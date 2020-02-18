Ингушский активист Ахмед Нальгиев приговорен к 21 месяцу заключения

18 февраля 2020, 16:13

Суд на Ставрополье признал сегодня ингушского активиста Ахмеда Нальгиева виновным в нападении на силовиков в ходе протестов против соглашения о границе с Чечней. Защита не согласилась с обвинительным приговором, назвав озвученные в суде доказательства недостаточными и противоречивыми.

"Кавказский узел" сообщал, что Ахмед Нальгиев находится под стражей с 23 апреля 2019 года. В ходе судебного процесса Нальгиев указал, что уголовное преследование лишило его работы и нанесло урон репутации.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, добивавшиеся также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, отказались разойтись после санкционированного митинга в Магасе. Утром следующего дня между активистами и пытавшимися разогнать их силовиками произошли столкновения. По подсчетам "Кавказского узла", после беспорядков по меньшей мере 29 активистов стали фигурантами уголовных дел. Эти дела рассматривает Железноводский горсуд на Ставрополье. По состоянию на 14 февраля он вынес обвинительные приговоры 11 активистам.

Железноводский суд приговорил Ахмеда Нальгиева к одному году и девяти месяцам в колонии-поселении. Активист признан виновным в нападении на силовиков, но с версией следствия о политических мотивах этого нападения суд не согласился, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мухтар Мишаев.

По версии следствия, участники столкновений с силовиками в марте 2019 года руководствовались чувством политической вражды к тогдашнему главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову и находились под влиянием организаторов митинга. В связи с этим организаторы протестов обвиняются в создании экстремистского сообщества. Однако подсудимые последовательно отвергают политические мотивы своих действий. 14 февраля суд, вынося обвинительный приговор активисту Зубейру Хамхоеву, также не стал приписывать ему политические мотивы.

Прокуратура ранее запросила для Ахмеда Нальгиева полтора года колонии общего режима, однако защиту не устроил и более мягкий приговор. "Приговор мы будем обжаловать в краевом апелляционном суде. Недовольны приговором - он же не виноват. Если приговор не вступит в законную силу, то Нальгиев выйдет на свободу 6 марта. Если вступит в законную силу - то 9 марта", - сказал адвокат, пояснив, что день в СИЗО засчитывается за два дня в колонии-поселении.

Нальгиев в своем последнем слове повторил суду, что не считает себя виновным, указал Мухтар Мишаев. "Я не совершал этого преступления. Вину полностью не признаю. Прошу прекратить в отношении меня [уголовное] преследование", - процитировал Мишаев своего подзащитного.

Защита указала на противоречия в доказательствах обвинения

На сегодняшних прениях в суде присутствовали только участники процесса, родственники и друзья Нальгиева в суд не приехали. По словам адвоката Мухтара Мишаева, представитель прокуратуры озвучил доказательства, содержащиеся в обвинительном заключении. "Ничего нового. Никакого переосмысления ситуации", - прокомментировал выступление стороны обвинения адвокат.

Мишаев в своем выступлении согласился с заключением экспертов, которые сочли непригодным для исследования видео, предоставленное обвинением. Фигура человека, которого следствие идентифицировало как Ахмеда Нальгиева, слишком маленькая, и установить его личность экспертам не удалось, пояснил Мишаев корреспонденту "Кавказского узла".

Еще одним доказательством обвинения является фотография с митинга, на которой запечатлен Нальгиев. Защита не видит в этом свидетельства о вине подсудимого. "На фото он стоит и слушает ораторов", - указал адвокат.

Защита не спорит и с тем, что двое потерпевших силовиков получили на митинге травмы, но не видит доказательств причастности к этому Ахмеда Нальгиева, добавил Мухтар Мишаев. По словам адвоката, в ходе прений он раскритиковал показания потерпевших и "некоего свидетеля-провокатора, имя которого засекречено".

"Они на видеофайле опознали Нальгиева, который, якобы, их бил. И себя они опознали на этом файле. Как они себя опознали в том или ином месте, вообще необъяснимо, так как все были в масках и, как цыплята, были одинаковы. Потерпевший опознавал бивших его людей, но не говорил, что его где-то били в челюсть [что вменяется в вину Нальгиеву]. А потом на дополнительном допросе он узнал человека, который бил [его] в челюсть. Это подозрительно. Вот на эти противоречия мы обратили внимание суда", - рассказал Мухтар Мишаев.

Нальгиев получает необходимую медпомощь, заверила ФСИН

Просьбы Нальгиева о врачебном осмотре удовлетворялись, аресту состояние его здоровья не мешает, говорится в ответе пресс-службы Управления ФСИН России по Ставропольскому краю, полученном сегодня "Кавказским узлом".

"Подследственный Нальгиев А.Б. находится в СИЗО-2 с декабря 2019 года по настоящее время. При первичном медицинском осмотре медицинских противопоказаний для содержания в СИЗО-2 нет. Медицинских документов, подтверждающих наличие каких-либо заболеваний, в том числе препятствующих содержанию под стражей в условиях следственного изолятора, при поступлении не представил. За период содержания в СИЗО-2 Нальгиеву А.Б. был проведен комиссионный осмотр с привлечением узких врачей-специалистов и проведением лабораторных методов обследования. Данных об острой хирургической патологии нет", - сообщает УФСИН.

Как утверждает ведомство, за время содержания в изоляторе на Ставрополье Нальгиев лишь дважды обращался за медицинской помощью, и был осмотрен врачом. "Назначено соответствующее амбулаторное лечение. Экстренных показаний для госпитализации в ведомственные или гражданские учреждения здравоохранения нет. В настоящее время состояние здоровья подследственного Нальгиева А.Б. удовлетворительное, в стационарном лечении не нуждается", - сказано в ответе УФСИН.

На заседании 14 января Нальгиев пожаловался, что месяц ожидает врача в изоляторе. Защита заявила об угрозе его жизни. Спустя месяц, на заседании 14 февраля, активист сообщил суду о болях в животе и вновь пожаловался на неоказание медпомощи в СИЗО.

По словам Мухтара Мишаева, на сегодняшнем заседании судья поинтересовалась здоровьем Нальгиева. "Он сказал: «Так себе»", - прокомментировал ответ краевого УФСИН адвокат осужденного.

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".