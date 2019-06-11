Ингушское "Яблоко" объявило о бойкоте муниципальных выборов

11 июня 2019, 06:23

Председатель ингушского отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов объявил о проведении бессрочной кампании против политических гонений в республике и намерении бойкотировать муниципальные выборы.

По подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. Всего были задержаны 82 человека, под арестом до сих пор находятся не менее 24 активистов.

На своей странице в "Живом Журнале" председатель ингушского регионального отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов 10 июня опубликовал заявление "о бойкоте муниципальных выборов".

Напомнив о митинге в Ингушетии против передела границы с Чечней и массовых задержаниях активистов, Муцольгов от имени Российской объединенной демократической партии "Яблоко" объявил о "проведении бессрочной кампании против политических репрессий, против пыток и произвола должностных лиц, за отмену всех законов, нарушающих конституционные права и свободы граждан России".

"Мы заявляем о полной поддержке начатой кампании противодействия политически мотивированным репрессиям и присоединении к ней", - написал он.

"Заявляем свой протест против развернутых региональной властью и силовыми структурами репрессий в отношении народного протеста в Ингушетии, о намерении бойкотировать предстоящие выборы и не участвовать в них в качестве политической силы", - резюмировал Муцольгов.

В Ингушетии в сентябре текущего года состоятся выборы в органы местного самоуправления, сообщается на сайте республиканской избирательной комиссии.