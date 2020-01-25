25 января 2020, 19:00

Омбудсмен отреагировал на обращение адвоката о нарушении прав Саутиевой

Прокуратура нашла нарушения в ИВС города Ессентуки, сообщил ингушский омбудсмен адвокату активистки Зарифы Саутиевой на его обращение.

Как писал "Кавказский узел", 25 ноября 2019 года адвокат Зарифы Саутиевой сообщил, что ее внезапно перевели в ессентукский ИВС, не уведомив об этом защиту. Позднее он сообщил, что активистка находится там без лекарств и вещей первой необходимости. Защитник также заявил, что уговорил активистку прекратить объявленную 25 ноября голодовку. Адвокат направил жалобу уполномоченному по правам человека Джамбулату Оздоеву с просьбой вмешаться в ситуацию, а тот обратился к руководителю управления Генпрокуратуры по СКФО, попросив проверить правомерность, обоснованность и законность перемещения Саутиевой в ессентукский ИВС. 9 декабря Саутиевой продлили арест до 11 марта, а после вернули ее в СИЗО Нальчика.

Зарифа Саутиева находится под арестом с 15 июля 2019 года по делу об организации насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. 16 января Саутиевой было предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе. Активистка заявила о готовности дойти до Европейского суда по правам человека. Она пожаловалась адвокату, что не может добиться осмотра стоматолога в СИЗО Нальчика после ночи с зубной болью.

Адвокат Саутиевой Билан Дзугаев сообщил, что получил реакцию омбудсмена на многочисленные обращения о нарушении прав активистки.

"Помните, в конце ноября (2019 года) Зарифу вывезли зачем-то в ессентукское ИВС, не предупредив ее, что увозят надолго, не дав собраться. В ИВС у нее с собой не было не сменной одежды, ни гигиенических принадлежностей. Никто не мог ей пояснить, зачем ее перевезли. Мы об этом писали. Она тогда объявила голодовку, от продолжения которой я отговорил ее. В те дни я писал жалобы во множество инстанций, на большинство получил просто отписки, но вот тут по проверке, инициированной нашим уполномоченным по правам человека, прокуратура г. Ессентуки все-таки нашла нарушение прав Саутиевой. А ведь это далеко не единственное нарушение, просто одно из многих", - написал сегодня адвокат в своем Telegram-канале "Дорога в Нальчик".

Защитник также опубликовал копию документа от уполномоченного по правам человека в Ингушетии о результатах проверки жалоб на нарушение прав Саутиевой. "В ходе проведения прокурорской проверки установлено, что в изоляторе временного содержания подозреваемых и обвиняемых отдела МВД России по городу Ессентуки выявлены нарушения требований Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления". По результатам прокурорской проверки, в целях устранения выявленных нарушений... в адрес начальника отдела МВД по г. Ессентуки внесено соответствующее представление", - сказано в документе, датированным 23 января. О каких именно нарушениях идет речь, не уточняется.

Скриншот из сообщения Билана Дзугаева в его Telegram-канале https://t.me/bilandz/247."В общем, наш Уполномоченный и его аппарат в меру своих сил работают, за что им благодарность, конечно", - прокомментировал письмо омбудсмена адвокат.

На сайтах ингушского омбудсмена, прокуратуры республики, а также прокуратуры Ставропольского края информации о результатах проверки условий содержания Саутиевой сегодня к 18.50 мск нет.

Зарифа Саутиева стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам, сообщил 25 июля 2019 года Правозащитный центр "Мемориал", который признал ее политзаключенной.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов"

Примечание:

"Адвокаты заявили о нарушениях при предъявлении новых обвинений ингушским активистам", "Ингушские активисты пожаловались на условия содержания в пятигорском СИЗО", "Деятели культуры потребовали освободить ингушскую активистку Саутиеву".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

25 января 2020, 17:45

25 января 2020, 16:16

25 января 2020, 16:02

  • Гуковские шахтеры написали жалобу на конкурсного управляющего

    Новый конкурсный управляющий "Замчаловского антрацита" не предоставил шахтерам информацию об обращениях в суд по поводу выплаты задолженности, заявила представитель протестующих Татьяна Авачёва. Участники сегодняшнего пикета в Гуково подписали жалобу на управляющего в прокуратуру.

25 января 2020, 15:15

25 января 2020, 14:33

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи