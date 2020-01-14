Ахмед Нальгиев озвучил претензии к обвинению

14 января 2020, 14:32

Житель Магаса Ахмед Нальгиев отказался признать себя участником несанкционированного митинга и отверг обвинение в нападении на двух силовиков. Он заявил, что уголовное преследование лишило его работы и нанесло урон репутации.

"Кавказский узел" сообщал, что Ахмед Нальгиев находится под стражей с 23 апреля 2019 года. Срок ареста неоднократно продлевался, в последний раз - до 6 марта. Сегодня Нальгиев пожаловался, что уже месяц ожидает врача в изоляторе. Под угрозой находится не только здоровье Нальгиева, но и его жизнь, считает адвокат активиста.

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. В декабре 2019 года Железноводский горсуд вынес приговоры первым шести обвиняемым.

Нальгиев категорически отказался признать вину

По версии обвинения, Ахмед Нальгиев утром 27 марта 2019 года принял активное участие в столкновениях участников несанкционированного митинга с сотрудниками Росгвардии и ОМОНа. В обвинительном заключении говорится, что Нальгиев испытывал "чувство политической вражды к главе республики Ингушетия" и был подвержен влиянию авторитета организаторов незаконной акции протеста. Следователи утверждают, что в Ахмед Нальгиев пнул ногой в щит сотрудника Росгвардии, а затем нанес удар кулаком в незащищенную спецобмундированием область шеи второго силовика.

Во время оглашения этих данных в Железноводском горсуде Ахмед Нальгиев смеялся и явно нервничал, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Вам понятно обвинение?" - спросила подсудимого судья. "[На] сто процентов понятно", - ответил Нальгиев. "Признаете себя виновным?" - "Нет. Никогда! Я не был там. Никого не бил", - заявил Ахмед Нальгиев. Адвокат Мухтар Мишаев назвал обвинения необоснованными. "Имеющиеся доказательства передернуты", - сказал он.

Обвиняемый потребовал от обвинения видеодоказательств

Ахмед Нальгиев рассказал суду, что 15 лет живет в Магасе с родителями. "Не женат, детей нет. Работаю тренером в школе. До работы я каждый день совершал утреннюю пробежку мимо площади ВГТРК", - сказал он, пояснив, что вышел на такую пробежку и утром 27 марта 2019 года. Пробегая мимо площади, Нальгиев, по его словам, увидел скопление людей, и, заинтересовавшись, постоял там "не более 15 минут". Обвиняемый утверждает, что в это время никаких столкновений с силовиками не было.

"[На] сто процентов уверен, что там (в обвинительном заключении. Прим. "Кавказского узла") все вранье. Покажите хоть одно видео, где был бы я. Трудно? Если вы на видео меня покажете, что я в драке участвовал – я признаю [вину]. Но там нет ничего. Меня там не было. Я даже не знал, что там митинг был", - обратился Ахмед Нальгиев к сотруднику прокуратуры.

13 января другой обвиняемый по "ингушскому делу", Хасан Зязиков, заявил Железноводскому суду, что не является активистом и не принимал участия в митинге, а на площадь в Магасе 27 марта 2019 года пришел, как обычно, для участия в коллективной молитве. Зязиков утверждает, что бросился "защищать стариков", когда увидел, что на тех напали силовики.

Нальгиев озвучил обвинению встречные претензии. "За что я сижу? Почему вы мою честь трогаете? Из-за вас я работу потерял", - заявил бывший тренер по кикбоксингу. Он добавил, что никогда не состоял в партиях и общественных организациях. На вопрос сотрудника прокуратуры, был ли Нальгиев оштрафован за участие в мартовском митинге, подсудимый ответил утвердительно и назвал сумму штрафа - 30 тысяч рублей.

Нальгиев настоял на явке свидетелей и потерпевших в суд

Затем прокурор предложил суду огласить показания потерпевших. Адвокат, посовещавшись с подзащитным, заявил, что подсудимый хочет видеть потерпевших и тех свидетелей, которые дали показания против него. "А вы в курсе, что потерпевшие засекречены, и процесс затянется, если мы их вызовем в суд?" - спросил Ахмеда Нальгиева сотрудник прокуратуры. За обвиняемого ответил адвокат. "Он в курсе. Но надо еще посмотреть, на каком основании засекретили потерпевших. Мы просим суд вызвать их [в суд]. И вызвать в суд тех свидетелей, которые прямо указывают на моего подзащитного", - подтвердил свое ходатайство Мухтар Мишаев.

Судья предложила озвучить сегодня показания тех свидетелей, которые не указывают на Ахмеда Нальгиева напрямую. Спустя час подсудимый попросил судью сделать перерыв, объяснив это ухудшением самочувствия. Судья согласилась. Следующее заседание назначено на 9.30 мск 17 января.

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".