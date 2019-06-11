11 июня 2019, 06:23
Ингушское "Яблоко" объявило о бойкоте муниципальных выборов
Председатель ингушского отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов объявил о проведении бессрочной кампании против политических гонений в республике и намерении бойкотировать муниципальные выборы.
По подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. Всего были задержаны 82 человека, под арестом до сих пор находятся не менее 24 активистов.
На своей странице в "Живом Журнале" председатель ингушского регионального отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов 10 июня опубликовал заявление "о бойкоте муниципальных выборов".
Напомнив о митинге в Ингушетии против передела границы с Чечней и массовых задержаниях активистов, Муцольгов от имени Российской объединенной демократической партии "Яблоко" объявил о "проведении бессрочной кампании против политических репрессий, против пыток и произвола должностных лиц, за отмену всех законов, нарушающих конституционные права и свободы граждан России".
"Мы заявляем о полной поддержке начатой кампании противодействия политически мотивированным репрессиям и присоединении к ней", - написал он.
"Заявляем свой протест против развернутых региональной властью и силовыми структурами репрессий в отношении народного протеста в Ингушетии, о намерении бойкотировать предстоящие выборы и не участвовать в них в качестве политической силы", - резюмировал Муцольгов.
В Ингушетии в сентябре текущего года состоятся выборы в органы местного самоуправления, сообщается на сайте республиканской избирательной комиссии.
2 апреля, после мартовского митинга в Магасе, в Ингушетии начались массовые задержания активистов. За первые девять дней задержали 40 человек, информация о последующих задержаниях содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".