Наручники. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

19 ноября 2019, 21:09

Освобождение Майсигова обнадежило правозащитников

Журналист "Фортанги" Рашид Майсигов, обвиняемый в хранении наркотиков, отпущен из СИЗО домой. Решение суда об изменении ему меры пресечения позволяет надеяться на то, что преследования участников ингушских протестов прекратятся, заявил правозащитник.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября стало известно о том, что Магасский райсуд продлил до 7 января 2020 года срок содержания Рашида Майсигова под стражей. Защита журналиста "Фортанги"  19 ноября убедила апелляционную инстанцию перевести его под домашний арест.

Рашид Майсигов был задержан 12 июля после обысков в его доме, где силовики нашли пакетик с белым порошком. Журналиста обвинили в хранении наркотиков в особо крупном размере.

Майсигов отпущен из СИЗО, он находится у себя дома, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомед Аушев. По его словам, жалоб на самочувствие у журналиста нет. 

Адвокат рассказал, что сотрудник прокуратуры настаивал в суде, что Майсигова необходимо оставить под стражей. В пользу содержания под арестом журналиста "никаких новых доводов... приведено не было", отметил Аушев. "Прокурор дважды требовал оставить решение Магасского суда о мере пресечения без изменения, поскольку, по его мнению, все законно и обоснованно", - сказал он.

Адвокат рассказал, что содержание под домашним арестом предполагает ограничение общения посредством электронной связи. "Любое общение по Интернету и связи запрещено. Выходить он может только... в поликлинику, больницу. Это та же тюрьма, только дома. На днях ему должны надеть браслет, уголовно-исполнительная инспекция возьмет его под свою опеку и будет контролировать его домашний арест", - заключил Аушев.

Правозащитник указал на связь дела Майсигова с ингушскими протестами

Освобождение Майсигова из-под стражи является правильным решением, считает руководитель правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов. "Человек... наказан только за свои взгляды, профессиональную и политическую деятельность", - полагает правозащитник.

"Он, как и все лица из числа лидеров и участников народного ингушского протеста... жертвы репрессий", - сказал Муцольгов корреспонденту "Кавказского узла". По его мнению, "их всех должны были освободить, принести извинения и выплатить компенсацию морального и материального вреда".

Майсигов сотрудничал с изданием "Фортанга", которое освещало протесты в Ингушетии. Журналист жаловался на анонимные угрозы, связанные с его работой. Его задержание совпало с блокировкой сайта "Фортанга", которая была снята после удаления редакцией комментария с запрещенной информацией. Это не было случайностью, считает руководитель правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов и ингушская активистка Изабелла Евлоева.

Муцольгов отметил, что сегодняшнее решение вселяет надежду, что и остальные участники протестного движения будут отпущены из-под стражи, а впоследствии оправданы. "Я никогда не терял надежды на то, что людей отпустят. Но и иллюзий у меня мало", - заключил правозащитник.

Комментариями со стороны обвинения относительно смягчения меры пресечения Майсигову "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, аресты активистов начались в Ингушетии с начала апреля. Правоохранители предъявляют им обвинения в связи со стычками местных жителей с силовиками, произошедшими после того, как протестующие без разрешения властей продлили акцию на площади в Магасе, начавшуюся 26 марта. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов". Информацию о задержаниях активистов  "Кавказский узел" собрал в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Примечание:

"Срок содержания под стражей ингушского активиста Дугиева сокращен на 10 суток", "Журналист Рашид Майсигов задержан в Ингушетии", "Суд оставил Малсага Ужахова под стражей".

Автор: Магомед Туаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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