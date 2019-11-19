Суд освободил из СИЗО ингушского журналиста Майсигова

19 ноября 2019, 14:29

Защита журналиста "Фортанги" Рашида Майсигова, обвиненного в хранении наркотиков, сегодня убедила апелляционную инстанцию перевести его под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября стало известно о том, что Магасский райсуд продлил до 7 января 2020 года срок содержания Рашида Майсигова под стражей.

Рашид Майсигов был задержан 12 июля после обыска, в ходе которого у него в доме нашли пакетик с белым порошком. Журналисту предъявлено обвинение в хранении наркотиков в особо крупном размере.

Верховный суд Ингушетии сегодня удовлетворил жалобу защиты на решение Магасского райсуда о продлении ареста Майсигова и постановил перевести его под домашний арест, сообщила пресс-служба Правозащитного центра "Мемориал".

Адвокаты Магомед Аушев и Мадина Дахкильгова объяснили суду, что Майсигов не собирается скрываться от следствия, никак не сможет повлиять на его ход и не представляет никакой опасности для общества.

Представитель обвинения высказался против изменения меры пресечения, но защитники возразили, что следствие не привело доказательств вины Майсигова, а срок содержания под стражей был продлен только из-за тяжести вменяемой журналисту статьи. Судья счел аргументы защиты обоснованными, говорится в сообщении, размещенном на сайте "Мемориала".

Заседание по апелляционной жалобе защиты Рашида Майсигова состоялось сегодня в 10.00 мск, отмечено в карточке дела, размещенной на сайте суда.

После задержания Майсигов жаловался на пытки током, сообщил его адвокат. В суде журналист отказался от признательных показаний. Власти должны прекратить преследование Майсигова и расследовать его заявление о пытках, заявил 23 июля "Комитет по защите журналистов".

Напомним, Рашид Майсигов сотрудничал с изданием "Фортанга", которое освещает протесты в Ингушетии. В последнее время журналист жаловался на анонимные угрозы, связанные с его работой. Его задержание совпало с блокировкой сайта "Фортанга", которая была снята после удаления редакцией комментария с запрещенной информацией. Это совпадение не было случайным, предположили руководитель правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов и ингушская активистка Изабелла Евлоева.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".