11 июня 2019, 06:23

Ингушское "Яблоко" объявило о бойкоте муниципальных выборов

Председатель ингушского отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов объявил о проведении бессрочной кампании против политических гонений в республике и намерении бойкотировать муниципальные выборы.

По подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. Всего были задержаны 82 человека, под арестом до сих пор находятся не менее 24 активистов.

На своей странице в "Живом Журнале" председатель ингушского регионального отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов 10 июня опубликовал заявление "о бойкоте муниципальных выборов".

Напомнив о митинге в Ингушетии против передела границы с Чечней и массовых задержаниях активистов, Муцольгов от имени Российской объединенной демократической партии "Яблоко" объявил о "проведении бессрочной кампании против политических репрессий, против пыток и произвола должностных лиц, за отмену всех законов, нарушающих конституционные права и свободы граждан России".

"Мы заявляем о полной поддержке начатой кампании противодействия политически мотивированным репрессиям и присоединении к ней", - написал он.

"Заявляем свой протест против развернутых региональной властью и силовыми структурами репрессий в отношении народного протеста в Ингушетии, о намерении бойкотировать предстоящие выборы и не участвовать в них в качестве политической силы", - резюмировал Муцольгов.

В Ингушетии в сентябре текущего года состоятся выборы в органы местного самоуправления, сообщается на сайте республиканской избирательной комиссии.

2 апреля, после мартовского митинга в Магасе, в Ингушетии начались массовые задержания активистов. За первые девять дней задержали 40 человек, информация о последующих задержаниях содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Конституционный суд Ингушетии решил проверить закон о границе с Чечней", "Жители Чечни раскритиковали угрозы Кадырова ингушским активистам", "Евкуров обвинил оппозицию в отказе от диалога".

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