколько часов, и только в 21.00 мск судья удалился в совещательную комнату, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

«Срок содержания под стражей продлен до 11 апреля включительно», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Магомед Абубакаров. По его словам это решение суда является «абсурдным и необоснованным».

На заседание приехали супруги обвиняемых, а также другие родственники, но в зал суда их не пропустили, сославшись на ограничение Верховного суда России в связи с коронавирусом.

«К сожалению, родственникам не разрешают видеться с подсудимыми (в СИЗО). Единственная возможность увидеться - в ходе судебных заседаний, но 19 марта нас на заседание не пустили», - заявила корреспонденту «Кавкасзкого узла» супруга Бараха Чемурзиева Ася Чемурзиева.

Согласно опубликованному накануне постановлению Президиума Верховного суда РФ, с 19 марта до 10 апреля доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов, ограничен.

По ее словам, супруг не жалуется на отношение к нему со стороны сотрудников СИЗО. «Единственная проблема – это обеспечение медикаментами. Он просил передать ему лекарства. Я передала аспирин, лекарства от простуды, но их не приняли и вернули обратно», – пожаловать Чемурзиева.

Напомним, 26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что на следующее утро привело к стычкам с силовиками при попытке разгона протестующих. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. Железноводский горсуд на Ставрополье с декабря 2019 года выносит приговоры участникам митинга.

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".