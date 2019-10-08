Суд в Ингушетии отказался освободить журналиста Майсигова из-под ареста

08 октября 2019, 16:47

Верховный суд Ингушетии не удовлетворил апелляцию защиты журналиста Рашида Майсигова на его арест до 12 ноября.

Как писал "Кавказский узел", Рашид Майсигов был задержан 12 июля после обыска, в ходе которого у него в доме нашли пакетик с белым порошком. Журналисту предъявлено обвинение в хранении наркотиков в особо крупном размере. Суд Ингушетии арестовал Майсигова, следствие по его делу завершено, материалы переданы в суд. Защита добивалась отмены ареста журналиста.

После задержания Майсигов жаловался на пытки током, сообщил его адвокат. В суде арестованный отказался от данных ранее признательных показаний. Власти должны прекратить преследование ингушского журналиста Рашида Майсигова и расследовать его заявление о пытках, заявил 23 июля "Комитет по защите журналистов".

На сегодняшнем заседании в Верховном суде Ингушетии была рассмотрена апелляционная жалоба на постановление о продлении ареста Рашида Майсигова до 12 ноября, рассказал адвокат Магомед Аушев. «Суд оставил постановление в силе. Мы просили выпустить Рашида (Майсигова) из-под стражи. Мы считаем, что никаких законных оснований держать его под стражей нет», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Аушев.

По его словам, рассмотрение дела против Майсигова по существу в суде начнется в ближайшие три недели.

Раздел сайта Верховного суда Ингушетии со сведениями о рассматриваемых делах не был доступен, по состоянию на 16.30 мск сегодня.

После того, как протестующие против соглашения о границе с Чечней без разрешения властей продлили акцию, начавшуюся 26 марта в Магасе, с апреля начались аресты ингушских активистов. Согласно подсчетам "Кавказского узла", по состоянию на 31 мая не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Ранее Рашид Майсигов сотрудничал с изданием "Фортанга", которое освещает протесты в Ингушетии. В последнее время журналист жаловался на анонимные угрозы, связанные с его работой. 14 июля "Фортанга" сообщила о блокировке своего сайта. Редакция издания добилась разблокировки сайта, удалив комментарий с запрещенной информацией. Блокировка совпала по времени с арестом журналиста Рашида Майсигова и вряд ли была случайной, считают руководитель правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов и ингушская активистка Изабелла Евлоева.

Информацию о задержаниях активистов "Кавказский узел" собрал в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются на тематической странице "Преследование активистов".