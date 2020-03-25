25 марта 2020, 18:13
Суд оставил под стражей Зарифу Саутиеву
Ставропольский краевой суд отказался сегодня удовлетворить апелляцию ингушской активистки Зарифы Саутиевой на продление ареста до 11 июня.
Как писал "Кавказской узел", Зарифа Саутиева находится под арестом с июля 2019 года. 27 февраля следователь уведомил Саутиеву и ее адвоката Билана Дзугаева о завершении следствия. По словам родственников активистки, следствие не разрешает им видеться с Зарифой в СИЗО. 6 марта на закрытом заседании суд в Ессентуках продлил Зарифе Саутиевой срок содержания под стражей до 11 июня.
"Мемориал" признал Саутиеву политзаключенной, юристы Правозащитного центра подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Она стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам. В январе деятели культуры, науки, журналисты, правозащитники и активисты оставили подписи под открытым письмом к руководству Следственного комитета с требованием освободить Саутиеву. Опубликованное 27 января обращение подписал 171 человек.
Сегодня в Ставропольском краевом суде состоялось заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на продление срока содержания под стражей Зарифе Саутиевой, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Билан Дзугаев.
В заседании приняли участие представитель следствия, адвокат подсудимой Билан Дзугаев, сама Зарифа Саутиева участвовала в заседании по видеоконференцсвязи.
«Заседание прошло в закрытом режиме из-за ситуации с коронавирусом. Мы указали на множество доводов, по которым Зарифе Саутиевой следует изменить арест на меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Также мы указали на то, что в условиях СИЗО есть опасность заражения коронавирусом. Суд не принял во внимание наши доводы и отказал в удовлетворении апелляционной жалобы», - пояснил Билан Дзугаев.
Защита одного из лидеров протестов в Ингушетии, Ахмеда Барахоева, ранее также обосновала ходатайство о его освобождении из-под ареста сложной эпидемиологической ситуацией. Адвокаты ингушских активистов Мусы Мальсагова и Бараха Чемурзиева попросили Генпрокуратуру проверить, можно ли было помещать их в одно помещение с людьми, у которых подозревают коронавирус. На Ставрополье зафиксированы два случая заражения коронавирусом, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".
Напомним, Зарифа Саутиева на судебном заседании в Ессентукском горсуде, где ей продлили на три месяца срок содержания под стражей, заявила, что у следствия нет доказательств ее вины в организации применения насилия в отношении представителя власти и участии в экстремистском сообществе.
26 марта 2019 года жители Ингушетии самовольно продлили акцию протеста в Магасе, что привело на следующее утро к стычкам с силовиками, которые попытались разогнать митинг. С начала апреля в республике начались массовые аресты активистов. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. Помимо Саутиевой, уголовные дела возбуждены против минимум 28 активистов. Рассматриваются эти дела в Ставропольском крае, приговоры выносятся с декабря 2019 года.
Информация о задержаниях активистов публикуется в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", которую ведет "Кавказский узел". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".
Автор: Ася Капаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"