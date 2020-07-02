Майсигов заявил о невиновности в хранении героина

02 июля 2020, 09:34

Ингушский журналист Рашид Майсигов, обвиняемый в хранении наркотиков, не признал свою вину, улики ему подкинули, сообщил адвокат Магомед Аушев. Преследование Майсигова связано с его профессиональной деятельностью, в частности, с освещением акции протеста противников соглашения с Чечней о границе в 2019 году, считают юрист Руслан Муцольгов и активист Хасан Кациев.

Как писал "Кавказский узел", Магасский райсуд сначала арестовал журналиста "Фортанги" Рашида Майсигова, однако потом заменил ему меру пресечения на домашний арест, который 25 декабря 2019 год продлил на три месяца. На заседании суда 10 февраля в Магасском райсуде следователь не смог пояснить, почему он официально оформил задержание Майсигова спустя 13 часов, и где в это время находился активист, указали правозащитники. Адвокаты Майсигова также потребовали признать доказательства обвинения недопустимыми.

Рашид Майсигов сотрудничал с изданием "Фортанга", которое освещало протесты в Ингушетии. Журналист жаловался на анонимные угрозы, связанные с его работой. Задержали Майсигова 12 июля после обысков в его доме, где силовики нашли пакетик с белым порошком. Журналиста обвинили в хранении наркотиков в особо крупном размере, вину он не признает. Майсигов рассказал, что его пытали. Его задержание совпало с блокировкой сайта "Фортанга", которая была снята после удаления редакцией комментария с запрещенной информацией.

В Магасском районном суде 29 июня состоялось заседание, на котором рассматривалось дело администратора оппозиционного портала «Фортанга.ОRG» Рашида Майсигова. Он обвиняется в хранении наркотиков в крупном размере, рассказал 1 июля корреспонденту «Кавказского узла» адвокат обвиняемого Магомед Аушев.

По словам Аушева, по второму дела, которое было возбуждено в отношении Майсигова 23 января по части 2 статьи 280.1 УК РФ (публичные призывы, направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей) идет следствие.

Майсигов не признает свою вину в хранении наркотического вещества в крупном размере, отметил Аушев.

По словам адвоката, Рашида Майсигова задержали рано утром 12 июля 2019 года. «Он спал, когда в его комнату зашел следователь и подал ему брюки, в которых, как оказалось потом, вдруг был «обнаружен» силовиками весьма приличный пакет с героином. Кроме этого, в одной из комнат дома силовики нашли листовки с призывом об отделении Ингушетии от России и присоединения к Грузии. И сам Рашид, и родные, которые были в тот день дома, утверждают, что ничего этого они не видели в своём доме. Как показывает практика, обычно перед обыском в дом заходят вооруженные силовики в масках. Якобы в целях проверки безопасности они должны убедиться в том, что следователям и понятым ничего не грозит. За время такой «проверки» обычно и подбрасывается все, что нужно следователям, чтобы были веские причины для задержания человека», - рассказал Аушев.

На заседании суда Майсигов настаивал, что никогда не употреблял наркотики, отметил адвокат. "А следы героина в смывах с его рук, по всей вероятности, были оттого, что ручка, которую ему дал следователь, чтобы подписать протокол, была со следами героина», - считает Аушев.

По словам адвоката, Майсигов никогда не был замечен в употреблении наркотиков. «Проводимые независимые экспертизы показали, что у Рашида Майсигова в течении полугода не обнаружены в крови следы героина, и обвинения следствия в том, что наш подзащитный принимал наркотики, беспочвенны», - говорит Магомед Аушев.

На судебном заседании адвокатами были заявлены ходатайства, в удовлетворении которых судья отказал. Одно ходатайство было заявлено адвокатом Мадиной Дахкильговой об исключении из дела протокола досмотра Майсигова и протокола осмотра дома, так как они были составлены в рамках оперативно-розыскной деятельности, а на тот момент Майсигов уже был подозреваемым, и протоколы надо было составлять в рамках следственных действий.

