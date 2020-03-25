Муса Мусальгов и Барах Чемурзиев. Фото: Стоп-кадр видео канала YouTube Prospekt 06 https://www.youtube.com/watch?v=Y0Y81wD1UfM кадр видео Кавказ.Реалии https://www.youtube.com/watch?v=sK0TN_VlQnU Коллаж "Кавказского узла"

25 марта 2020, 11:02

Защита ингушских активистов потребовала проверить угрозу заражения коронавирусом в СИЗО

Адвокаты лидеров протестов в Ингушетии Мусы Мальсагова и Бараха Чемурзиева попросили Генпрокуратуру проверить, можно ли было помещать их в одно помещение с людьми, у которых подозревают коронавирус. Заключенные с симптомами ОРВИ должны изолироваться, настаивает защита.

Как писал "Кавказский узел", 19-20 марта суд в Ессентуках до 11 апреля продлил срок ареста трем лидерам протестов в Ингушетии: 50-летнему Бараху Чемурзиеву, 48-летнему Мусе Мальсагову и 65-летнему Ахмеду Барахоеву. Защита обжаловала это решение, указав, что содержание в СИЗО грозит арестантам заражением коронавирусом.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Мальсагова, Чемурзиева и Барахоева политзаключенными. Они обвиняются по статьям о призывах к массовым беспорядкам и насилии по отношению к представителю власти во время митинга 25-26 марта 2019 года в Магасе, а также в создании экстремистского сообщества. Ингушские активисты, наоборот, призвали участников митинга не вступать в конфликт с силовиками, настаивают адвокаты.

Защита Бараха Чемурзиева 24 марта направила начальнику управления Генпрокуратуры по СКФО заявление с требованием провести служебную проверку в связи с тем, что активиста поместили в камеру с теми, кто, возможно, заражен коронавирусом, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомед Абубакаров.

"При последнем продлении меры пресечения, то есть 19 марта, Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев в судебном заседании в судебном заседании заявили, что из Кабардино-Балкарии они были доставлены в ИВС Ессентуков, но так как там не было мест, их не приняли и увезли в СИЗО Пятигорска. Там они были помещены в карантинное помещение, где находились и другие заключенные, чей внешний вид говорил об их нездоровом состоянии", - указано в заявлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Чемурзиев и Мальсагов на суде 19 марта выразили обеспокоенность тем, что у их сокамерников были взяты анализы на коронавирус, а результаты им неизвестны. "В связи со сложившейся и стремительно развивающейся негативной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением нового китайского коронавируса COVID–19, полагаю, что по данному факту необходимо провести служебную проверку", - говорится в заявлении Абубакарова. Там же отмечено, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией необходимо безотлагательно рассмотреть вопрос об изменении Чемурзиеву меры пресечения на иную, не связанную с содержанием в СИЗО.

Всех вновь прибывших в следственный изолятор помещают в карантинное помещение, сообщил Магомед Абубакаров корреспонденту "Кавказского узла". "Вопрос в том, что Чемурзиева и Мальсагова, здоровых людей, поместили в одно помещение с людьми, которые, возможно, больны. Мы не говорим, что помещать с другими людьми их нельзя. Мы говорим о том, что вновь прибывшие, у которых могут быть заболевания, должны изолироваться", - пояснил Абубакаров. Он подчеркнул, что "в условиях сегодняшней ситуации с коронавирусом должны предприниматься максимальные меры предосторожности".

Ни следователь, ни прокурор, ни судья на заседании 19 марта никак не отреагировали на жалобы о том, что Чемурзиева и Мальсагова содержали вместе с людьми с симптомами ОРВИ, указал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Аральбек Думанишев, защищающий интересы Мусы Мальсагова и еще одного участника митинга в Магасе, Багаудина Хаутиева.

Обстоятельства, связанные с распространением коронавируса, могут служить основанием просить изменить меру пресечения, особенно людям пожилого возраста и людям с хроническими заболеваниями, сказал корреспонденту "Кавказского узла" член Адвокатской палаты Москвы Тимур Хутов. "Адвокатская палата Москвы рекомендовала адвокатам включать это основание в качестве доводов. Но это не безусловное основание. Суд может изменить меру пресечения, может отказать", - отметил Хутов.

Адвокатская палата города Москвы опубликовала 23 марта на своем сайте  обращение, в котором рекомендует адвокатам в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией рассмотреть вопрос о безотлагательной подаче ходатайств об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием обвиняемого в СИЗО, особенно в отношении лиц пожилого возраста, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

На Ставрополье, как и во всех других регионах СКФО и ЮФО, в связи с угрозой пандемии коронавируса действует режим повышенной готовности. В регионе зафиксированы два случая заражения коронавирусом, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Активистам не сообщили о завершении следствия, указала защита

Аральбек Думанишев сообщил, что апелляции на продление активистам ареста, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, должны быть рассмотрены Ставропольским краевым судов в течение трех суток со дня поступления. "В апелляционных жалобах на продление срока содержания под стражей Мусе Мальсагову и Багаудину Хаутиеву мы указали на то, что Ессентукский горсуд в постановлении ссылался на заявления следователя и не смог мотивировать свою позицию, ссылаясь на материалы уголовного дела. Состязательности сторон не было", - сказал адвокат.

Защита также считает нарушением то, что активистов не уведомили об окончании следствия. "Адвокаты по соглашению не были уведомлены о проведении следственных действий в отношении Мальсагова и Хаутиева. При проведении таких действий в отношении Мальсагова адвокат по назначению отказалась от участия в них и написала заявление об отказе. Ни адвокат по назначению, ни Мальсагов не подписали протокол об уведомлении об окончании следственных действий. В случае с Хаутиевым адвокат по назначению подписал протокол, а Хаутиев отказался, заявив, что действия следователя незаконные", - рассказал Думанишев.

По его словам, в жалобах защита заявила, что "следственные действия в отношении Мальсагова и Хаутиева проведены 28 февраля только для того, чтобы продлить меру пресечения в виде содержания под стражей на общий срок свыше 12 месяцев". "В соответствии с частью 6 статьи 109 УК РФ, если после окончания предварительного следствия материалы уголовного дела были предъявлены обвиняемому и его защите позднее чем за 30 суток до окончания предельного срока содержания под стражей, то по истечении этого срока обвиняемый подлежит немедленному освобождению. При этом за обвиняемым и его защитой сохраняется право ознакомления с материалами уголовного дела", - пояснил Аральбек Думанишев.

Напомним, что 26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что на следующее утро привело к стычкам с силовиками при попытке разгона протестующих. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. Железноводский горсуд на Ставрополье с декабря 2019 года выносит приговоры участникам митинга.

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Организатор митинга в Магасе рассказал о давлении властей", "Защита заявила о запугивании ингушского активиста", "Арест ингушского активиста Нальгиева продлен на три месяца"

Автор: Ася Капаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

25 марта 2020, 13:26

25 марта 2020, 12:39

25 марта 2020, 11:42

25 марта 2020, 10:04

25 марта 2020, 09:01

  • Азербайджан насчитал 24 обстрела в зоне конфликта

    Позиции азербайджанской армии на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 24 раза, в том числе из пулеметов и снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны страны.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи