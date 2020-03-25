Суд оставил под стражей Зарифу Саутиеву

25 марта 2020, 18:13

Ставропольский краевой суд отказался сегодня удовлетворить апелляцию ингушской активистки Зарифы Саутиевой на продление ареста до 11 июня.

Как писал "Кавказской узел", Зарифа Саутиева находится под арестом с июля 2019 года. 27 февраля следователь уведомил Саутиеву и ее адвоката Билана Дзугаева о завершении следствия. По словам родственников активистки, следствие не разрешает им видеться с Зарифой в СИЗО. 6 марта на закрытом заседании суд в Ессентуках продлил Зарифе Саутиевой срок содержания под стражей до 11 июня.

"Мемориал" признал Саутиеву политзаключенной, юристы Правозащитного центра подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Она стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам. В январе деятели культуры, науки, журналисты, правозащитники и активисты оставили подписи под открытым письмом к руководству Следственного комитета с требованием освободить Саутиеву. Опубликованное 27 января обращение подписал 171 человек.

Сегодня в Ставропольском краевом суде состоялось заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на продление срока содержания под стражей Зарифе Саутиевой, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Билан Дзугаев.

В заседании приняли участие представитель следствия, адвокат подсудимой Билан Дзугаев, сама Зарифа Саутиева участвовала в заседании по видеоконференцсвязи.

«Заседание прошло в закрытом режиме из-за ситуации с коронавирусом. Мы указали на множество доводов, по которым Зарифе Саутиевой следует изменить арест на меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Также мы указали на то, что в условиях СИЗО есть опасность заражения коронавирусом. Суд не принял во внимание наши доводы и отказал в удовлетворении апелляционной жалобы», - пояснил Билан Дзугаев.

Защита одного из лидеров протестов в Ингушетии, Ахмеда Барахоева, ранее также обосновала ходатайство о его освобождении из-под ареста сложной эпидемиологической ситуацией. Адвокаты ингушских активистов Мусы Мальсагова и Бараха Чемурзиева попросили Генпрокуратуру проверить, можно ли было помещать их в одно помещение с людьми, у которых подозревают коронавирус. На Ставрополье зафиксированы два случая заражения коронавирусом, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Напомним, Зарифа Саутиева на судебном заседании в Ессентукском горсуде, где ей продлили на три месяца срок содержания под стражей, заявила, что у следствия нет доказательств ее вины в организации применения насилия в отношении представителя власти и участии в экстремистском сообществе.

26 марта 2019 года жители Ингушетии самовольно продлили акцию протеста в Магасе, что привело на следующее утро к стычкам с силовиками, которые попытались разогнать митинг. С начала апреля в республике начались массовые аресты активистов. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. Помимо Саутиевой, уголовные дела возбуждены против минимум 28 активистов. Рассматриваются эти дела в Ставропольском крае, приговоры выносятся с декабря 2019 года.

Информация о задержаниях активистов публикуется в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", которую ведет "Кавказский узел". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".