Жалоба на нарушение прав Зарифы Саутиевой подана в ЕСПЧ

06 февраля 2020, 17:08

Участница митинга в Магасе Зарифа Саутиева подверглась бесчеловечному обращению и аресту по политическим мотивам, пожаловались в Европейский суд по правам человека юристы Правозащитного центра "Мемориал".

Как информировал "Кавказский узел", Зарифа Саутиева находится под арестом с июля 2019 года. Она обвиняется в организации насилия по отношению к силовикам на состоявшемся 27 марта 2019 года митинге в Магасе. 16 января Саутиевой и другим ингушским активистам было предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе, которым правоохранители сочли общественное объединение "Ингушский комитет национального единства".

По версии обвинения, Ахмед Барахоев, Малсаг Ужахов и Муса Мальсагов объединились в экстремистское сообщество, для прикрытия которого в октябре 2018 года создали Ингушский комитет национального единства". 23 января 2020 года в Верховный суд Ингушетии поступил иск республиканской прокуратуры с требованием ликвидировать это общественное объединение. Ответчиками по иску значатся 12 активистов, в том числе Зарифа Саутиева.

Правозащитный центр "Мемориал" подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу в интересах бывшего замдиректора "Мемориального комплекса жертвам репрессий" Зарифы Саутиевой, в которой указал на нарушение трех пунктов Европейской конвенции по правам человека: о запрете на пытки и бесчеловечное обращение, о праве на свободу и личную неприкосновенность и о пределах ограничения прав, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ПЦ "Мемориал".

Представленные следствием материалы доказывают только то, что Саутиева участвовала в митинге, но она и не отрицает этого, указала юрист ПЦ "Мемориал" Татьяна Глушкова. "А вот доказательств того, что она призывала к насилию, суду предъявлено не было. По мнению следователя, таким доказательством является видеозапись, снятая во время митинга самой Зарифой и впоследствии выложенная в интернет. Однако ни стороне защиты, ни суду эту запись не показали. Что особенно примечательно, адвокаты Саутиевой не увидели этой записи до сих пор, хотя их подзащитная находится в СИЗО уже полгода. Следователь приложил к ходатайству лингвистическую экспертизу высказываний Саутиевой. Правда, вопроса о том, могли ли ее слова побудить к насилию, перед экспертом не ставилось", - пояснила Глушкова, сделав вывод о необоснованности ареста Саутиевой.

26 марта 2019 года жители Ингушетии самовольно продлили акцию протеста в Магасе, что привело на следующее утро к стычкам с силовиками при попытке разогнать митинг. С начала апреля в республике прошли массовые аресты активистов. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. С 12 по 27 декабря Железноводский горсуд на Ставрополье вынес приговоры шести участникам митинга в Магасе. По мнению адвоката Андрея Сабинина, эти судебные решения заложили основу для обвинительных приговоров и лидерам протестов.

Зарифа Саутиева, как и другие арестованные по делу о митинге, подверглась уголовному преследованию по политическим мотивам, полагают правозащитники. "Активистку арестовали, чтобы она не могла продолжать свою деятельность в качестве одного из лидеров оппозиционного движения в Ингушетии, и чтобы в принципе ликвидировать оппозиционное движение в республике", - заявила Татьяна Глушкова.

Действия властей говорят о том, что наказание виновных в нападении на силовиков не было их главной целью, отметила юрист.

"В Магасе проходит мирный митинг, который начинает разгонять Росгвардия. Из-за этого митинг превращается в потасовку. В тот же день глава Ингушетии выступает с речью, в которой прямо говорит, что будет «обращаться во все инстанции и добиваться уголовного преследования всех организаторов митинга». Вскоре лидеры протестного движения и вправду оказываются под арестом. Спустя полгода созданный ими «Ингушский комитет национального единства» объявляется прикрытием для экстремистского сообщества, а Совет тейпов ингушского народа — некоммерческой организацией, побуждающей граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или совершению иных противоправных деяний. <...> Подаются иски о ликвидации этих организаций", - указала представитель Правозащитного центра на аргументы, представленные Страсбургскому суду.

Ранее Правозащитный центр "Мемориал" признал Саутиеву политзаключенной. Она стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам. В поддержку Саутиевой неоднократно проходили акции протеста в разных городах страны. Активистку особо выделили в своем обращении к главе Ингушетии 38 полномочных представителей республики в российских регионах. Ее арест "затрагивает честь каждого ингуша", говорится в обращении. В январе деятели культуры, науки, журналисты, правозащитники и активисты оставили подписи под открытым письмом к руководству Следственного комитета с требованием освободить ингушскую активистку Зарифу Саутиеву. Опубликованное 27 января обращение подписал 171 человек.

Третий пункт жалобы касается условий перевозки Саутиевой на психиатрическую экспертизу в Ставрополь и условий содержания в изоляторе Ессентуков, сообщила Татьяна Глушкова.

"В первом случае ее дважды держали в «стакане» по четыре с половиной часа («стаканом» называют глухую одиночную камеру площадью не более половины квадратного метра в полицейском автозаке). Во втором вывезли из СИЗО якобы на следственные действия - без личных вещей, без необходимых лекарств (Саутиева страдает диабетом), и оставили в ИВС <...>. При этом родственникам о ее местонахождении не сообщалось, сделать ей передачу они не могли. А следственных действий в Ессентуках с ней в итоге так и не провели «в связи с занятостью следователя»", - отметила юрист. Она пояснила, что правозащитники считают это нарушением запрета на бесчеловечное отношение.

Прокуратура нашла нарушения в ИВС города Ессентуки, сообщил в январе ингушский омбудсмен адвокату активистки Зарифы Саутиевой. Активистка также жаловалась адвокату, что не может добиться осмотра стоматолога в СИЗО Нальчика после ночи с зубной болью.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Преследование активистов".