Защита сочла приговор Рашиду Майсигову необоснованным

16 сентября 2020, 19:36

Приговор ингушскому журналисту Рашиду Майсигову его адвокат Магомед Аушев назвал несправедливым и необоснованным и заявил, что будет обжаловать его вплоть до Евросуда по правам человека. По мнению защиты, анализ доказательств обвинения не позволяют признать их допустимыми.

Как писал "Кавказский узел", Магасский райсуд сегодня признал Рашида Майсигова виновным в хранении наркотиков и назначил ему три года лишения свободы в колонии общего режима. Майсигов не признавал свою вину и просил суд оправдать его. Прокурор запросил для журналиста 5 лет колонии.

Рашид Майсигов сотрудничал с изданием "Фортанга", которое освещало протесты в Ингушетии в конце марта 2019 года. Журналист жаловался на анонимные угрозы, связанные с его работой. Задержали Майсигова 12 июля 2019 года после обысков в его доме, где силовики нашли пакет с белым порошком и листовки с призывом об отделении Ингушетии от России и присоединении к Грузии. Журналиста обвинили в хранении наркотиков в особо крупном размере, вину он не признает. Майсигов рассказал, что его пытали. Его задержание совпало с блокировкой сайта "Фортанга", которая была снята после удаления редакцией комментария с запрещенной информацией.

На оглашении приговора в зале суда присутствовали родственники Майсигова и представитель Правозащитного центра «Мемориал», сообщил находившийся в зале суда корреспондент "Кавказского узла".

В ходе зачитывания приговора судья произнес реплику: «Экспертиза нашла в урине следы каннабиодов (каннабиоды – это химические вещества, которые в том числе содержатся в конопле – прим. «Кавказского узла»)… это как могли подбросить, как вы утверждаете?» На это Майсигов отреагировал эмоционально: «Меня за это судят?»

Выглядел он спокойно, был одет в белую рубашку и брюки. Мать Рашида Майсигова расплакалась после вынесения приговора.

После оглашения решения суда приставы сняли с Майсигова электронный браслет, который был на нем в связи с домашним арестом, и надели наручники прямо в зале суда.

На вопрос корреспондента «Кавказского узла» о том, собирается ли он продолжать работу в журналистике, Майсигов отвечать отказался.

С учетом вычета времени, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, Майсигову предстоит провести в заключении ещё два года и три месяца, сообщил после заседания суда адвокат Магомед Аушев. Он отметил, что намерен обжаловать приговор Рашиду Майсигову.

«Приговор я считаю несправедливым, необоснованным и незаконным, и буду обжаловать. Считаю, что доказательства (вины Майсигова) были получены с нарушением закона», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Магомед Аушев.



Он добавил, что готов дойти до Европейского суда по правам человека. «Мы дойдем до Верховного суда. Если и там устоит приговор, кассационную жалобу подадим, (и дойдем) вплоть до ЕСПЧ в обязательном порядке», - пояснил адвокат.

Аушев указал, что удивлен обращенными к Майсигову словами судьи во время зачитывания приговора. «Я такого еще в своей практике не слышал. Судья после зачитывания приговора (обычно) обращается к подсудимому с вопросом «Вам понятна суть приговора?», а не вступает с ним в полемику», - пояснил он.

Защита Майсигова считает недопустимыми доказательства обвинения

Адвокат Мадина Дахкильгова, так же как и её коллега Магомед Аушев, на предыдущем заседании 15 сентября просила суд признать Майсигова невиновным. По словам Мадины Дахкильговой, анализ доказательств обвинения не позволяет признать их допустимыми, говорится в поступившем сегодня в «Кавказский узел» сообщении Правозащитного центра «Мемориал». В нем приводятся основания, на которые ссылается защита Майсигова.

Так, по мнению адвокатов, вызывают сомнения показания двух свидетелей военнослужащих, которых привлекли в качестве понятых во время обыска в доме Майсигова, так как они идентичны, «как если бы писались под копирку». Показания свидетелей из числа оперативных сотрудников суд должен был оценить критически, так как сотрудники правоохранительных органов могут иметь служебную заинтересованность в исходе данного дела, считают адвокаты.

Кроме того, защита доказала суду, что в ходе осмотра дома Майсигова и его самого велась видеозапись, которой нет в материалах делах, так как она могла опровергнуть показания свидетелей обвинения. Как сообщалось ранее, 8 июля адвокаты сумели убедить суд исследовать и приобщить к делу записи осмотра силовиками дома журналиста.

Кроме того, по мнению защиты, в целом расследование уголовного дела против Майсигова проводилось небрежно, и органы следствия не смогли доказать в суде, что Майсигов употребляет наркотики. Напомним, 18 февраля эксперт в суде заявил, что исследование волос Рашида Майсигова не выявило в них следов наркотиков.

В своём последнем слове Рашид Майсигов сказал, что ничего плохого в своей жизни не сделал, чтобы оказаться на месте подсудимого, и связал возбуждение уголовного дела против него с его деятельностью по освещению политических событий в Ингушетии, сообщает правозащитная организация.

Ранее юрист ингушской правозащитной организации "Машр" Руслан Муцольгов высказал уверенность в том, что мотивом для преследования Рашида Майсигова стала его деятельность на портале "Фортанга.ORG" в качестве администратора и корреспондента. "В этом нет никакого сомнения. Не случайно в один день были задержаны главный редактор оппозиционного портала Зарифа Саутиева, которую арестовали на пути в Нальчик, и Рашид, которого арестовали дома. И можно говорить о том, что, безусловно, это была явная атака на свободу слова. В это же время был заблокирован и сам ресурс "Фортанга.ORG", – заявил корреспонденту "Кавказского узла" Руслан Муцольгов.

С тем, что Майсигова преследуют по политическим мотивам, согласен и сотрудник ингушского "Мемориала" Тимур Акиев. "Есть основания полагать, что Майсигова преследуют за его деятельность на оппозиционном ресурсе, который освещал протестные события в Ингушетии осенью-весной 2019 года. Все доводы защиты указывают на это", - заявил ранее корреспонденту "Кавказского узла" Тимур Акиев.

Отметим, что в отношении Майсигова 23 января было возбуждено дело по статье о публичных призывах, направленных на нарушение территориальной целостности России с использованием средств массовой информации. Дело было возбуждено в связи с тем, что, как утверждают силовики, в одной из комнат дома Майсигова во время обыска они нашли листовки с призывом об отделении Ингушетии от России и присоединении к Грузии.

Редактор "Фортанги" Изабелла Евлоева уверена, что дело в отношении Майсигова сфабриковано, и предположила, что эпизод с призывом к сепаратизму направлен в основном против нее. По словам журналистки, Майсигова вынудили подписать показания, согласно которым листовки ему прислала Евлоева и поручила их распространять.

Дело Майсигова о публичных призывах к нарушению территориальной целостности России находится в суде с 6 июля. Как указано в карточке дела на сайте Магасского райсуда, заседание назначено на 30 сентября.