Адвокаты заявили о нарушениях при предъявлении новых обвинений ингушским активистам

18 января 2020, 22:15

Активистам Ужахову и Чемурзиеву не разъяснены обвинения в экстремизме, а адвокаты Мальсагова не уведомлены о дате предъявления обвинений, сообщила защита. Следствие не разобралось, имеют ли факты из дела отношение к каждому из его фигурантов, считает глава назрановского представительства «Мемориала» Тимур Акиев.

Как писал "Кавказский узел", на Мусу Мальсагова, Ахмеда Барахоева и Малсага Ужахова заведено дело о создании экстремистского сообщества, еще пятеро активистов заподозрены в участии в этом сообществе. 16 и 17 января стало известно, что Ахмеду Барахоеву, Малсагу Ужахову, Бараху Чемурзиеву, Исмаилу Нальгиеву, Зарифе Саутиевой, Багаудину Хаутиеву уже предъявлены обвинения по статье об экстремистском сообществе. Правозащитники заявили, что будут отстаивать интересы ингушских активистов вплоть до ЕСПЧ, а "Мемориал" призвал прекратить их уголовное преследование.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. Железноводский горсуд на Ставрополье уже выносит приговоры участникам митинга в Магасе. После первых судебных решений по ингушским активистам адвокат Андрей Сабинин предположил, что заложена основа для обвинительных приговоров и лидерам протестов.

Ужахову и Чемурзиеву не разъяснили обвинения

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого Малсагу Ужахову вручено с нарушениями, считает адвокат активиста Джабраил Куриев

«Множество нарушений было допущено во время предъявления обвинений. Следователи обязаны были заблаговременно в письменном виде через администрацию СИЗО, в котором содержится Ужахов, уведомить его о дате предъявления обвинений. Этого не было сделано», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Джабраил Куриев.

По его словам, Ужахову вручили постановление, но не зачитали документ. «Во время предъявления обвинения следователь обязан был зачитать постановление, разъяснить, задать вопросы. Распечатали постановление и положили на стол, и все. Малсаг написал во время допроса заявление, в котором отметил, что для него это стало неожиданностью, и нарушается его право на защиту, так как он не был своевременно уведомлен и не имел возможности подготовиться к допросу должным образом», - пояснил Джабраил Куриев.

Никакой конкретики в постановлении о предъявлении обвинения нет, считает адвокат. «Конкретных эпизодов, которые истолковываются как экстремизм, в обвинении нет. Есть только общие формулировки. Постановление состоит из 55 страниц. В обвинении идет отсылка к Ингушском комитету национальному единства (ИКНЕ), в котором Малсаг даже не состоит. Все заявления он делал от имени Совета тейпов ингушского народа, председателем которого является по сей день. Он не делает заявления от себя лично или ИКНЕ», - пояснил Джабраил Куриев.

В обвинении указано, что обвиняемые действовали из-за политической вражды к органам власти. «Это искусственно создаваемые обвинения. Прописать можно все что угодно. По факту это не так. Не было никакой политической ненависти. Были условия, когда народ высказал свое несогласие действиями определенных лиц во власти. Народ посчитал, что бывшее руководство Ингушетии нарушило Конституцию РФ и Конституцию Ингушетии. Люди вышли против нарушения закона, потребовали соблюсти свои права», - заключил Куриев.

О нарушениях при предъявлении обвинения Бараху Чемурзиеву заявил его адвокат Мухаммад Абубакаров.

«Вручили постановление о привлечении в качестве обвиняемого по части 2 статьи 282.1 (участие в экстремистском сообществе) УК РФ, при этом разъяснить обвинение, зачитать его текст следователь отказался. Просто положили на стол, не разъяснили права - ничего этого не было. Обвинение предъявлено, но следственные действия продолжаются», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Мухаммад Абубакаров.

По его словам, никакой конкретики в обвинении нет. «Написали, что Чемурзиев организовывал митинги, общался с определенными людьми, представителями СМИ, указав, что он это делал, вступив в экстремистское сообщество в целях дискредитации властей Республики Ингушетия. В обвинении общие формулировки», - заключил адвокат.

Адвокаты Мальсагова не уведомлены о дате предъявления обвинений

При предъявлении обвинений Мусе Мальсагову должен присутствовать один из защитников по соглашению, сообщил его адвокат Магомед Беков.

«Ни одному из трех адвокатов Мальсагова уведомление о дате предъявления обвинений должным образом никто не направил. 15 января кинули на мой телефон в WhatsApp где-то в 21.00 фотографию так называемого уведомления за подписью следователя о том, что я должен явиться незамедлительно на следственные действия, запланированные с 16 по 22 января», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Магомед Беков.

По его словам, адвокаты должны уведомляться о следственных действиях за пять суток. «В этой бумажке, скинутой по WhatsApp, указано, что Муса Мальсагов обвиняемый. Обвиняемым становятся после того, как ему предъявлены эти обвинения. Соответственно смею предположить, что они ранее пригласили адвоката по назначению и в нарушение норм УПК предъявили Мальсагову обвинение», - пояснил Беков.

Он рассказал, что адвокаты проводят встречи с участниками митинга в Магасе, готовыми выступить свидетелями по делу лидеров ингушских активистов. Магомед Беков еще 31 декабря 2019 года в социальной сети Facebook разместил обращение к жителям Ингушетии, которые выходили на митинги в октябре 2018 года и марте 2019 года, с просьбой связаться с ним. Адвокат указал, что просьба связана с возбуждением нового уголовного дела об экстремизме в отношении арестованных активистов.

Адвокат написал, что «необходима помощь всех, кто принимал участие в мирной акции», что нужны их свидетельские показания. «Не бойтесь, вас за эти показания не могут привлечь к ответственности, каждому гарантируется помощь адвоката при его допросе», - написал в своем посте Магомед Беков.

«На сегодняшний день около 90 свидетелей отозвались уже. Мы продолжаем прием. Затем будем направлять ходатайства в следственный орган от каждого свидетеля о допросе», - рассказал Беков корреспонденту «Кавказского узла» сегодня.

В деле нет конкретики

Эпизодов, которые истолковываются как экстремизм, в постановлении о привлечении Зарифы Саутиевой в качестве обвиняемой нет, отмечает ее адвокат Билан Дзугаев.

«Говорится, что создано экстремистское сообщество для призывов к митингам, дестабилизации обстановки, для этого были распределены роли. Например, Зарифе вменяется поддержка с медиа, диаспорой. Только конкретных эпизодов, характеризующих экстремизм, нет. Нет фактов, указывающих на то, что они призывали к экстремизму», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Билан Дзугаев.

По его словам, Зарифе предъявляли обвинения без нарушений. «Ей зачитали постановление, разъяснили права. Но она отказалась давать показания, сославшись на то, что ей непонятна суть обвинения. Ей непонятно, что конкретно ей вменяют», - заключил Дзугаев.

Следствие не указало, какими признаками обладает экстремистское сообщество

По версии следствия, экстремистское сообщество, участие в котором вменяется ингушским активистам, создано не позднее мая 2018 года, сообщил руководитель представительства Правозащитного центра «Мемориал» в Назрани Тимур Акиев.

«Обвинения по делу о создании в экстремистском сообществе и участии в нем фактически идентичны обвинениям по делу о применении в отношении представителя власти, фигурантами которого являются эти люди. Лишь добавлены фразы о создании экстремистского сообщества. Указано, что сообщество создано не позднее мая 2018 года. Следствие не указывает, какими признаками обладает это экстремистское сообщество. Они только пишут о неприязни к бывшему главе Ингушетии Евкурову», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Тимур Акиев.

По его словам, постановление о привлечении в качестве обвиняемых в создании экстремистского сообщества Малсага Ужахова, Ахмеда Барахоева и Мусы Мальсагова, которым вменяют создание экстремистского сообщества, содержит 55 страниц. «Постановление в отношении людей, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе, содержит 32 страницы. В них указано, что эти люди готовили митинги, шествия, обращения к депутатам, гражданам Ингушетии», – сообщил Тимур Акиев.

Он отметил, что первое упоминаемое в обвинительном постановлении мероприятие – это шествие в июне 2018 года. «Причем пишут, что организаторами его являлись Барахоев, Ужахов и Мальсагов. Например, Мальсагов не принимал участие в подготовке этого шествия и не принимал в нем участия. Там также не участвовали ни Зарифа Саутиева, ни Барах Чемурзиев, ни Исмаил Нальгиев», - указал правозащитник.

«Все обвинительные постановления практически скопированы, и следствие не разбирается, вообще могут ли упоминаемые факты иметь отношение к тому или иному конкретному лицу», - заключил Тимур Акиев.