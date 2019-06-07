Продлен арест активисту из Ингушетии Бараху Чемурзиеву

07 июня 2019, 23:58

Суд в Нальчике до 25 сентября продлил сегодня срок содержания под стражей одному из лидеров ингушских протестов Бараху Чемурзиеву. Защита потребовала отвода судьи, но получила отказ.

Как информировал "Кавказский узел", Барах Чемурзиев находится под арестом с 14 апреля. Активист подозревается в покушении на насилие по отношению к силовику во время мартовского митинга в Магасе.

На сегодняшнем заседании Нальчикского горсуда, которое посетили родственники и друзья Чемурзиева, защита ходатайствовала об отводе судьи, однако ходатайство удовлетворено не было, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомед Абубакаров.

Кроме того, защита просила суд критически отнестись к позиции следствия. "Ему дана характеристика, что он может покинуть Россию, если ему будет изменена мера пресечения", - пояснил Абубакаров. Суд согласился со следствием и оставил Чемурзиева под арестом, продлив его срок до 25 сентября. По словам Абубакарова, судебное решение "сюрпризом не стало".

"Это решение будет обжаловано. Также будет обжаловано решение о том, что судья отказался удовлетворить его отвод", - сказал Абубакаров. Когда будут поданы соответствующие жалобы, адвокат не уточнил. Чемурзиев чувствует себя нормально, на здоровье не жалуется, добавил Абубакаров.

На сайте Нальчикского горсуда по состоянию на 23:58 мск 7 июня нет информации о продлении ареста Бараху Чемурзиеву.

Правозащитники поддержали требование о переводе активистов в Ингушетию

Лидер движения "Опора Ингушетии" Барах Чемурзиев 6 июня обратился к уполномоченному по правам человека в Кабардино-Балкарии и главе Правозащитного центра Кабардино-Балкарии с жалобой на содержание арестованных ингушских активистов за пределами Ингушетии. Это создает проблемы для их юридической защиты и встреч с родственниками, заявил Чемурзиев, попросив правозащитников содействовать переводу арестованных в Ингушетию.

Всего в Нальчике содержатся около 30 ингушских активистов, рассказал адвокат Магомед Абубакаров. Дело Чемурзиева, по его словам, было передано в Следственное управление Следкома по СКФО. "28 марта были объединены два дела в одно. Первое дело было возбуждено 25 марта по части 3 статьи 212 «Призывы к массовым беспорядкам», когда в сети появились два ролика с призывом участвовать в акции 27 марта. Второе дело было возбуждено 27 марта по части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти» - после стычки с силовиками", - пояснил Абубакаров.

По мнению самого Чемурзиева, объединение дел носит политический характер и было сделано именно для того, чтобы ими не занимались ингушские следователи и судьи, сказал адвокат. "По его мнению, в Ингушетии сохраняется сильная поддержка арестованных активистов как местным населением, так и следствием и рядом судей. В республике сильное протестное движение. Эти факторы могли бы сыграть важную роль в судьбе активистов", - сообщил Абубакаров. Он добавил, что у Чемурзиева нет жалоб на условия содержания в нальчикском СИЗО.

Председатель Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков, которому и поступило обращение Чемурзиева, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что его организация направила в Генпрокуратуру обращение с требованием разобраться в ситуации и перенести следствие в Ингушетию. "Мы поддерживаем Чемурзиева и будем всячески способствовать тому, чтобы следствие проходило на территории Ингушетии. Его требование обосновано и логично. Никаких правовых оснований для перевода следствия и суда в Нальчик нет", - сказал Хатажуков. Он отметил, что обращение принято, но ответ на него пока не дан, как нет и реакции на обращение Чемурзиева.

На условия в СИЗО не жалуется никто из ингушских активистов, сообщил член Общественной наблюдательной комиссии по Кабардино-Балкарии Заур Шокуев. "Арестованные не жаловались ни на здоровье, ни на условия содержания. От сотрудников [СИЗО] сообщений на какие-то нарушения со стороны арестованных нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По словам Шокуева, члены ОНК планируют посетить арестованных активистов в ближайшее время.

Информация о задержаниях активистов собрана "Кавказским узлом" в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".