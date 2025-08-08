Дело третьего обвиняемого в подготовке теракта в Сунже дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

18-летнему жителю Ингушетии грозит принудительное лечение в психбольнице за подготовку нападения на силовиков и теракта в Сунже.

Как информировал "Кавказский узел", в конце апреля следствие сообщило, что передано в суд дело двоих молодых людей, обвиняемых в подготовке нападения на силовиков и православный храм в Сунже. Дело третьего обвиняемого было выделено в отдельное производство. О других обвиняемых по делу следователи не сообщали, хотя первоначально задержанных было шестеро.

В августе 2024 года стало известно о задержании шести жителей Ингушетии, которые, по версии следствия, готовили атаки на силовиков и православный храм в Сунже. Один из подозреваемых заявил, что получал указания из Сирии от живущего там уроженца Дагестана. По информации Магасского райсуда, трое из подозреваемых на момент задержания были несовершеннолетними.

Обвинение требует принудительных мер медицинского характера для 18-летнего жителя Ингушетии, обвиняемого в ряде террористических преступлений, в том числе подготовке теракта в Сунже. На момент совершения преступлений он был несовершеннолетним.

Дело молодого человека, который первоначально был арестован, а затем временно помещен в психиатрический стационар, передано в суд. Поскольку у обвиняемого было обнаружено психическое расстройство, ему грозит принудительное лечение, сообщило 7 августа управление Следкома по Ингушетии.

Помимо подготовки теракта и незаконного оборота оружия и взрывчатки молодому человеку вменяется участие в незаконном вооруженном формировании и вовлечение в террористическую деятельность. Следствие считает, что при подготовке теракта в Сунже и вооруженного нападения на силовиков юноша незаконно приобрел автоматическое огнестрельное оружие и взрывные устройства, которые хранил в тайнике на окраине Сунженского района.

“Кроме того, фигурант склонял к совершению преступлений террористического характера двоих местных жителей”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала республиканского Следкома.

Дело двух других обвиняемых еще рассматривается в суде, отметили в ведомстве.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.