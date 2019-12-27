Ингушский активист Мальсагов стал подозреваемым в создании экстремистского сообщества

27 декабря 2019, 17:29

Следствие считает одного из лидеров протестов в Ингушетии Мусу Мальсагова организатором экстремистского сообщества, он переведен в СИЗО Владикавказа в связи с новым уголовным делом, сообщил сегодня адвокат Магомед Беков.

Как сообщал "Кавказский узел", глава ингушского отделения Российского Красного Креста Муса Мальсагов был арестован по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и насилии по отношению к представителю власти. 26 декабря адвокат сообщил, что Мусу Мальсагова без уведомления защиты перевезли из Нальчика в СИЗО Владикавказа.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Мусу Мальсагова политзаключенным. Адвокат Мальсагова подал в Европейский суд по правам человека жалобу на нарушение его прав.

Мальсагова перевели под арест в другой регион по причине нового уголовного дела против него, сообщил адвокат активиста Магомед Беков.

"Со мной <...> связался следователь и сообщил, что в отношении Мусы Мальсагова возбуждено уголовное дело по ст.282.1 УК РФ "Организация экстремистского сообщества", по этой причине его и перевели в СИЗО-6 г.Владикавказа. Часть следственной группы находится в Осетии - так сказать, для удобства следователей перевели. Вероятнее всего, два последующих заключения экспертов, с которыми нас должны были ознакомить, оказались не в пользу защиты", - написал сегодня Беков на своей странице в Facebook.

Ранее психологи и лингвисты, которые провели экспертизу высказываний Мусы Мальсагова на митинге в Магасе 27 марта, не нашли в них призывов к экстремизму.

По статье 282.1 Уголовного кодекса России Мальсагову грозит до 10 лет заключения. На сайте управлений Следкома по Ингушетии и Северной Осетии к 17.20 мск 27 декабря не появилось информации о новом уголовном деле против Мальсагова.

Напомним, что Муса Мальсагов и еще не менее 28 активистов подверглись уголовному преследованию после митинга в Магасе 26-27 марта. Власти согласовывали акцию только на 26 марта. Нежелание протестующих расходиться привело к столкновениям с силовиками. С начала апреля в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. 12-16 декабря Железноводский горсуд на Ставрополье вынес приговоры первым трем участникам митинга в Магасе.

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".