Защита Барахоева указала на угрозу заражения коронавирусом в СИЗО

24 марта 2020, 13:22

Защита одного из лидеров протестов в Ингушетии, Ахмеда Барахоева, обосновала ходатайство о его освобождении из-под ареста сложной эпидемиологической ситуацией. Арест негативно сказывается на здоровье Барахоева, он не спит ночами от боли, рассказали родные активиста.

Как писал "Кавказский узел", Ахмед Барахоев с 3 апреля 2019 года находится под арестом. Срок содержания под стражей неоднократно продлялся сначала судом в Нальчике, затем в Ессентуках. 20 марта ему продлили арест до 11 апреля. Дело против него возбудили по статьям о призывах к массовым беспорядкам и насилии по отношению к представителю власти, в январе ему также предъявили обвинение в создании экстремистского сообщества.

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными Ахмеда Барахоева и других лидеров протестов в Ингушетии - Багаудина Хаутиева, Мусы Мальсагова и Бараха Чемурзиева. Защита Хаутиева, Мальсагова и Чемурзиева обжаловала недавнее продление им ареста, заявив, что суд принимает решения под давлением прокуратуры и следствия. Ингушские активисты находились в пятигорском СИЗО с теми, у кого подозревают коронавирус, а уведомление об окончании следствия проходило в отсутствии адвокатов, пожаловались адвокаты.

Содержание в СИЗО грозит Ахмеду Барахоеву заражением коронавирусом, полагает его адвокат Башир Точиев, обратившийся сегодня в Управление по расследованию особо важных дел с ходатайством об освобождении своего подзащитного. "Необходимость изменения меры пресечения <...> продиктована и тем, что данному заболеванию более подвержены люди пожилого возраста", - говорится в ходатайстве, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

В условиях СИЗО Барахоев практически лишен солнечного света, крайне необходимого для правильного функционирования организма, отмечается в документе. "Ультрафиолетовые лучи способствуют выработке витамина D, без которого кальций не сможет усваиваться, что также приводит к снижению иммунитета. Для Ахмеда в этой связи вдвойне возрастает риск заболевания COVID 19, особенно учитывая его пожилой возраст и хронические заболевания", - подчеркнул адвокат.

На Ставрополье, как и во всех других регионах СКФО и ЮФО, в связи с угрозой пандемии коронавируса действует режим повышенной готовности. В регионе зафиксирован один случай заражения коронавирусом, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

По словам Точиева, вчера, 23 марта, в Ставропольский краевой суд была подана апелляция на постановление Ессентукского горсуда о продлении срока содержания под стражей. "Нет никаких доказательств того, что Ахмед Барахоев может скрыться или воспрепятствовать следствию. Это основной довод нашей апелляционной жалобы, в которой мы просим апелляционную инстанцию освободить Ахмеда Барахоева", - пояснил Точиев корреспонденту "Кавказского узла".

Родственники Ахмеда Барахоева крайне обеспокоены состоянием его здоровья, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сестра обвиняемого Лейла Барахоева. "У него много заболеваний, хоть он и не привык жаловаться. Он перенес несколько операций по протезированию суставов, у него хронический бронхит, заболевание печени, проблемы с почками", - сказала она.

По словам Лейлы Барахоевой, Ахмед Барахоев до ареста перенес несколько инфарктов, а в условиях СИЗО у него обострились сердечные заболевания. "Конечно, в условиях СИЗО здоровье будет только ухудшаться. На последнем заседании у него была выражена отечность рук и ног, нас это очень беспокоит. Со слов адвокатов мы знаем, что от боли он не спит ночами", - рассказала сестра активиста.

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что на следующее утро привело к стычкам с силовиками при попытке разгона протестующих. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. Железноводский горсуд на Ставрополье с декабря 2019 года выносит приговоры участникам митинга.

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".