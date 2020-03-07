Зарифа Саутиева заявила об отсутствии доказательств у следствия

07 марта 2020, 05:33

Ингушская активистка Зарифа Саутиева на судебном заседании в Ессентукском горсуде, где ей продлили на три месяца срок содержания под стражей, заявила, что у следствия нет доказательств ее вины в организации применения насилия в отношении представителя власти и участии в экстремистском сообществе.

Как сообщал "Кавказской узел", Зарифа Саутиева находится под арестом с июля 2019 года. 27 февраля следователь уведомил Зарифу Саутиеву и ее адвоката Билана Дзугаева о завершении следствия. По словам родственников активистки, следствие не разрешает им видеться с Зарифой в СИЗО. 6 марта на закрытом заседании суд продлил Зарифе Саутиевой срок содержания под стражей до 11 июня.

"Мемориал" признал Саутиеву политзаключенной, юристы Правозащитного центра подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Она стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам. В январе деятели культуры, науки, журналисты, правозащитники и активисты оставили подписи под открытым письмом к руководству Следственного комитета с требованием освободить Саутиеву. Опубликованное 27 января обращение подписал 171 человек.

В постановлении о продлении меры пресечения, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что Зарифа Саутиева обвиняется в организации применения насилия и участии в экстремистском сообществе.

В ходе судебного заседания следователь Фейз Гафаров заявил, что Зарифе Саутиевой инкриминируются тяжкие преступления, и оснований для отмены меры пресечения нет.

"Саутиева возражала относительно удовлетворения ходатайства следователя, просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", – отмечается в документе.

Адвокат Билан Дзугаев возражал относительно удовлетворения ходатайства о продлении срока содержания под стражей.

В частности, он указал, что следственные действия не проводятся в срок, а предварительное расследование организовано неэффективно. "Следствием не представлено суду никаких доказательств того, что Саутиева может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей, продолжить заниматься преступной деятельностью", – отметил адвокат, слова которого приводятся в постановлении суда.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, а также обязал следствие "составить обвинительное заключение и направить уголовное дело прокурору для утверждения и передачи в суд до истечения срока обвиняемой под стражей".

На заседании защита Саутиевой заявила ходатайство, чтобы подсудимой разрешили сидеть рядом с адвокатом. "Есть практика ЕСПЧ, который утверждает, что содержание подсудимого в защитной кабине – это унижающее честь и достоинство подсудимого, а также воспрепятствование защите. Суд отказал в удовлетворении ходатайства", - рассказал адвокат Билан Дзугаев корреспонденту "Кавказского узла" по окончании заседания.

В самом начале заседания следователь попросил закрыть процесс, добавил адвокат. "Он сослался на то, что в деле имеются материалы, не подлежащие разглашению. Мы с Зарифой возражали против ходатайства. Суд поддержал следователя. В итоге на самом заседании указанные материалы так и не были представлены следователем", - добавил Билан Дзугаев.

Адвокат также рассказал, что следователь представил на суде допросы свидетелей. "Были представлены допросы нескольких свидетелей, большинство из них засекреченные. Мы задавали вопросы, где в допросах свидетели указывают, что Саутиева совершила то или иное преступление. В основном допросы касались общественно-политической ситуации в республике. Допросы не подтверждают, что она причастна к каким-либо преступлениям. Об этом на суде заявила сама Зарифа", - рассказал Билан Дзугаев.

Следствие завершено, в ближайшие дни начнется ознакомление защиты с материалами дела, добавил он.

Зарифа – самая младшая в семье, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" ее сестра Румина Саутиева.

"Она седьмой ребенок, поздний. Мы потеряли отца, когда Зарифе было 13 лет. 12 лет назад скончалась наша мама. Также несколько лет назад умерла одна из старших сестер. А вот в прошлом году мы потеряли брата. Когда задержали Зарифу, не выдержало его сердце. Он был на тот момент в Казахстане, не смог сразу выехать. Ее задержали 12 июля прошлого года, он умер 30 июля. Он очень переживал, плакал сильно ночью, умер от инфаркта. Ему было 55 лет. Ей сказали о его смерти только в декабре", - рассказала Румина Саутиева.

По ее мнению, обвинения в отношении Зарифы необоснованные. "На митинге она говорила, чтобы люди не совершали противоправные действия. Она всегда вела образцовый образ жизни, получила красный диплом в вузе, работала преподавателем истории, потом работала в музее", - поделилась Румина Саутиева.

Она также пожаловалась на ухудшение состояния здоровья сестры в СИЗО. "Отношение в СИЗО со стороны сотрудников хорошее. Но со здоровьем у Зарифы не все в порядке, мы хотим, чтобы ее обследовали", - добавила сестра Зарифы Саутиевой.

Напомним, что юристы Правозащитного центра "Мемориал" подали в ЕСПЧ жалобу, в которой заявили о нарушении прав Саутиевой. В жалобе говорится, что активистка подверглась бесчеловечному обращению и аресту по политическим мотивам.

26 марта 2019 года жители Ингушетии самовольно продлили акцию протеста в Магасе, что привело на следующее утро к стычкам с силовиками, которые попытались разогнать митинг. С начала апреля в республике начались массовые аресты активистов. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. Помимо Саутиевой, уголовные дела возбуждены против минимум 28 активистов. Рассматриваются эти дела в Ставропольском крае, приговоры выносятся с декабря 2019 года.

Информация о задержаниях активистов публикуется в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", которую ведет "Кавказский узел". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Преследование активистов".