Также суд не принял во внимание ходатайство Магомеда Аушева об исследовании видеозаписи из Telegram-канала «ОПЕР слил», на котором зафиксирован осмотр дома Майсигова.

Судом удовлетворил лишь ходатайство Мадины Дахкильговой об исследовании документов, касающихся изъятого во время обыска героина (протоколы, экспертизы). Следующее заседание суда намечено на 7 июля

Юрист правозащитной организации «Машр» Руслан Муцольгов уверен, что деятельность Рашида Майсигова на портале «Фортанга.ORG» в качестве администратора и корреспондента стало мотивом для его преследования.

«В этом нет никакого сомнения. Не случайно в один день были задержаны главный редактор оппозиционного портала Зарифа Саутиева, которую арестовали на пути в Нальчик, и Рашид, которого арестовали дома. И можно говорить о том, что, безусловно, это была явная атака на свободу слова. В это же время был заблокирован и сам ресурс «Фортанга.ORG». Арест двух членов творческой команды - это было как наказание за то, что они оперативно, грамотно и правдиво освещали события, происходящие в Ингушетии. Ни о какой криминальной подоплеке в деятельности Зарифы и Рашида не может быть и речи. Они занимались журналистикой, честной и оперативной», - сказал Муцольгов корреспонденту "Кавказского узла".

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, добивавшиеся также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, отказались разойтись после санкционированного митинга в Магасе. Утром следующего дня между активистами и пытавшимися разогнать их силовиками произошли столкновения. По подсчетам "Кавказского узла", после беспорядков по меньшей мере 29 активистов стали фигурантами уголовных дел. Эти дела рассматривает Железноводский горсуд на Ставрополье, по состоянию на 18 февраля осуждены не менее 14 активистов.

По его словам, нелепо и беспринципно говорить о том, что Рашид имеет какое-то отношение к наркотикам. «Я не встречал более деликатного, грамотного человека, умеющего находить общий язык с людьми разного возраста, прекрасно образованного, достойного сына своих родителей», - говорит Руслан.

По его словам, власть, спецслужбы, правоохранительные органы особо не утруждают себя поиском законных оснований для задержания граждан. "Если раньше подкидывали гранаты, «вахабки», то сейчас это наркотики, ставшие с некоторых пор накатанной схемой. Начало этой схеме положено в Чечне. Сначала это был правозащитник Руслан Кутаев, потом корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев, Оюб Титиев из "Мемориала". Теперь схему эту решили опробовать и в Ингушетии в отношении тех, кто преследуется по политическим мотивам», - считает Руслан Муцольгов.

В Чечне по обвинениям в хранении наркотиков были осуждены глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев и глава представительства ПЦ "Мемориал" Оюб Титиев. Они заявляли, что наркотики им были подброшены. О том, как развивались эти события, можно прочитать в материалах "Кавказского узла" "Дело Руслана Кутаева: хронология и подробности", "Главное о деле Гериева: от похищения до обжалования" и "Главное о деле Оюба Титиева".

Активист Хасан Кациев сказал корреспонденту "Кавказского узла", что Рашида Майсигова нельзя назвать активным участником протестных мероприятий. «У него была другая задача – он оперативно освещал на «Фортанга.ORG" происходящие в Ингушетии события. Кстати, тогда этот ресурс был самый популярный среди многих журналистов федеральных СМИ. Что же касается обвинения Рашида в том, что он призывал выйти из состава России и присоединиться к Грузии - это чистейшей воды бред», - отметил Кациев.

По его словам, никто из членов оппозиции ни словом не обмолвился об отделении Ингушетии от России. «Были провокационные высказывания, которые мы расценивали, как заявления провокаторов, которые озвучивали это с подачи руководителей региональной власти, чтобы показать федеральному центру к чему, якобы, призывают лидеры протестного движения. Тогда-то и появились первые листовки с призывом выйти из состава России. Это была явная провокация со стороны региональной власти, чтобы подорвать доверие к оппозиции со стороны части населения республики», - уверен Кациев.

Он отметил также, что никакого отношения к этим листовкам Майсигов не имел, а с «Фортанга.ORG» он перестал сотрудничать за месяц до ареста.