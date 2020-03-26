Защита потребовала освободить Саутиеву из-за риска коронавируса

26 марта 2020, 17:35

Зарифа Саутиева рискует заразиться коронавирусом, ей опасно находиться в СИЗО, заявил в ходатайстве обо освобождении активистки из-под стражи ее адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта Ставропольский краевой суд утвердил решение продлить Саутиевой срок ареста на три месяца, до 11 июня. Саутиева на заседании суда высказала опасение, что заразится в СИЗО коронавирусом.

Сегодня адвокат Саутиевой Билан Дзугаев направил главе следственной группы ходатайство с просьбой изменить меру пресечения для Саутиевой на иную, не связанную с содержанием под стражей. Адвокат заявил, что опасается за здоровье своей подзащитной из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщил сегодня на своем сайте Правозащитный центр "Мемориал".

По словам Дзугаева, Федеральная служба исполнения наказаний не следует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по мерам предупреждения коронавирусного заболевания в местах лишения свободы. При этом Саутиева находится в группе риска, поскольку у нее ослаблен иммунитет, указал адвокат, приложив к ходатайству медицинские справки.

Ранее адвокаты трех лидеров протестов в Ингушетии - 48-летнего Мусы Мальсагова, 50-летнего Бараха Чемурзиева и 65-летнего Ахмеда Барахоева - также заявили об угрозе их заражения в СИЗО.

Год назад, 26 марта 2019 года, жители Ингушетии самовольно продлили акцию протеста в Магасе, что привело на следующее утро к стычкам с силовиками при попытке разогнать митинг. С начала апреля в республике начались массовые аресты активистов. По подсчетам "Кавказского узла", уголовные дела возбуждены против минимум 29 участников митинга. Саутиева, как и Мальсагов, Чемурзиев и Барахоев, признаны ПЦ "Мемориал" политзаключенными. При этом Зарифа Саутиева стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам.

Информация о задержаниях активистов размещается "Кавказским узлом" в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".