Арест Зарифы Саутиевой продлен вопреки поручительству правозащитников

09 июня 2020, 14:00

Суд на Ставрополье продлил до 25 июня срок содержания под стражей ингушской активистки Зарифы Саутиевой. Освободить Саутиеву просили лидер партии "Яблоко" Николай Рыбаков, глава Совета Правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов и сотрудники "Мемориала" Светлана Ганнушкина и Олег Орлов.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 марта Ставропольский краевой суд утвердил решение продлить Саутиевой срок ареста на три месяца, до 11 июня. Зарифа Саутиева рискует заразиться коронавирусом, ей опасно находиться в СИЗО, заявил в ходатайстве об освобождении активистки из-под стражи ее адвокат.

Зарифа Саутиева наряду с еще четырьмя активистами обвинены в участии в экстремистском сообществе, а лидеры протестов Ахмед Барахоев, Малсаг Ужахов, Муса Мальсагов - в создании этого сообщества. Все они включены в опубликованный 8 июня обновленный перечень людей, причастных к экстремистской деятельности. Саутиеву также бовиняеют в организации насилия, опасного для жизни или здоровья представителей власти, во время протестов в Магасе 26–27 марта 2019 года.

Сегодня Ессентукский городской суд продлил на две недели - то есть до окончания следственных действий - продлил арест Зарифе Саутиевой. "Суд удовлетворил ходатайство следователя, продлил на 14 дней, до 25 июня. Такой срок связан с тем, что 25 июня истекает срок следствия. Видимо, следствие его еще не продлило. У нас это вызвало недовольство, потому что через две недели ее опять сюда будут везти этапом, опять мучать человека. При этом мы обращались к председателю Ессентукского городского суда, просили не вывозить ее, пандемия, люди болеют, опасно вывозить ее. Я думаю, будут [продлевать следствие]", - процитировало адвоката активистки Билана Дзугаева издание "МБХ-медиа".

Адвокат приобщил к материалам новые поручительства за Саутиеву - от председателя партии "Яблоко" Николая Рыбакова, председателя Совета Правозащитного центра "Мемориал" Александра Черкасова, председателя комитета "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной и руководителя программы "Горячие точки" ПЦ "Мемориал" Олега Орлова, сообщил на своем сайте Правозащитный центр "Мемориал".

Заседание проходило в закрытом режиме. Об этом попросил следователь, который сослался то, что в деле имеются секретные материалы. Адвокат активистки Билан Дзугаев заявил на это, что никакой секретной информации в деле нет, а закрывать заседание бессмысленно хотя бы потому, что в зале нет журналистов.

При этом Дзугаев подчеркнул, что проведение суда в закрытом режиме нарушает конституционное право Саутиевой на гласность и серьезно ограничивает возможности защиты. "В закрытом режиме не ведется аудиопротокол заседания, и поэтому, потом, в протоколе можно написать все, что угодно. Замечания на такой протокол практически бессмысленны, потому что нет аудиозаписи, и нечем подтвердить возражения защиты на такой протокол. Это полностью обесценивает смысл судопроизводства", - заявил Дзугаев.

Ходатайство о продлении ареста следователь мотивировал необходимостью ознакомить Саутиеву с материалами дела. Он также предположил, что Саутиева, оказавшись на свободе, попытается скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей. Адвокат Билан Дзугаев отметил, что это ходатайство не отличалось от предыдущих. "Даже были такие формулировки, что им необходимо провести „следственные действия“. Это не опечатка, как сказал потом следователь, а просто банальное копирование предыдущих ходатайств. Следователь подкрепил свои доводы, как и раньше, допросами засекреченных свидетелей. Ничего нового", - приводятся слова Дзугаева в публикации "Мемориала".

Год назад, 26 марта 2019 года, жители Ингушетии самовольно продлили акцию протеста в Магасе, что привело на следующее утро к стычкам с силовиками при попытке разогнать митинг. С начала апреля в республике начались массовые аресты активистов. По подсчетам "Кавказского узла", уголовные дела возбуждены против минимум 29 участников митинга. Саутиева, как и Мальсагов, Чемурзиев и Барахоев, признаны ПЦ "Мемориал" политзаключенными. При этом Зарифа Саутиева стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам.

Информация о задержаниях активистов размещается "Кавказским узлом" в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов", а новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа - на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".