Защита сообщила о необходимости госпитализировать Ужахова

13 сентября 2019, 19:44

Руководитель Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов перенес за неделю два сердечных приступа и нуждается в лечении в больнице СИЗО, сообщил сегодня его адвокат. Диагноз Ужахова требует госпитализации дважды в год, указал независимый врач-кардиолог.

Как информировал "Кавказский узел", 9 сентября Малсаг Ужахов отказался присутствовать на судебном заседании, пояснив, что ему стало плохо по дороге в суд. Адвокат Джабраил Куриев указал, что неоднократно напоминал следователям о сердечно-сосудистом заболевании своего подзащитного. 11 сентября Куриев сообщил о резком ухудшении состояния Ужахова в СИЗО Владикавказа.

Малсаг Ужахов после акций протеста в Магасе обвинен в применении насилия в отношении правоохранителей и в том, что он организовал это преступление и руководил им. Ему также предъявлено обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенным Малсага Ужахова, а также лидеров протестов в Ингушетии Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова, Бараха Чемурзиева и Исмаила Нальгиева.

Защита считает необходимым перевести Малсага Ужахова на стационарное лечение в медсанчасть следственного изолятора, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Джабраил Куриев. Ходатайство об этом согласовано с Ужаховым и будет подано руководству СИЗО 16 сентября, отметил он. Врач, у которого долгое время наблюдался Малсаг Ужахов, рекомендовал определенный курс лечения, добавил Куриев.

По его словам, внутренняя медслужба СИЗО провела медицинское обследование и подтвердила, что за шесть дней, с 5 по 10 сентября, у Малсага Ужахова было два сердечных приступа. "У моего подзащитного поднялось давление, которое сопровождалось головной болью и головокружением. Ему была оказана необходимая первичная медицинская помощь для снятия болевых синдромов и понижения давления", - рассказал Куриев. К сегодняшнему дню состояние здоровья Ужахова стабилизировалось, но он по-прежнему чувствует слабость и головокружение, отметил адвокат.

Джабраил Куриев рассказал, что обратился в кардиодиспансер, где Ужахов стоит на учете, и республиканскую больницу, где ранее лечился его подзащитный. Адвокат попросил предоставить историю болезни Ужахова, чтобы ознакомить с ней врачей СИЗО.

Сын активиста Руслан Ужахов обеспокоен состоянием отца. "По своему характеру он человек терпеливый, и лишний раз старался не беспокоить домашних своими проблемами", - отметил Руслан Ужахов. При этом он заверил, что у Малсага Ужахова есть в СИЗО все необходимые лекарства. "Дело не столько в лекарствах, как в том, что отец находится в СИЗО. Моральное состояние – это главное, что негативно сказывается на его здоровье", - считает Руслан Ужахов.

Он указал на то, что в камере Ужахов страдает от нехватки кислорода и ограниченности в движении. "Дома он не сидит на месте: любит заниматься в саду, выполняет посильную домашнюю работу. Человеку, прожившему всю свою жизнь на земле, в своем домовладении, трудно привыкнуть к длительному нахождению в закрытом ограниченном пространстве", - сказал Руслан Ужахов корреспонденту "Кавказского узла".

Содержать в СИЗО пожилого человека, страдающего целым рядом серьезных заболеваний, негуманно, заявил активист Мусса Зурабов. "Защита на каждом судебном заседании ходатайствует об изменении меры пресечения на домашний арест, но суд оставляет Ужахова под стражей, мотивируя это тем, что он может скрыться от следствия, покинуть республику. Малсаг невиновен, и у него нет причин скрываться от правоохранительных органов. Его невиновность рано или поздно будет доказана. Но сейчас держать больного человека в следственном изоляторе, лишая его возможности нормально лечиться, антигуманно", - сказал Мусса Зурабов корреспонденту "Кавказского узла".

Одно из заболеваний, которым страдает Ужахов, грозит многочисленными осложнениями, указала врач кардиологического диспансера в Ингушетии Аза. "Таким больным, как Ужахов, рекомендуется два раза в год в обязательном порядке проходить стационарное лечение. В перерывах такие больные находятся под постоянным наблюдением лечащего врача, который, в зависимости от результатов полученных анализов, назначает медикаментозное лечение", - сказала врач корреспонденту "Кавказского узла". Она добавила, что проводить полноценное лечение в условиях содержания под стражей проблематично.

На сайте УФСИН по Северной Осетии к 19.00 мск 13 сентября не появилось информации о состоянии здоровья Малсага Ужахова.

Новости о задержаниях ингушских активистов публикуются в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".