Защита Саутиевой указала на пробелы в версии следствия

26 марта 2020, 11:58

В материалах дела ингушской активистки Зарифы Саутиевой есть записи допросов пяти засекреченных свидетелей, которые не подтверждают версию следствия, рассказал адвокат. Саутиева 25 марта высказала суду опасение заразиться в СИЗО коронавирусом.

Как писал "Кавказской узел", Зарифа Саутиева находится под арестом с июля 2019 года. 27 февраля следователь объявил о завершении следствия, и 6 марта Ессентукский горсуд продлил срок содержания Саутиевой под стражей на три месяца, до 11 июня. Вчера, 25 марта, Ставропольский краевой суд согласился с этим решением.

Зарифа Саутиева стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам. В январе деятели культуры, науки, журналисты, правозащитники и активисты оставили подписи под открытым письмом к руководству Следственного комитета с требованием освободить Саутиеву. Опубликованное 27 января обращение подписал 171 человек. Правозащитный центр "Мемориал" признал Саутиеву политзаключенной.

На заседании 25 марта прокурор сообщил суду, что постановление Ессентукского горсуда по аресту Саутиевой принято без нарушения закона, после чего суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Билан Дзугаев.

Зарифа Саутиева участвовала в заседании по видеосвязи. "Она держалась хорошо, чувствует себя нормально, но высказала опасение относительно того, что, если коронавирус проникнет в СИЗО, то никаких средств борьбы с ним нет. Из медикаментов, по ее словам, в СИЗО сейчас нет даже ибупрофена", - сказал адвокат.

Также, по словам адвоката, Зарифа Саутиева выразила опасение, что "если СИЗО закроют на строгий карантин, тогда не будут проводить никаких следственных действий, не будет судебного разбирательства".

Следствие не представило суду доказательств версии того, что Саутиева может скрыться, оказывать давление на свидетелей или заниматься "преступной деятельностью", добавил Дзугаев.

В суде Дзугаев, по его словам, указал на то, что решение закрыть судебный процесс было принято 6 марта необоснованно. "Тогда Верховным судом РФ еще не были объявлены меры об ограничении доступа слушателей на судебные процессы в связи с распространением коронавируса. При этом Ессентукским горсудом не были указаны конкретные фактические обстоятельства, на основании которых было принято данное решение", - пояснил адвокат.

Аудиозапись в суде была запрещена, сообщил Билан Дзугаев. "На закрытом заседании не ведутся аудиопротоколы. Я обнаружил, что в протоколе судебного заседания от 6 марта есть несоответствие в части того, что нами озвучивалось на самом деле. Но сослаться нам не на что. Ни нами, ни судом аудиопротоколирование не велось", - посетовал он.

В апелляционной жалобе, копия которой имеется в распоряжении «Кавказского узла», говорится также, что суду первой инстанции следствием «были представлены некие материалы, которые не только не обосновывают причастность Саутиевой, но и указывают на ее непричастность к совершению преступления».

Адвокат пояснил в жалобе, что представленные следствием материалы – это допросы засекреченных свидетелей. Защита утверждает, что все пять указанных свидетелей не дают показания относительно причастности или непричастности Саутиевой к совершению преступления, а один из них признал, что даже не видел ее во время митинга в Магасе.

Год назад, 26 марта 2019 года, жители Ингушетии самовольно продлили акцию протеста в Магасе, что привело на следующее утро к стычкам с силовиками при попытке разогнать митинг. С начала апреля в республике начались массовые аресты активистов. Помимо Саутиевой, уголовные дела возбуждены против минимум 28 участников митинга. Их дела рассматриваются судами в Ставропольском крае, приговоры выносятся с декабря 2019 года.

Открытые судебные заседания были единственной возможностью увидеть Зарифу, сказала корреспонденту «Кавказского узла» сестра подсудимой Румина Саутиева. "С того момента, как ее арестовали, у нас не было свиданий. Мы имели возможность увидеть ее только на судебных заседаниях. На закрытые заседания родственников не пускают. Конечно, письма ей передаем в СИЗО, племянники-дети также передают письма и рисунки. Она очень радуется им", - сказала Румина Саутиева.

Адвокат Магомед Беков затруднился оценить ограничительные меры Верховного суда России в связи с распространением коронавируса. "Верховный суд РФ рекомендовал судам откладывать некоторые процессы. Есть процессы, которые не отложены, но слушателей на них не пускают. Сложно говорить, оправданная эта мера или нет, на этот вопрос должны давать ответ медики", - сказал Беков корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению адвоката, в сложившейся эпидемиологической обстановке «либо судебные процессы надо отложить на неопределенный срок, либо не нарушать права граждан и какое-то ограниченное количество пускать на заседания».

Носителем вируса может быть "и судья, и адвокат, и заключенный", добавил юрист. «Больше вероятности, что вирус может быть в СИЗО, потому что риск заражения в изоляторах выше. Нужно этого опасаться", - сказал Магомед Беков.

На Ставрополье к 26 марта зарегистрированы два случая заражения коронавирусом, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Информация о задержаниях активистов публикуется в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", которую ведет "Кавказский узел". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".