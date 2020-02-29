Барах Чемурзиев. Фото: скриншот видео Кавказ.Реалии https://www.youtube.com/watch?v=sK0TN_VlQnU

29 февраля 2020, 03:20

Барах Чемурзиев подал вторую жалобу в ЕСПЧ

В жалобе ингушский активист заявил о нарушении принципа состязательности сторон в судебном разбирательстве, а также о нарушении прав на свободу собраний и объединений. Ранее Барах Чемурзиев подал жалобу в ЕСПЧ, также заявив о нарушении своих прав, в частности, о нарушении права на свободу и личную неприкосновенность.

Как писал "Кавказский узел", в январе стало известно, что Бараху Чемурзиеву, а также еще пяти ингушским активистам предъявлены обвинения по статье об экстремистском сообществе. Адвокаты заявили о нарушениях при предъявлении новых обвинений ингушским активистам. В частности, они утверждают, что Чемурзиеву не были разъяснены обвинения в экстремизме. Следствие не разобралось, имеют ли факты из дела отношение к каждому из его фигурантов, считает глава назрановского представительства «Мемориала» Тимур Акиев.

В октябре 2019 года при помощи адвокатов "Правовой инициативы" в Европейский суд по правам человека была подана первая жалоба от имени Чемурзиева. В это же время были поданы жалобы главы ингушского отделения Российского Красного Креста Мусы Мальсагова и одного из лидеров протестов в Ингушетии Ахмеда Барахоева.   

Адвокаты проекта "Правовая инициатива" 28 февраля направили вторую жалобу от имени Чемурзиева в Европейский суд по правам человека, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь проекта Ксения Бабич.

В ней Чемурзиев указал, что была нарушена статья 6 Конвенции о принципе состязательности сторон в справедливом судебном разбирательстве, а также статья 11 Конвенции о праве на свободу собраний и объединений, рассказала она. В жалобе, по словам Бабич, говорится, что митинг в Ингушетии носил мирный характер, и общественный порядок во время его проведения Чемурзиев  не нарушал, однако с 3 апреля 2019 года находится под стражей.

В октябре были поданы "три отдельные жалобы, ни одна из них пока не коммуницирована Европейским судом по правам человека", - сказала пресс-секретарь. "Сегодня от имени Бараха отправили еще одну, дополнительную", - пояснила Бабич.

Напомним, 26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, добивавшиеся также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. На следующий день силовики попытались разогнать их, что привело к стычкам. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. По подсчетам "Кавказского узла", по меньшей мере 29 активистов стали фигурантами уголовных дел. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества. Рассматриваются эти дела на Ставрополье, первые приговоры Железноводский горсуд вынес в декабре 2019 года. По данным на 28 февраля число осужденных участников магасского митинга достигло 21.

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Мемориал" признал Багаудина Хаутиева политзаключенным", "Джохар Алиев осужден за насилие на митинге в Магасе", "Суд отказался отпустить из-под стражи двух участников митинга в Магасе".

Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

29 февраля 2020, 19:30

29 февраля 2020, 18:21

29 февраля 2020, 17:35

  • Археологи добились приостановки стройработ в зоне Зильгинского городища

    Расширение автодороги Владикавказ-Моздок, из-за которого под угрозу поставлено существование памятника истории федерального значения - древнего города алан, именуемого учеными как Зильгинское городище, приостановлено после того, как ученые и активисты в Северной Осетии привлекли к ситуации внимание.

29 февраля 2020, 16:48

29 февраля 2020, 16:22

  • 1 Адвокат заявил о бездействии следствия по делу Немцова

    Расследование убийства оппозиционного политика Бориса Немцова фактически не ведется, констатировал адвокат семьи Немцовых, принявший участие в протестной акции в Москве. Итоговые данные полиции о числе участников многотысячного митинга более чем в два раза разошлись с результатами "Белого счетчика".

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи