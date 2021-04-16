Тагир Галаев осужден по делу о митинге в Магасе

16 апреля 2021, 13:50

Железноводский горсуд приговорил Тагира Галаева к семи месяцам колонии, признав его участником нападения на силовиков на митинге в Магасе, но с учетом отбытого срока ареста постановил освободить его, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал"*.

Как сообщал "Кавказский узел", Тагир Галаев был задержан 30 сентября 2020 года по делу о митинге в Магасе. Почти полтора месяца родственники не знали о его местонахождении. Ингушские правозащитники нашли его в СИЗО Нальчика. Тагир Галаев отвергает обвинение в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. У следствия нет никаких фактов, доказывающих вину Галаева, заявил его адвокат.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, требовавшие отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. При попытке разгона акции на следующий день произошли стычки с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты активистов. Первые приговоры по их делам Железноводский горсуд на Ставрополье начал выносить в декабре 2019 года. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества.

Железноводский горсуд вынес приговор Тагиру Галаеву. Судья Анна Никитюк признала его виновным в применении неопасного насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК РФ), сообщил сегодня на своем сайте Правозащитный центр "Мемориал"*.

Суд указал в качестве отягчающего обстоятельства, что Галаев руководствовался политическим мотивом и приговорил его к семи месяцам колонии общего режима. При этом, с учетом срока содержания под стражей и домашнего арестом, активист был освобожден в зале суда, сказано в сообщении.

Обвинение просило для Галаева год лишения свободы в колонии общего режима, уточнил правозащитный центр.

Часть 1 статьи 318 УК РФ " Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти" предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По делу о митинге в Магасе 27 марта 2019 года к уголовной ответственности был привлечен 51 человек, дела против троих были прекращены. Приговор в отношении Тагира Галаева стал 34-м, отметил "Мемориал"*.

Из карточки на сайте Железноводского горсуда следует, что дело Галаева поступило в суд 15 марта, 19 марта было проведено заседание, а 15 апреля вынесен приговор.

Напомним, что по словам адвоката, Галаев общественной деятельностью не занимался и на митинге оказался случайно. В своих первоначальных показаниях Галаев не отрицал, что присутствовал на митинге в Магасе, но настаивал, что никаких противоправных действий не совершал и насилия к представителям власти не применял.

6 апреля жителей Сунженского района встревожила активность силовиков. По информации источника, в Сунже проводились обыски у участника митинга 26 марта 2019 года в Магасе. Он уточнил, что обыск проводился в домовладении Галаевых. Однако позже адвокат исключил связь обысков в Сунже с делом Галаева, пояснив при этом, что он проживает в Магасе. Местные жители уточнили, что Тагир Галаев в Сунже не проживает, а речь шла об его однофамильце.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей. Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа – на тематической странице "Преследование активистов".

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