Омбудсмен отреагировал на обращение адвоката о нарушении прав Саутиевой

25 января 2020, 19:00

Прокуратура нашла нарушения в ИВС города Ессентуки, сообщил ингушский омбудсмен адвокату активистки Зарифы Саутиевой на его обращение.

Как писал "Кавказский узел", 25 ноября 2019 года адвокат Зарифы Саутиевой сообщил, что ее внезапно перевели в ессентукский ИВС, не уведомив об этом защиту. Позднее он сообщил, что активистка находится там без лекарств и вещей первой необходимости. Защитник также заявил, что уговорил активистку прекратить объявленную 25 ноября голодовку. Адвокат направил жалобу уполномоченному по правам человека Джамбулату Оздоеву с просьбой вмешаться в ситуацию, а тот обратился к руководителю управления Генпрокуратуры по СКФО, попросив проверить правомерность, обоснованность и законность перемещения Саутиевой в ессентукский ИВС. 9 декабря Саутиевой продлили арест до 11 марта, а после вернули ее в СИЗО Нальчика.

Зарифа Саутиева находится под арестом с 15 июля 2019 года по делу об организации насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. 16 января Саутиевой было предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе. Активистка заявила о готовности дойти до Европейского суда по правам человека. Она пожаловалась адвокату, что не может добиться осмотра стоматолога в СИЗО Нальчика после ночи с зубной болью.

Адвокат Саутиевой Билан Дзугаев сообщил, что получил реакцию омбудсмена на многочисленные обращения о нарушении прав активистки.

"Помните, в конце ноября (2019 года) Зарифу вывезли зачем-то в ессентукское ИВС, не предупредив ее, что увозят надолго, не дав собраться. В ИВС у нее с собой не было не сменной одежды, ни гигиенических принадлежностей. Никто не мог ей пояснить, зачем ее перевезли. Мы об этом писали. Она тогда объявила голодовку, от продолжения которой я отговорил ее. В те дни я писал жалобы во множество инстанций, на большинство получил просто отписки, но вот тут по проверке, инициированной нашим уполномоченным по правам человека, прокуратура г. Ессентуки все-таки нашла нарушение прав Саутиевой. А ведь это далеко не единственное нарушение, просто одно из многих", - написал сегодня адвокат в своем Telegram-канале "Дорога в Нальчик".

Защитник также опубликовал копию документа от уполномоченного по правам человека в Ингушетии о результатах проверки жалоб на нарушение прав Саутиевой. "В ходе проведения прокурорской проверки установлено, что в изоляторе временного содержания подозреваемых и обвиняемых отдела МВД России по городу Ессентуки выявлены нарушения требований Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления". По результатам прокурорской проверки, в целях устранения выявленных нарушений... в адрес начальника отдела МВД по г. Ессентуки внесено соответствующее представление", - сказано в документе, датированным 23 января. О каких именно нарушениях идет речь, не уточняется.

"В общем, наш Уполномоченный и его аппарат в меру своих сил работают, за что им благодарность, конечно", - прокомментировал письмо омбудсмена адвокат.

На сайтах ингушского омбудсмена, прокуратуры республики, а также прокуратуры Ставропольского края информации о результатах проверки условий содержания Саутиевой сегодня к 18.50 мск нет.

Зарифа Саутиева стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам, сообщил 25 июля 2019 года Правозащитный центр "Мемориал", который признал ее политзаключенной.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".