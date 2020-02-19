Эксперт указал на отрицательный тест на наркотики ингушского журналиста Майсигова

19 февраля 2020, 03:32

Исследование волос журналиста "Фортанги" Рашида Майсигова, обвиненного в хранении запрещенных веществ, не выявило в них следов наркотиков, заявил в суде эксперт.

Как писал "Кавказский узел", Магасский райсуд сначала арестовал Майсигова, однако потом заменил ему меру пресечения на домашний арест, который 25 декабря 2019 год продлил на три месяца. На заседании суда 10 февраля в Магасском райсуде следователь не смог пояснить, почему он официально оформил задержание Майсигова спустя 13 часов, и где в это время находился активист, указали правозащитники. Адвокаты Майсигова также потребовали признать доказательства обвинения недопустимыми.

Рашид Майсигов сотрудничал с изданием "Фортанга", которое освещало протесты в Ингушетии. Журналист жаловался на анонимные угрозы, связанные с его работой. Задержали Майсигова 12 июля после обысков в его доме, где силовики нашли пакетик с белым порошком. Журналиста обвинили в хранении наркотиков в особо крупном размере, вину он не признает. Майсигов рассказал, что его пытали. Его задержание совпало с блокировкой сайта "Фортанга", которая была снята после удаления редакцией комментария с запрещенной информацией.

Очередной судебный процесс по делу Майсигова состоялся 18 февраля, заседание началось с опозданием на полчаса, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

В начале заседания по видеоконференции был допрошен эксперт из Ростова-на-Дону Сергей Ткаченко. Гособвинитель задал ему вопросы о результатах освидетельствования анализов волос Майсигова. Эксперт поправил, что это было заключение, а не освидетельствование, и сказал, что "в волосах (Майсигова) не было наркотиков". "Правда, их (волос) было очень немного", отметил Ткаченко.

Адвокат Магомед Аушев спросил, делали ли экспертизу на наличие наркотических веществ только по волосам или были другие исследования, на что Ткаченко ответил, что других экспертиз он не проводил.

Адвокат усомнился в словах эксперта, указав что "присутствовал при изъятии волос (у Майсигова) в следственном изоляторе и их было больше, чем четыре".

Аушев и второй адвокат Мадина Дахкильгова заявили ходатайства о том, чтобы заключение химической экспертизы было признано недопустимым доказательством, но судья решил оставить их без удовлетворения.

Адвокат также ходатайствовал, чтобы в суде просмотрели видео обыска (у Майсигова) и приобщили его делу, на что судья попросил подождать допроса обвиняемого.

Майсигов рассказал в суде об обстоятельствах обыска и ареста, а также о задержании. "2 июля 2019 где-то около06.00 мск ко мне ворвались какие-то люди в форме. Так как я никогда не сталкивался с подобным, для меня это было, как во сне. Один из них (силовиков) протянул мне брюки, чтобы я оделся. Затем они повезли меня с собой, натянув на лицо шапку. Так как я хорошо знаю Магас, я примерно понял, куда меня привезли... машина спустилась в подземный гараж", - сказал он.

Он сказал, что затем ему на глаза надели шапку, намотали скотч на шапку. "Я объяснял... свои права, ссылался на 51-ю статью (Конституции - о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, - прим. "Кавказского узла), но вот ток я у них не просил", - сказал Майсигов, после чего в зале послышался смех. "Мне прикрепили клеммы на уши, и я ощутил электрические разряды, после чего подписал какие-то бумаги", - пояснил журналист.

Майсигов также рассказал, что был администратором сайта "Фортанга.орг", который на протяжении двух лет "публиковал неугодные кому-то материалы". "С этим я связываю свои преследования, потому что до этого у меня не было проблем с законом. Я находился в этом здании до времени вечернего намаза (магриб), потому что я услышал звуки азана, а это в начале июля примерно в 21.15 мск. Телефон они потребовали у меня разблокировать, не помню, я им код сказал или сам разблокировал", - сказал он. По словам Майсигова, затем ему передали брюки. "Я их надел, и из заднего кармана один из силовиков вытащил какой-то пакет", - сказал он. Журналист указал, что не мог ходить с этим пакетом в заднем кармане и не вытаскивать его даже на ночь.

Майсигов рассказал, что ему угрожали предъявить и другие обвинения, в частности, в измене Родине.

Аушев указал, что права журналиста на защиту после задержания были нарушены, так как оно было оформлено только спустя 13 часов. "Это незаконное задержание под стражей", - сказал он. По его словам, закон не позволяет удерживать под стражей "более трех часов без оформления, не предъявляя ничего".

Следующее заседание суда назначено на 15.00 мск 5 марта.

Напомним, после смягчения меры пресечения Майсигову руководитель правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов выразил надежду, что преследования участников ингушских протестов прекратятся. Майсигов был в числе противников соглашения о чечено-ингушской границе, но в отличие от арестованных активистов участия в митингах не принимал, сообщил адвокат Магомед Аушев.