Дело против Рашида Майсигова закрыто

19 января 2021, 20:25

Суд в Магасе освободил ингушского активиста Рашида Майсигова от уголовной ответственности в связи с декриминализацией статьи о публичных призывах, направленных против территориальной целостности России.

"Кавказский узел" сообщал, что 16 сентября 2020 года Магасский райсуд признал журналиста Рашида Майсигова виновным в хранении наркотиков и приговорил его к трем годам колонии общего режима. Майсигов не признавал свою вину и просил суд оправдать его. Правозащитный центр "Мемориал" признал Майсигова политзаключенным. 23 января в отношении Майсигова было возбуждено второе уголовное дело - по статье о публичных призывах к сепаратизму.

Сегодня Магасский районный суд удовлетворил ходатайство адвоката Магомеда Аушева о прекращении уголовного преследования Рашида Майсигова по статье 280.1 Уголовного кодекса. Защитник указал, что эта статья была декриминализирована Госдумой в ноябре 2020 года. Теперь уголовная ответственность за призывы, направленные против территориальной целостности страны, наступает только при повторном нарушении.

Гособвинитель заявил, что поправка касается только первой части статьи 280.1, но адвокату удалось доказать, что речь идет о статье в целом. По данным следствия, активист расклеивал листовки с призывами выдавать жителям республики грузинские паспорта и настаивал на выходе Ингушетии из состава России, говорится в сегодняшней публикации на сайте Правозащитного центра "Мемориал".

Рашид Майсигов сотрудничал с изданием "Фортанга", которое освещало протесты в Ингушетии в марте 2019 года. Журналист жаловался на анонимные угрозы, связанные с его работой. Задержали Майсигова после обысков в его доме, где силовики нашли пакет с белым порошком и листовки с призывом об отделении Ингушетии от России. После задержания Майсигов рассказал, что его пытали.

Возражения прокурора стали для адвоката неожиданностью. "Я испытал сегодня в ходе суда маленький инфаркт или инсульт, когда прокурор на мое ходатайство о прекращении дела заявил, что не согласен и просит суд признать виновным подсудимого и назначить ему наказание. Обоснование было, скажем, не очень, даже сильно не очень, но мы, адвокаты, знаем, что иногда достаточно и такого, чтоб суд повел себя неадекватно. Но все закончилось благополучно. Дело прекращено. Рашид больше не экстремист. Посмотрим теперь на реакцию Росфинмониторинга, насколько быстро они удалят его из своего […] списка", — написал Магомед Аушев сегодня на своей странице в Facebook.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются на тематической странице "Преследование активистов". Информацию о задержаниях активистов "Кавказский узел" собрал в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".