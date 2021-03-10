Зарифа Саутиева. Фото: “ФортангаОрг” https://fortanga.org/2020/06/zarifa-sautieva-ostanetsya-pod-strazhej-do-21-iyulya/

10 марта 2021, 18:11

Зарифа Саутиева освобождена из-под стражи

Суд на Ставрополье постановил перевести под домашний арест ингушскую активистку Зарифу Саутиеву, обвиненную в создании экстремистского сообщества, сообщил ее адвокат Джабраил Куриев.

Как писал "Кавказский узел", дело Зарифы Саутиевой и еще шести лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, рассматривается с 24 ноября 2020 года в Ессентукском горсуде. Почти все допрошенные участники судебного процесса, в том числе свидетели обвинения, дали показания в пользу обвиняемых. Свидетель, заявивший, что Зарифа Саутиева давала указания участникам акции в Магасе сопротивляться силовикам, при этом неверно описал ее внешность, указал адвокат Джабраил Куриев.

Скриншот публикации адвоката Джабраила Куриева об освобождении Саутиевой из-под стражи, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=814048795989736&id=100021538695907Сегодня Куриев на своей странице в Facebook сообщил, что Зарифе Саутиевой изменена мера пресечения. "Защита добилась освобождения нашей сестры Зарифы из под стражи. Она будет находится под домашним арестом!" - написал адвокат.

Жители Ингушетии 26 марта 2019 года без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. Утром 27 марта 2019 года произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. Все уголовные дела рассматриваются судами на Ставрополье.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

* – организация по решению Минюста РФ внесена в список иноагентов.

Примечание:

"Свидетели не подтвердили в суде версию обвинения по делу ингушских активистов", "Свидетели дали показания в пользу ингушских активистов", "Старейшины вступились за ингушских активистов".

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