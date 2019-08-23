Ингушский комитет национального единства присоединился к бойкоту выборов

23 августа 2019, 16:35

Жители Ингушетии должны отказаться от голосования на муниципальных выборах, выдвижения своих кандидатур и работы в избирательных комиссиях, призвал Ингушский комитет национального единства, присоединившись к бойкоту, объявленному Советом тейпов ингушского народа и республиканским отделением партии "Яблоко".

Как писал "Кавказский узел", 10 июня председатель ингушского отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов объявил о проведении бессрочной кампании против политических гонений в республике и намерении бойкотировать муниципальные выборы, назначенные на 8 сентября.

Ингушский комитет национального единства (ИКНЕ) выразил солидарность с Советом тейпов Ингушетии, который призвал бойкотировать выборы. "Председатель Ингушского комитета национального единства Муса Мальсагов и большинство его (комитета. – Прим. "Кавказского узла") членов также находятся под стражей или вынуждены скрываться от незаконного преследования. Списки кандидатов в депутаты муниципальных образований в большинстве своем сформированы предателями интересов ингушского народа", - говорится в заявлении ИКНЕ, опубликованном сегодня изданием "Фортанга".

К бойкоту призываются как избиратели, так и кандидаты, члены избирательных комиссий. "Призываем всех жителей Ингушетии отказаться от участия в муниципальных выборах в любом качестве, кандидатов в депутатов отозвать свои кандидатуры, членов избирательных комиссий отказаться от участия в работе этих комиссий, а избирателей не ходить на голосование", – сказано в заявлении комитета национального единства.

Глава ИКНЕ Муса Мальсагов наряду с еще четырьмя лидерами протестов арестован по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти. Правозащитный центр "Мемориал" признал всех пятерых политзаключенными.

В распространенном несколькими днями ранее заявлении Совета тейпов указано, что с осени 2018 года в Ингушетии сложилась крайне напряженная обстановка, связанная с противостоянием власти и гражданского общества. По мнению совета, причинами общественно-политического кризиса стали игнорирование властями мнения населения, заключение соглашения по административной границе, а также коррупция.

На "Кавказском узле" опубликованы справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней" и полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы).

Совет тейпов указал, что вместо налаживания диалога с народом власти начали уголовное преследование участников мирных акций протеста. "Считаем, что первым шагом по стабилизации ситуации в республике должно стать объективное рассмотрение предъявленных обвинений к гражданским активистам и их освобождение. Как известно, в сентябре 2019 года в Ингушетии должны состояться муниципальные выборы. В сложившихся условиях, когда достойные представители нашего народа необоснованно долго содержатся под стражей, указанные выборы мы не можем признать честными, демократическими и справедливыми. В связи с изложенным мы заявляем о полном бойкоте и отказе от участия в любых избирательных процедурах", – передал корреспондент "Кавказского узла" заявление Совета тейпов.

Глава ингушского "Яблока" Руслан Муцольгов сообщил, что позиция партии относительно бойкота осталась неизменной. "Мы уверены, что результаты выборов будут сфальсифицированы, не хотим и не будем в этом участвовать. Мы рекомендуем каждому задуматься, нужны ли им такие выборы, к которым допускают только карманные партии с удобными кандидатами", – сказал Руслан Муцольгов корреспонденту "Кавказского узла".

Другие общественные организации республики – в частности, "Народный совет Ингушетии" – пока не озвучили своего отношения к бойкоту выборов.

Массовые акции протеста в Ингушетии стали результатом договора Юнус-Бека Евкурова с Рамзаном Кадыровым по вопросу установления границы между республиками. Жители Ингушетии обвинили главу в передаче части ингушских земель Чечне. Соглашение глав республик привело к массовым народным протестам осенью 2018 года. Новая фаза протестов началась 26 марта 2019 года, и уже на следующий день силовики впервые применили силу против протестующих, говорится в обновляемой в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о территориальных спорах Чечни с соседями "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".