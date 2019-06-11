Мальсагову продлен срок содержания под стражей

11 июня 2019, 01:19

Ингушскому активисту, руководителю регионального отделения Красного Креста Мусе Мальсагову суд продлил срок в СИЗО до 25 сентября.

Как писал "Кавказский узел", срок административного ареста в Нальчике Мусы Мальсагова, который был в числе лидеров протестов в Ингушетии, завершился 13 апреля. Однако его не освободили из-под стражи, и 14 апреля Нальчикский горсуд принял решение о его аресте на два месяца.

Мальсагов задержан по подозрению в призывах к массовым беспорядкам и насилии по отношению к представителю власти, Чемурзиев подозревается в покушении на насилие по отношению к силовику.

Нальчикский городской суд продлил до 25 сентября срок содержания под стражей руководителю ингушского отделения Красного Креста Мусе Мальсагову, пишет 10 июня Telegram-канал "Фортанга.ORG".

По данным канала, адвокат Мальсагова Аральбек Думанишев направил ходатайство об отводе судьи. Аналогичное ходатайство подал Мальсагов, однако суд отклонил прошение.

"Кавказский узел" пока не может проверить достоверность информации, опубликованной на Telegram-канале "Фортанга.ORG". На сайте Нальчикского городского суда по состоянию на 01.00 мск сегодня, 11 июня, данных о продлении срока содержания Мальсагову под стражей нет.

Напомним также, что 7 июня суд продлил до 25 сентября сроки содержания под стражей Бараху Чемурзиеву и Малсагу Ужахову, а 5 июня на аналогичный срок - Ахмеду Барахоеву.

27 мая силовики провели обыск в ингушском отделении Красного Креста. В обыске участвовало около десяти прикомандированных в республику силовиков, сообщил информированный источник. Активисты заявили, что во время обыска в офисе организации выломали дверь. Из расположенного рядом офиса Всемирного ингушского конгресса силовиками были изъяты два телефона и печать, рассказал адвокат Магомед Беков.