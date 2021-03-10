Зарифа Саутиева освобождена из-под стражи

10 марта 2021, 18:11

Суд на Ставрополье постановил перевести под домашний арест ингушскую активистку Зарифу Саутиеву, обвиненную в создании экстремистского сообщества, сообщил ее адвокат Джабраил Куриев.

Как писал "Кавказский узел", дело Зарифы Саутиевой и еще шести лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, рассматривается с 24 ноября 2020 года в Ессентукском горсуде. Почти все допрошенные участники судебного процесса, в том числе свидетели обвинения, дали показания в пользу обвиняемых. Свидетель, заявивший, что Зарифа Саутиева давала указания участникам акции в Магасе сопротивляться силовикам, при этом неверно описал ее внешность, указал адвокат Джабраил Куриев.

Сегодня Куриев на своей странице в Facebook сообщил, что Зарифе Саутиевой изменена мера пресечения. "Защита добилась освобождения нашей сестры Зарифы из под стражи. Она будет находится под домашним арестом!" - написал адвокат.

Жители Ингушетии 26 марта 2019 года без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. Утром 27 марта 2019 года произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. Все уголовные дела рассматриваются судами на Ставрополье.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".