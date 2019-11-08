Рашид Майсигов. Фото: пресс-служба "Фортанга ORG"

08 ноября 2019, 17:07

Ингушский журналист Рашид Майсигов оставлен под арестом

Суд в Магасе постановил продлить до 7 января срок содержания под стражей журналисту "Фортанги" Рашиду Майсигову, обвиненному в хранении наркотиков.

Как сообщал "Кавказский узел", Рашид Майсигов был задержан 12 июля после обыска, в ходе которого у него в доме нашли пакетик с белым порошком. Журналисту предъявлено обвинение в хранении наркотиков в особо крупном размере. Следствие по его делу завершено, материалы переданы в суд. Арест Майсигова был продлен до 12 ноября.

Магасский районный суд продлил Майсигову срок ареста до 7 января 2020 года, сообщил сегодня на своем сайте Правозащитный центр "Мемориал". В сообщении отмечается, что Майсигов содержится в СИЗО в Карабулаке.

Скриншот сообщения о продлении ареста Майсигову, https://www.facebook.com/fortangaORG/photos/a.179391549646308/420182092233918/?type=3&theaterИнформация об этом решении суда появилась сегодня и на странице ФортангаORG в Facebook.

На сайте Магасского райсуда к 17.07 мск не появилось информации о продлении ареста Рашиду Майсигову. Комментариями активиста или его представителей "Кавказский узел" не располагает.

После задержания Майсигов жаловался на пытки током, сообщил его адвокат. В суде арестованный отказался от данных ранее признательных показаний. Власти должны прекратить преследование ингушского журналиста Рашида Майсигова и расследовать его заявление о пытках, заявил 23 июля "Комитет по защите журналистов".

Ранее Рашид Майсигов сотрудничал с изданием "Фортанга", которое освещает протесты в Ингушетии. В последнее время журналист жаловался на анонимные угрозы, связанные с его работой. Его задержание совпало с блокировкой сайта "Фортанга", которая была снята после удаления редакцией комментария с запрещенной информацией. Это совпадение не было случайным, заявили ранее руководитель правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов и ингушская активистка Изабелла Евлоева.

Напомним, что массовые аресты ингушских активистов начались после митинга 26 марта в Магасе, который сопровождался стычками с силовиками. Согласно подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов, 31 из них находится под арестом.

Информацию о задержаниях ингушских активистов "Кавказский узел" отслеживает в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Срок содержания под стражей ингушского активиста Дугиева сокращен на 10 суток", "Суд оставил Малсага Ужахова под стражей", "Журналист Рашид Майсигов задержан в Ингушетии".

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