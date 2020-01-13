Ибрагим и Муса Зязиковы, старшие братья подсудимого. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

13 января 2020, 16:29

Участник столкновений с силовиками в Магасе объяснил суду свои мотивы

Хасан Зязиков заявил суду, что не принимал участия в магасском митинге, а в противостояние с силовиками ввязался, желая "защитить стариков".

Как писал "Кавказский узел", Хасан Зязиков был арестован в июле 2019 года решением Нальчикского горсуда. 16 декабря Железноводский горсуд продлил ему арест на три месяца. Он признал свою вину в том, что бросил камень в росгвардейца. При этом Зязиков заявил, что не испытывал "политической вражды" к главе республики и не действовал под влиянием "политического и религиозного авторитета" организаторов акции.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. В декабре 2019 года Железноводский горсуд на Ставрополье вынес приговоры первым шести обвиняемым.

На сегодняшнем заседании Железноводского горсуда присутствовали сотрудница прокуратуры, адвокат Зязикова Анзор Полонкоев, а также три родственника подсудимого. Его самого ввели в зал четверо конвоиров. Судья запретил корреспонденту "Кавказского узла" проводить фото- и видеосъемку в зале суда.

Сторона обвинения огласила показания свидетелей и потерпевших, данные о которых засекречены. Слушая показания, Хасан Зязиков иронично улыбался. Показания потерпевших и свидетелей изобиловали информацией, которая не имеет непосредственного отношения к подсудимому: описывалась общая обстановка марта 2018 года в Ингушетии, сообщалось о действиях организаторов митингов и ответных действиях правоохранительных органов. Сторона обвинения огласила показания не менее 10 человек.

Прокурор зачитала и заключения экспертов. Так, медэксперт считает, что потерпевший сотрудник Росгвардии не получил серьезных увечий после того, как в него попал камень. Адвокат, услышав это, обратил внимание судьи на то, что во время задержания Зязикова ему предъявлялось обвинение в нанесении серьезных увечий, что исключило домашний арест активиста. Впоследствии Зязикову предъявили обвинение по менее тяжкой статье.

Хасан Зязиков зачитал свои показания, согласно которым силовики, внезапно появившиеся на площади в Магасе 27 марта 2019 года, "напали на стариков". Зязиков, по его словам, вместе с другими стал защищать стариков. Он отметил, что не принимал участия в митинге. "Просто в Магасе я всегда принимаю участие в утренней коллективной молитве. Про митинг я ничего не знал", - заявил подсудимый, отвечая на вопросы прокурора.

Зазиков подчеркнул свою аполитичность. "Я не политик и политикой не увлекался. Не мог я испытывать политической вражды. И в партиях и движениях никогда не участвовал", - сообщил судье подсудимый. Он повторил, что признает свою вину. Как пояснил Зязиков, он "чисто машинально бросил камень" в силовика.

Судья предложил перейти к прениям, но сторона обвинения заявила, что не готова. Следующее заседание судья назначил на 15 января.

Хасан Зязиков сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что не жалуется на условия в СИЗО. "Со здоровьем проблем нет. Условия содержания хорошие. Жалоб нет", - сказал он.

Информация о задержаниях активистов публикуется "Кавказским узлом" в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на странице "Преследование активистов"

Примечание:

"Адвокат Озиева назвал несостоятельными показания засекреченных свидетелей", "Защита Мальсагова и Хаутиева указала на отсутствие конкретики в обвинении", "Ингушский активист Вышегуров объявил голодовку в СИЗО".

Автор: Вячеслав Ященко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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