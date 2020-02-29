Барах Чемурзиев подал вторую жалобу в ЕСПЧ

29 февраля 2020, 03:20

В жалобе ингушский активист заявил о нарушении принципа состязательности сторон в судебном разбирательстве, а также о нарушении прав на свободу собраний и объединений. Ранее Барах Чемурзиев подал жалобу в ЕСПЧ, также заявив о нарушении своих прав, в частности, о нарушении права на свободу и личную неприкосновенность.

Как писал "Кавказский узел", в январе стало известно, что Бараху Чемурзиеву, а также еще пяти ингушским активистам предъявлены обвинения по статье об экстремистском сообществе. Адвокаты заявили о нарушениях при предъявлении новых обвинений ингушским активистам. В частности, они утверждают, что Чемурзиеву не были разъяснены обвинения в экстремизме. Следствие не разобралось, имеют ли факты из дела отношение к каждому из его фигурантов, считает глава назрановского представительства «Мемориала» Тимур Акиев.

В октябре 2019 года при помощи адвокатов "Правовой инициативы" в Европейский суд по правам человека была подана первая жалоба от имени Чемурзиева. В это же время были поданы жалобы главы ингушского отделения Российского Красного Креста Мусы Мальсагова и одного из лидеров протестов в Ингушетии Ахмеда Барахоева.

Адвокаты проекта "Правовая инициатива" 28 февраля направили вторую жалобу от имени Чемурзиева в Европейский суд по правам человека, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь проекта Ксения Бабич.

В ней Чемурзиев указал, что была нарушена статья 6 Конвенции о принципе состязательности сторон в справедливом судебном разбирательстве, а также статья 11 Конвенции о праве на свободу собраний и объединений, рассказала она. В жалобе, по словам Бабич, говорится, что митинг в Ингушетии носил мирный характер, и общественный порядок во время его проведения Чемурзиев не нарушал, однако с 3 апреля 2019 года находится под стражей.

В октябре были поданы "три отдельные жалобы, ни одна из них пока не коммуницирована Европейским судом по правам человека", - сказала пресс-секретарь. "Сегодня от имени Бараха отправили еще одну, дополнительную", - пояснила Бабич.

Напомним, 26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, добивавшиеся также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. На следующий день силовики попытались разогнать их, что привело к стычкам. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. По подсчетам "Кавказского узла", по меньшей мере 29 активистов стали фигурантами уголовных дел. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества. Рассматриваются эти дела на Ставрополье, первые приговоры Железноводский горсуд вынес в декабре 2019 года. По данным на 28 февраля число осужденных участников магасского митинга достигло 21.